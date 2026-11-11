Marta Zoboli e l'arte dell'umorismo: “Far ridere è una rivoluzione”

Teatro, cinema, tv. Poco cambia. Dove la metti, sta. Anzi, dove la metti, brilla. Che sia in coppia con Gianluca De Angelis o da sola, Marta Zoboli dimostra di saperci fare, e non poco, con l'arte dell'umorismo. Attenzione, però: come ripete spesso durante la nostra lunga intervista, Zoboli, prima di essere "una comica" è soprattutto "un'attrice". Ed è vero. Basta vederla nell'instant cult Super Market, serie ideata da Il Terzo Segreto di Satira in cui interpreta la timorata Anita (la trovate su Prime Video).

Marta Zoboli. Foto di Amaca Arts & Artists

Intanto che, ci rivela, gli autori stanno scrivendo la seconda stagione (non vediamo l'ora), Zoboli è al cinema con Un weekend artificiale, diretta da Leonardo Pieraccioni, dando vita a una sorta di aitante profumiera. "Affrontare dei personaggi che non hai scritto tu è complicato ma stimolante", spiega Marta, che teniamo al telefono per oltre mezz'ora, parlando di quanto fare l'attrice sia essenzialmente un mezzo di espressione personale, e poi di quanto la comicità sia uno strumento "rivoluzionario".

Marta Zoboli e l'altro lato della comicità

Comica o attrice, ma davvero c'è differenza?

"Come comici siamo abituati spesso a scriverci le cose partendo dal nostro sguardo. Quando recito, però, puoi concentrarti solo sull'interpretazione. Nasco più come attrice che come comica, ma la scrittura nei nostri sketch è fondamentale. C'è cura, nonostante siano personaggi abbastanza bidimensionali, se penso alle gag con Gianluca (De Angelis ndr.)".

Com'è stato approcciarsi a un ruolo comico che ha scritto qualcun altro?

"Recitare in qualcosa che non hai scritto tu ti spinge a lavorare come attrice tout court, ed è un bel lavoro da fare, anche affrontando personaggi diversi dalle mie corde. E nel caso di Un weekend artificiale mi hanno aiutato molto le unghie finte. Vedersi le mani in modo diverso cambia la percezione che hai di te. Poi sì, nel film interpreto una specie di ninfomane, ma io faccio fatica a essere volgare fisicamente, sembro più una cortigiana dell'Ottocento".

Sul set con Pieraccioni: Marta Zoboli, Giulia Vecchio e Tosca D'Aquino

Ecco, nel film c'è anche un'altra comica, Giulia Vecchio, ma ultimamente molti tuoi colleghi stanno passando dal palco al set.

"Sì, è vero. Mi dico anche che è strano che non fosse già così. Giulia ha fatto la scuola del Piccolo, io ho fatto l'Accademia. Chi fa ridere non per questo deve essere preso meno sul serio. Per fare commedia servono determinati tempi, e mi sembra logico che in una commedia si scelgano attori o attrici che hanno allenato le loro corde comiche. Poi dico che sì, per strada, molti mi chiedono quando effettivamente affronterò generi diversi".

Quando la realtà supera la fantasia

Ma il comico ha la condanna di dover sempre far ridere?

"In realtà è una cosa bella, la gente nei confronti dei comici ha un atteggiamento diverso, molto più amichevole e meno timoroso. Se vedono degli attori che si occupano di teatro o di cinema serio hanno un approccio più reverenziale. Invece con noi sono pacche sulle spalle, che sinceramente preferisco. Mi piace il calore e la spontaneità. Poi sì, alcuni mi chiedevano, soprattutto, agli inizi, se a Zelig mi pagavano per far ridere. Come se rendersi ridicoli fosse una cosa che dovevo mandar giù per poi poter fare altro".

Beh, come si dice, in Italia i lavori artistici non sono considerati dei veri lavori...

"Capisco perfettamente cosa dici, ed è anche vero che poi il il mestiere dell'attore si fa anche in modo amatoriale. La cosa bella è questa: il teatro è uno strumento di espressione personale. C'è gente che si diletta a farlo, per divertirsi, e altri che ne fanno un mestiere. Ci sono lavori che sono intesi come dei lavori veri e propri. È difficile, per esempio, fare l'elettricista per diletto. Però dico: una volta che il diletto diventa lavoro le cose cambiano e non poco. Ed è difficile spiegare come ti cambi letteralmente la vita".

La risata come rivoluzione

A proposito di assurdità, cosa succede quando la realtà supera la fantasia?

"Questo è un problema vero. Ne parliamo spesso. Se per esempio vogliamo prendere in giro un aspetto o un modo di fare che fa già ridere nella realtà, che succede? È difficile poi che tu la sappia trasformare. Non c'è bisogno che noi la facciamo diventare una cosa ridicola. Lo è già. Quindi sì, è vero che a volte non sai più qual è il tuo lavoro perché la realtà ti supera. Ultimamente racconto cose più personali con un taglio ovviamente ironico, facendo sì che le persone possano riconoscersi. È un bell'esercizio".

Marta Zoboli. Foto di Amaca Arts & Artists

Hai mai pensato di dirigere o scrivere film o serie?

"Serie, film, ci sto pensando da secoli. Ho tanti soggetti in testa. Scrivere una sceneggiatura è una cosa che mi piacerebbe fare, ma non farei la regista. Non saprei neanche da che parte girarmi, non me la sento. Penso alla scrittura e alla recitazione. Ho voglia di scrivere delle cose che non devono sempre sottostare a un compromesso magari televisivo rispetto a determinati tempi o linguaggi".

È difficile scendere a compromessi?

"Devo dirti che però ci fai subito i conti, quindi è normale. Anzi, a volte ti rendi conto che quando sei libero di fare quello che vuoi, forse, non lo sei mai veramente. Non sai da che parte cominciare. Anche la libertà è complicata".

Tra l'altro, in un mondo sotto stress, che vuol dire oggi far ridere?

"È uno sforzo che giusto fare, anche nella vita. Mettere una certa lente davanti la realtà di tutti i gironi, a volte, può aiutare. Come una specie di rivoluzione".

Marta Zoboli in Super Market

Il ritorno di Super Market: la stagione 2 sta arrivando

Marta, in chiusura parlerei di Super Market. Vi aspettavate questo successo?

"Con gli autori ci conosciamo da anni, volevamo fare qualcosa insieme. Il successo ce lo auguravamo ma non ce lo aspettavamo. Almeno non così. Ma la sceneggiatura era fantastica, da subito. Soprattutto abbiamo lavorato sempre in sottrazione per non mancare mai la verità. Se, per dire, Pieraccioni cercava l'assurdo, con Il Terzo Segreto di Satira abbiamo lavorato nel togliere cose. Hanno grande sensibilità, dovevamo essere ridicoli e un po' tragici. Tutto molto sottile. Da tanto lavoro con Alessandro (Betti ndr.), siamo amici, ed è bellissimo stare al suo fianco anche come spalla. Il gruppo è stata la forza, e ti esalti quando aiuti gli altri a portare la risata, anche un po' cringe".

Cosa puoi dire sulla seconda stagione?

"Inizieremo a febbraio a girare, e saranno dieci episodi. Siamo molto contenti, Il Terzo Segreto sta scrivendo in modo serrato e abbiamo già un discusso la direzione che può avere la seconda stagione. Quando giravamo la prima pensavamo a come certi episodi si sarebbero potuti evolvere".

Foto in cover di Amaca Arts & Artists