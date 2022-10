Harry Potter, Tom Felton era geloso del legame tra Daniel Radcliffe e una star della saga

Tom felton nel suo libro Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard ammette di aver provato, insieme ad altri membri del cast, una certa gelosia per il legame che si era creato tra il protagonista Daniel Radcliffe e il premio Oscar Gary Oldman durante le riprese dei film.

Se nei film della saga di Harry Potter le azioni di Draco Malfoy, compagno di classe e nemesi del protagonista (nonché uno dei migliori young villain della storia del cinema), sono mosse da una mal celata invidia nei confronti di Harry e danno luogo a un conflitto costante tra i due, un sentimento simile sembra essere stato presente almeno in minima parte anche fuori dal set, stando alle parole di Tom Felton.

L'attore è stato scelto a soli 13 anni per interpretare uno dei protagonisti di Harry Potter e questo ruolo gli ha dato la possibilità di lavorare accanto ad alcuni tra i più grandi nomi del cinema come Maggie Smith, Alan Rickman e Jason Isaacs, che sono stati per lui e per gli altri giovani attori delle vere e proprie guide. Niente è però paragonabile al rapporto che si è instaurato durante le riprese tra Daniel Radcliffe e Gary Oldman.

Nel suo libro di memorie, infatti, Felton afferma: "Proprio come Sirius è diventato una figura paterna per Harry, ho avuto la sensazione che Gary sia diventato una specie di ispirazione per Daniel, aiutandolo a percorrere il difficile cammino della crescita sotto i riflettori e ad affinare le sue capacità di recitazione".

Questo ha suscitato amarezza e gelosia in lui e in altri membri del cast: "Credo che alcuni di noi, me compreso, fossero un po' gelosi di questo legame. Potevamo vedere che, in parte grazie all'influenza di Gary, Dan stava davvero iniziando a imparare il mestiere meglio di tutti noi. Chi meglio di Gary Oldman può essere al tuo fianco in questo senso?"

Daniel Radcliffe e Gary Oldman: un legame significativo anche fuori dal set

Il premio Oscar per L'Ora più buia Gary Oldman entra a far parte del cast di Harry Potter a partire da Harry Potter e il prigioniero di Azkaban come interprete di Sirius Black, padrino del maghetto più famoso del cinema. Il suo è uno dei personaggi più amati dell'intera saga, fondamentale sia per la storia che per la crescita personale di Harry e per questo Oldman è diventato ben presto un volto fisso del franchising, riprendendo il suo ruolo per altri tre film di Harry Potter.

Sirius Black è una vera e propria figura paterna per Harry e i due attori hanno instaurato fin da subito un rapporto strettissimo, solido e professionalmente appagante. Grazie alla quantità di tempo passato insieme sul set e all'ammirazione di Radcliffe nei confronti di Oldman, quest'ultimo ha potuto, infatti, trasmettere alcune delle sue conoscenze teatrali al giovane attore, offrendo innumerevoli consigli sia in ambito lavorativo che in quello personale.

Per Radcliffe perdere la vicinanza di un grande attore e amico come Oldman, dopo la morte del suo personaggio in Harry Potter e l'Ordine della Fenice, è stato un duro colpo, ma per fortuna la coppia si è di nuovo ritrovata nell'ultimo film della saga e nella reunion del cast per lo speciale di HBO Max. In quest'ultima occasione è stato emozionante vedere come il legame speciale che unisce i due attori trascenda lo schermo e sia importante anche nella vita reale.