Da Checco Zalone ad Alessandro Borghi, ecco il listino 2020 Medusa!

In arrivo tra i nuovi film in uscita al cinema nel 2020 per Medusa: il ritorno di Checco Zalone, di Aldo Giovanni e Giacomo e di Alessandro Borghi.

Checco Zalone in Tolo tolo

Il listino dei nuovi film del 2020 che Medusa ha appena presentato farà la gioia di tanti spettatori nostrani, perché si prospetta un grande ritorno per alcuni nomi forti della commedia italiana contemporanea, tra cui Checco Zalone, colui che detiene tre su sei delle prime posizioni degli incassi italiani di tutti i tempi. Ma tra i titoli ci sono anche Aldo Giovanni e Giacomo, il ritorno di Alessandro Borghi e molto altro ancora.

Tra Checco Zalone a Aldo, Giovanni e Giacomo, Eagle a tutta Italia!

Checco Zalone tornerà a 4 anni di distanza da quel Quo Vado? che nel 2016 aveva infranto qualunque record di incassi con i suoi 70 milioni di euro. Su Tolo Tolo si sa ancora poco, a dispetto della data di uscita imminente (Medusa non ha ancora distribuito il primo trailer). Il titolo, per esempio, è un riferimento all'espressione usata da un bimbo africano, "Tolo Tolo" appunto, quando incontra per la prima volta il protagonista. Al centro della trama, non ancora rivelata nei dettagli, ci sarà un viaggio compiuto dal personaggio interpretato da Checco Zalone, nome d'arte di Luca Medici, tra l'Africa e l'Italia. Le riprese si sono svolte in Africa, in Kenya, e si sono poi spostate a Gravina, Bari ed Acquaviva delle Fonti, dove il cast e la troupe sono stati impegnati in una banca, a Palazzo De Mari e nel centro storico del paese. La sceneggiatura del film, scritta in collaborazione con Paolo Virzì, seguirà quanto accade a un comico napoletano minacciato da un boss malavitoso. Alle giornate professionali di cinema di Sorrento, dove è stato presentato il listino Medusa, Checco Zalone ha scherzato su una possibile collaborazione con una piattaforma streaming, salvo poi tranquillizzare gli esercenti sugli incassi che farà e dimostrando anche una certa sicurezza in merito.

Checco Zalone e l'imprevedibile virtù dell'ignoranza: le dieci scene cult dei suoi film

Odio l'estate: una divertente foto dal set

Anche Aldo, Giovanni e Giacomo torneranno nei cinema con la commedia Odio l'estate: alla regia Massimo Venier e nel cast, oltre al trio di comici, anche Lucia Mascino, Carlotta Natoli e Maria Di Biase. Nel film appariranno anche Massimo Ranieri e Michele Placido. Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il preciso organizzatissimo ma con un'attività fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale e l'ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri.

Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d'estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga. Aldo Giovanni e Giacomo ci raccontano una storia di amicizia e sentimenti come nella loro tradizione cinematografica più amata.

Alessandro Borghi e Christian De Sica in sala

Supereroi è il nuovo film di Paolo Genovese, che ritorna dopo l'enorme successo di Perfetti sconosciuti, diventata velocemente la pellicola con più remake della storia del cinema. Alessandro Borghi e Jasmine Trinca saranno i protagonisti del nuovo lavoro del regista, la coppia tornerà a lavorare insieme dopo Fortunata di Sergio Castellitto e Sulla mia pelle di Alessio Cremonini. Ancora poco si sa sulla trama, ma la storia del film parte da un interrogativo: "Quanti superpoteri deve avere una coppia per resistere al tempo che passa?".

Loro Chi?: Marco Giallini in una scena del film

Il 9 aprile 2020 arriva Per il tuo bene, il nuovo film diretto da Rolando Ravello, con il volto di Marco Giallini tra i protagonisti: sullo schermo la storia di tre famiglie che vanno in crisi quando le rispettive figlie decidono di fidanzarsi, i tre padri infatti temono che i nuovi fidanzati non siano quelli giusti. Per fare del bene - presunto - alle proprie figlie, i padri faranno di tutto per liberarsi dei tre ragazzi, anche se così metteranno a rischio gli equilibri delle famiglie.

Anche Fausto Brizzi torna il 20 febbraio 2020 con La mia banda suona il pop, una commedia quasi on the road con un cast davvero ricco, Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi, Natasha Stefanenko e Diego Abatantuono. Al centro del film troveremo una band finita nel dimenticatoio da anni che viene spinta alla reunion da un magnate di San Pietroburgo. Una volta arrivati in Russia, i Pop Corn scopriranno che, oltre al concerto, dovranno fare anche una rapina!

Ecco il 2020 di Medusa: