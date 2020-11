I 20 migliori film demenziali da vedere

Bill Pullman, Daphne Zuniga, John Candy in una scena del film Balle Spaziali

Quello del cinema demenziale è un filone spesso bistrattato dalla critica ma amatissimo dal grande pubblico. Nato (cinematograficamente parlando) negli Stati Uniti degli anni Settanta, il genere è esploso a livello internazionale con il film di John Landis Animal House, grazie soprattutto alla figura di John Belushi e ai suoi personaggi grotteschi in lotta continua con le istituzioni. Nel tempo, questo filone è andato evolvendosi ma senza mai perdere di vista quello che è sempre stato il suo obiettivo principale: quello di strappare una risata allo spettatore.

Riuscire a intrattenere e divertire non è certo una missione facile ma i film demenziali, che siano capolavori di comicità o pellicole qualitativamente inferiori, quasi sempre riescono nell'impresa. E lo fanno portando sul grande schermo gli istinti più primordiali del genere umano, situazioni bizzarre o addirittura surreali ed elementi di satira politica o sociale. Proprio perché pensiamo non ci sia modo migliore di concludere una giornata pesante che concedendosi un paio d'ore di spensieratezza, abbiamo stilato una lista dei migliori film demenziali, i più belli da vedere da soli o in compagnia.

1. Zoolander (2001)

Owen Wilson e Ben Stiller in una scena di Zoolander

Iniziamo la nostra lista con una pellicola che vede Ben Stiller nel doppio ruolo di attore e regista: Zoolander. Il film, diventato un vero e proprio cult grazie alle sue invenzioni esilaranti e ai tanti momenti surreali, vuole essere una parodia del mondo della moda, rappresentato come un universo di eccessi e di pura superficialità. Protagonista della pellicola è Derek Zolander (Stiller), modello vanesio che vuole ritirarsi dalle passerelle a causa dell'enorme successo dell'astro nascente della moda Hansel McDonald (Owen Wilson).

Ben Stiller in una scena di Zoolander

2. Animal House (1978)

Animal House: John Belushi in una scena del film

Come abbiamo visto nella nostra introduzione, Animal House di John Landis può essere considerato il capostipite del genere demenziale al cinema, con il merito di aver scardinato le regole del buon gusto e di aver aperto la strada a una graffiante critica della società. Dopo essere state rifiutate dalla confraternita Omega Theta Phi, due giovani matricole dell'Università di Faber vengono accolte dalla goliardica Delta Tau Chi, una fratellanza sregolata tra le cui fila spicca la figura di Bluto, interpretato da un indimenticabile John Belushi.

3. Frankenstein Junior (1974)

Una mitica scena di Frankenstein Junior

Capolavoro indiscusso di comicità per la regia di Mel Brooks, Frankenstein Junior trae ispirazione dal romanzo di Mary Shelley per portare sullo schermo una raffinata parodia di tutti i film incentrati sul mostro di Frankenstein (primo fra tutti quello del 1939 di Rowland V. Lee). Protagonista della pellicola è il dott. Frederick von Frankenstein (Gene Wilder), nipote del celebre Victor dal quale vuole prendere le distanze a causa delle sue strampalate teorie mediche. Questo fino a quando non eredita il castello di famiglia in Transilvania e si ritrova a ripetere lo stesso esperimento del nonno, ovviamente spalleggiato dal fedelissimo assistente Igor (Marty Feldman).

Frankenstein Junior, 45 anni di genio: andare oltre la parodia si... può... fare!

4. Borat (2006)

Sacha Baron Cohen in 'Borat', durante la scena del rodeo

Borat (titolo completo Borat - Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan) è un film del 2006 diretto da Larry Charles e con protagonista l'attore e comico Sacha Baron Cohen. Attraverso il reportage del dissacrante e politicamente scorretto giornalista kazako Borat Sagdiyev, vengono raccontate le dinamiche sociali e gli aspetti peculiari della cultura statunitense, evidenziandone le contraddizioni, le ipocrisie e i pregiudizi.

Borat: Subsequent Moviefilm, recensione: Sacha Baron Cohen e il virus dell'ignoranza

5. Ace Ventura - Missione Africa (1995)

Jim Carrey è Ace Ventura nel film Ace Ventura - Missione Africa

Il leggendario e irriverente acchiappanimali Ace Ventura (Jim Carrey) fa ritorno in questo sequel datato 1995 per imbarcarsi in un nuova esilarante avventura: recarsi nel continente africano per rintracciare il sacro pipistrello bianco della tribù dei Kakati, sparito in circostanze misteriose. Una trama molto semplice quella di Ace Ventura - Missione Africa di Steve Oedekerk, resa però irresistibile dalla mimica facciale e dalle movenze fisiche dell'attore protagonista.

Ace Ventura - Missione Africa: una scena del film

6. Fusi di testa (1992)

Fusi di testa: una scena cult del film

Fusi di testa è una pellicola del 1992 per la regia di Penelope Spheeris e basata sugli sketch comici dei due attori protagonisti Mike Myers e Dana Carvey al Saturday Night Live. Nei panni di Wayne e Garth, due amici che conducono un piccolo show televisivo nello scantinato di casa, i due attori comici mettono in piedi un film dalla trama quasi non-sense che si regge su personaggi istrionici, gag demenziali e siparietti al limite dell'assurdo.

20 migliori film comici recenti da vedere

7. Austin Powers in Goldmember (2002)

Mike Myers e Beyoncé in una scena del film Austin Powers in Goldmember

In Austin Powers in Goldmember, lo strambo e improbabile agente segreto interpretato da Mike Myers dovrà compiere un viaggio nel tempo per salvare il padre (Michael Caine) dalle grinfie del perfido Dottor Male (Seth Green), in combutta con il misterioso olandese Goldmember. Ad aiutarlo nel compimento della sua missione ci sarà la sua vecchia fiamma Foxxy Cleopatra (Beyoncé Knowles)

8. Monty Python e il Sacro Graal (1974)

Monty Python e il sacro Graal

É impossibile non citare tra i migliori film demenziali una pellicola del gruppo comico inglese Monty Python; più difficile è decidere quale opera scegliere. Noi abbiamo optato per Monty Python e il Sacro Graal, divertente parodia medievale per la regia di Terry Gilliam e Terry Jones. La pellicola segue Re Artù (Graham Chapman) nel suo peregrinare alla ricerca della santa coppa, accompagnato dai suoi fedeli cavalieri. L'impresa si rivelerà, ovviamente, solo un pretesto per dar vita a una carrellata infinita di gag.

9. Scary Movie (2000)

Scary Movie: una scena del film

Iniziata nel 2000 con Scary Movie, caricatura di Scream per la regia di Keenen Ivory Wayans, l'omonima serie di film è incentrata sulla parodia di pellicole celebri, in particolare appartenenti al genere horror. Il primo capitolo della saga, ideato e interpretato dai fratelli Shawn Wayans, Marlon Wayans e Keenen Ivory Wayans, racconta le vicissitudini di un gruppo di ragazzi che si ritrovano ad avere a che fare con uno spietato assassino mascherato. La pellicola, con la sua comicità assolutamente nonsense e politicamente scorretta, ha il merito di aver rivoluzionato il genere demenziale, dando vita a gag rimaste nell'immaginario collettivo (Bellaaa!).

10. Robin Hood - Un uomo in calzamaglia (1993)

Cary Elwes è Robin Hood nel film Robin Hood - Un uomo in calzamaglia

Sebbene si tratti principalmente di una parodia del film Robin Hood principe dei ladri, Robin Hood - Un uomo in calzamaglia di Mel Brooks presenta numerose citazioni anche ad altre pellicole come Il padrino, La pazza storia del mondo e Mezzogiorno e mezzo di fuoco. La narrazione segue le avventure del celebre arciere (Cary Elwes), del suo servitore cieco Bellosguardo e dei suoi sconclusionati compagni delle Foresta di Sherwood, in lotta contro il Principe Giovanni (Richard Lewis) e lo Sceriffo di Ruttingham (Roger Rees).

11. Scemo & più scemo (1994)

ScemoEpiùScemo

Due coinquilini campioni di stupidità, Lloyd (Jim Carrey) e Harry (Jeff Daniels), si ritrovano coinvolti in una serie di peripezie demenziali a causa di una valigia piena di soldi abbandonata da una donna in aeroporto. Quello che non sanno, infatti, è che il denaro costituisce il pagamento di un riscatto che doveva essere recuperato da due pericolosi malviventi. Scemo & più scemo è una pellicola del 1994 per la regia di Peter Farrelly.

12. Dracula morto e contento (1995)

Leslie Nielsen è il Conte Dracula nel film Dracula morto e contento

Dopo essersi occupato di Frankenstein, Mel Brooks prende di mira anche il signore dei vampiri con la sua ultima pellicola alla regia: Dracula morto e contento. Il regista interpreta il ruolo del professor Van Helsing e sceglie Leslie Nielsen per vestire i panni (e la dentatura) del Conte Dracula, un vampiro che fa più morire dal ridere che di paura. Il film ci regala alcune gag indimenticabili come la scena dell'impalamento della povera Lucy (Lysette Anthony).

13. Il secondo tragico Fantozzi (1976)

Paolo Villaggio in una memorabile scena de Il secondo tragico Fantozzi

Poteva forse mancare una pellicola dedicata al ragioniere più sfortunato di sempre nella nostra lista dei migliori film demenziali? Noi abbiamo scelto Il secondo tragico Fantozzi perché rappresenta probabilmente l'episodio più memorabile dell'intera saga. Anche in questo capitolo Ugo Fantozzi (Paolo Villaggio) continua a subire, tra una partita a poker come portafortuna del Duca Conte Semenza e le visioni forzate de La corazzata Potëmkin. 92 minuti di applausi.

