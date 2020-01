Me contro Te, Luì e Sofì al cinema: "Sarebbe bello fare un musical!"

Intervista video a Luì e Sofì, in arte i Me contro Te, al cinema dal 17 gennaio con il loro primo film, La vendetta del signor S.

Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S: un momento del film con Luì e Sofì

Sono entrambi ventenni, nati a Palermo, amano la musica e raccontare storie: Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte Luì e Sofì, hanno conquistato schiere di piccoli fan grazie ai loro video su YouTube, che pubblicano sul canale Me contro Te, che conta 4 milioni e mezzo di iscritti.

Dopo un programma tv, un libro in cui rivisitano le fiabe classiche (dal titolo Divertiti con Luì e Sofì. Il Fantalibro dei Me Contro Te) e l'album di figurine, i Me contro Te arrivano al cinema, il 17 gennaio, con Me contro Te - Il film: la vendetta del signor S.

Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S: una scena del film

In Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S Luì e Sofì devono vedersela col diabolico signor S, personaggio introdotto nei loro video su YouTube, che questa volta vuole sostituirli con dei cloni e rubare la felicità ai bambini di tutto il mondo.

La video intervista a i Me contro Te

I Me contro Te vorrebbero fare un musical

Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S: una scena del film con Sofì

Luì e Sofì amano molto la musica (lui ascolta sopratutto rock lei invece il reggaeton), adorano i musical (La fabbrica di cioccolato e Grease sono i loro preferiti) e hanno frequentato una scuola di canto e danza: a quando quindi un loro spettacolo teatrale tutto coreografie e canzoni? "Ci piacerebbe molto: potrebbe essere una bellissima idea" ci ha detto Sofì, che abbiamo incontrato per un'intervista insieme a Luì, anche lui d'accordo: "La vita è piena di sorprese, soprattutto la nostra! Devo dire che ci sta presentando davanti tantissime opportunità".

In Me contro Te - Il Film Luì e Sofì impegnati in scene d'azione

Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S: un'immagine del film con Luì e Sofì

Nel film i ragazzi si cimentano in diverse scene d'azione, dovendo affrontare dei veri e propri stunt. Tra le parti che hanno amato maggiormente del film: "È stato molto divertente" ha ammesso Luì, proseguendo: "Lo abbiamo scritto noi, quindi sapevamo a cosa stavamo andando incontro. Probabilmente per Sofì la scena più bella è stata quella in cui si ritrova dentro lo slime." Sofì ha confermato: "È stata devastante! Ma sì, molto, molto divertente."

