Torino Film Festival 2026: Marilyn Monroe protagonista del 44° TFF con una retrospettiva speciale

La star di A qualcuno piace caldo e Quando la moglie è in vacanza sarà al centro della prossima edizione della kermesse cinematografica torinese.

Il Torino Film Festival sta per chiudere il sipario sull'edizione 2025 ma in vista del prossimo anno ha già annunciato un'importante notizia: il TFF 2026 sarà dedicato a Marilyn Monroe.

L'immagine ufficiale del festival sarà ispirata proprio alla diva e icona pop, con un'intera retrospettiva curata dal direttore Giulio Base, al suo terzo anno alla guida della kermesse.

La scelta di Marilyn Monroe

Celebrata per il fascino inconfondibile, per lo stile e per una personalità piena di sfumature, Marilyn Monroe ha dato vita a interpretazioni che l'hanno consacrata come simbolo della sensualità hollywoodiana. Le sue vicende private, dai rapporti sentimentali complessi alle fragilità interiori, hanno alimentato ulteriormente il mito, così come la sua scomparsa improvvisa a soli 36 anni, che ha contribuito a trasformarla in una leggenda senza tempo.

Marilyn Monroe in una scena de Gli uomini preferiscono le bionde

Giulio Base ha spiegato così la scelta di Marilyn Monroe: "Dopo due centenari che era doveroso celebrare, Brando nel 2024 e Newman nel 2025, nel 2026 la retrospettiva sarà dedicata a una donna, nel centesimo anniversario della sua nascita: Marilyn Monroe. Non soltanto un'attrice, ma un mito, un'icona luminosa dell'immaginario collettivo. L'immagine scelta per il 44° Torino Film Festival proviene dal suo ultimo servizio fotografico, realizzato pochi giorni prima della scomparsa: uno scatto che custodisce bellezza e fragilità, con quel lieve senso di nostalgia del futuro, come se sapesse di essere destinata a vivere nell'eternità più che nel presente".

L'immagine di Marilyn Monroe per il Torino Film Festival

Lo scatto di Marilyn Monroe, realizzato da George Barris a Santa Monica nel 1962 e conosciuto come parte di 'The Last Photos', è oggi legato indissolubilmente al patrimonio culturale torinese: nel 1997 il Museo Nazionale del Cinema acquistò all'asta tre stampe originali firmate dal fotografo.

Le immagini esposte alla Mole Antonelliana insieme a oggetti personali, gioielli e altri materiali dedicati alla diva, rappresentano uno dei punti più suggestivi del percorso museale, che ogni anno accoglie visitatori da tutto il mondo.