14. L'aereo più pazzo del mondo (1980)

Julie Hagerty, Leslie Nielsen, Peter Graves nell'equipaggio dell'Aereo più pazzo del mondo

L'aereo più pazzo del mondo, pellicola ideata e diretta dal trio di cineasti Zucker-Abrahams-Zucker (Jim Abrahams, David Zuckere Jerry Zucker) sancisce l'esordio dell'attore Leslie Nielsen nel genere comico, qui nel ruolo di un pilota con il terrore di volare. Il film rappresenta una parodia del classico del 1957 Ora zero e deve il suo successo alla carrellata senza sosta di gag estremamente semplici ma altrettanto efficaci.

15. Tropic Thunder (2008)

Robert Downey Jr. e Jack Black in una scena del film Tropic Thunder

Cinque star di hollywood venesie e capricciose devono dividersi la scena in un war movie ad alto budget ambientato nella foresta del Vietnam. Sono Il divo di action movie Tugg Speedman (Ben Stiller), il pluripremiato attore drammatico Kirk Lazarus (Robert Downey Jr.), l'interprete sovrappeso ed eroinomane Jeff "Fats" Portnoy (Jack Black), il rapper Alpa Chino (Brandon T. Jackson) e l'esordiente Kevin Sandusky (Jay Baruchel). Deciso a mettere fine velocemente alle riprese, il regista del kolossal Damian Cockburn (Steve Coogan) li abbandona nel mezzo della giungla selvaggia, dove dovranno vedersela con un vero gruppo di guerriglieri asiatici. Tropic Thunder segna il ritorno alla regia di Ben Stiller, a sette anni da Zoolander.

Robert Downey Jr., Jack Black, Jay Baruchel, Nick Nolte, Ben Stiller e Brandon T. Jackson in una scena del film Tropic Thunder

16. L'alba dei morti dementi (2004)

Shaun of the Dead: Simon Pegg va a caccia di zombie per le strade di Londra

Primo capitolo della Trilogia del Cornetto di Edgar Wright (composta anche da Hot Fuzz e La fine del mondo), L'alba dei morti dementi è una commedia di genere horror con protagonista Shaun (Simon Pegg), trentenne inglese bullizzato dai colleghi di lavoro che è appena stato scaricato dalla fidanzata Liz (Kate Ashfield). Le cose non potrebbero andar peggio per il ragazzo, fino a quando la città viene invasa da un'orda di morti viventi.

17. Una pallottola spuntata (1988)

Una scena di Una pallottola spuntata

Una pallottola spuntata e i suoi due sequel (Una pallottola spuntata 2 e 1/2: l'odore della paura e Una pallottola spuntata 33 1/3: l'insulto finale) seguono la scia della serie televisiva Quelli della pallottola spuntata, ideata nel 1982 dal trio di registi Zucker-Abrahams-Zucker. In questa pellicola del 1988 diretta da David Zucker, l'attore Leslie Nielsen veste i panni di un onesto ma goffo detective deciso a scongiurare un attentato alla Regina. Il risultato è un'esilarante parodia del genere poliziesco.

18. American Pie (1999)

Jason Biggs e Alyson Hannigan in una scena di American Pie

American Pie, capostipite dell'omonima tetralogia e della successiva saga spin-off, è una commedia del 1999 per la regia di Paul Weitz e Chris Weitz. Protagonisti delle vicende sono Jim (Jason Biggs), Kevin (Thomas Ian Nicholas), Paul (Eddie Kaye Thomas) e Chris (Chris Klein), quattro amici all'ultimo anno di liceo ossessionati dall'idea di perdere la verginità prima di andare al college. La loro grande occasione sarà la festa di fine anno a casa di Steve Stifler (Seann William Scott). Indimenticabile il leggendario personaggio della mamma di Stifler (Jennifer Coolidge).

19. Balle spaziali (1987)

Rick Moranis in Balle spaziali

Se siete degli amanti del genere fantascientifico non potete non aver visto (e amato) Balle spaziali, pellicola diretta e interpretata da Mel Brooks che parodizza la saga di Guerre stellari e altri film ambientati nello spazio come Alien, Star Trek: Il filmk e Il pianeta delle scimmie. Dopo che la Principessa Vespa (Daphne Zuniga) fugge nello spazio per sottrarsi a un matrimonio combinato, Stella Solitaria (Bill Pullman) e il suo fedele aiutante Ruttolomeo (John Candy) si mettono sulle sue tracce per ordine del Re Rolando. Nel frattempo, il presidente Scrocco (Mel Brooks) e il comandante militare Lord Casco Nero (Rick Moranis) del pianeta Spaceball elaborano un piano per rapire la principessa e chiedere un riscatto.

20. Clerks (1994)

Una sequenza iconica di Clerks

Concludiamo la nostra lista dei migliori film demenziali con Clerks, pellicola indipendente del 1994 nonché opera prima del regista Kevin Smith. Il film, girato interamente in bianco e nero con un budget irrisorio, è una commedia grottesca e politicamente scorretta che ha come protagonisti due commessi di un alimentari, Dante (Brian O'Halloran) e Randal (Jeff Anderson), che trascorrono la giornata di lavoro infastidendo i clienti e parlando degli argomenti più disparati.

La cassa di Clerks: dove tutto accade

Clerks, 25 anni dopo: 10 curiosità sul mitico cult dei nerd precari