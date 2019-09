Le madri negli horror: quando avere un figlio fa veramente paura

In occasione dell'uscita di Hole - L'abisso, in arrivo al cinema il 10 ottobre, ecco i 10 migliori horror con madri coraggiose e bambini terrificanti.

Se nel cinema horror i bambini sono da sempre i protagonisti indiscussi delle pellicole più spaventose ed inquietanti, da le gemelline fantasma di Shining a Samara di The Ring, spesso anche le loro madri di trovano a svolgere ruoli estremamente importanti se non di primo piano. Le madri nei film del terrore sono costrette il più delle volte a combattere contro diaboliche entità che vogliono impadronirsi dei loro figli, che vogliono possederli e che a volte li tramutano in terrificanti e crudeli versioni di se stessi. In certi casi poi, col tempo si rendono conto che i loro bambini erano così fin dall'inizio, e che semplicemente non si erano accorte di aver generato piccoli demoni o reincarnazioni di sanguinarie creature. Ispirati dall'arrivo al cinema di Hole - L'abisso, film irlandese di Lee Cronin che si allinea perfettamente con questo tipo di pellicole, abbiamo deciso parlare delle madri nei film horror e, nello specifico, di quei film in cui a fare paura sono proprio i loro figli. Di seguito troverete una piccola guida a questo filone della cinematografia dell'orrore: ecco 10 di quei film i cui protagonisti, di cui mai e poi mai vorremmo essere le madri, ancora popolano i nostri incubi.

Hole - L'abisso

Cominciamo proprio da The Hole - L'abisso, film presentato al Sundance Film Festival 2019. Al centro della storia troviamo Sarah e il figlioletto Chris, appena trasferitisi in una casa isolata nella campagna irlandese. Nel bosco ai confini del quale è stata costruita la loro casa i due scoprono un enorme cratere che, a discapito delle raccomandazioni della madre, attira irrimediabilmente la curiosità del bambino. Con il passare del tempo, ma soprattutto a partire da un episodio in cui il piccolo Chris scompare misteriosamente per qualche ora, Sarah comincia a rendersi conto di cambiamenti, prima impercettibili poi sempre più evidenti ed inquietanti, nel comportamento di suo figlio che la porteranno a credere che il bambino non sia più quello che lei ha cresciuto.

L'esorcista

In una lista come questa non poteva di certo mancare una classico dell'horror come L'esorcista, in cui una madre fa di tutto per liberare la figlia dalla diabolica entità che la possiede. Le protagoniste del film diretto da William Friedkin, adattamento del romanzo di William Peter Blatty, sono Chris MacNeill, famosa attrice di Hollywood, e la figlia Regan, che un giorno comincia a comportarsi in modo strano e violento. Chris, dopo aver interpellato senza successo i migliori medici di Washington, per salvare la vita della figlia sarà costretta a contattare Padre Karras, un giovane prete che si renderà presto conto che la piccola si trova in balia di un antico demone, Pazuzu, e che deve essere necessariamente sottoposta ad un esorcismo per sperare di liberarsene. Se parliamo di madri negli horror, nessuna come Ellen Burstyn nella parte di Chris MacNeill è riuscita a rappresentare al meglio la disperazione di una madre impotente, costretta ad assistere alla trasformazione di sua figlia in un essere diabolico e mostruoso.

Il presagio

Continuiamo un classico del cinema del terrore: Il presagio. Questo film, diretto da Richard Donner, ha ancora una volta tra i suoi personaggi quello di una madre amorevole in balia della natura crudele e sovrumana del proprio bambino. In questo caso però, a differenza delle pellicole di cui abbiamo parlato in precedenza, il piccolo Damien (Harvey Stephens), protagonista della pellicola, non è né posseduto né manipolato da una diabolica creatura ma è proprio il figlio del Diavolo in persona, l'Anticristo.

Lee Remick, che interpreta la moglie dell'ambasciatore americano Katherine Thorn, rispetto a molte delle altre madri di cui parleremo in questa lista, ha un ruolo decisamente meno attivo nello svolgersi della vicenda. La donna diviene infatti molto presto una pedina nelle mani di Damien, che decide di disfarsi di lei non appena inizia ad ostacolare i suoi piani.

Villaggio dei dannati

Passiamo ora ad un film in cui il giovane e crudele protagonista non è uno solo ma bensì un gruppo di bambini privi di sentimenti e dalle strepitose capacità telepatiche: Il villaggio dei dannati. Il film di John Carpenter, rifacimento della pellicola omonima del 1960 diretta da Wolf Rilla, è un classico della cinematografia horror e di fantascienza. Gli abitanti di una piccola cittadina americana un giorno perdono i sensi all'improvviso, per alcune ore, senza ragione. Dopo qualche giorno, alcune donne scoprono di essere rimaste misteriosamente incinte mentre erano incoscienti: alla nascita i neonati presentano tutti le stesse caratteristiche somatiche e, con il passare del tempo, cominciano a manifestare pericolosi poteri psichici. Tra tutti i bambini due si distinguono dagli altri, Mara, figlia del medico locale che con la sua crudeltà spinge la madre al suicidio e David, unico nel gruppo a manifestare emozioni umane. Jill McGowan (Linda Kozlowski), la madre di David, si accorge molto presto che il figlio è molto diverso dai compagni e decide di far di tutto per liberarlo dalla loro nefasta influenza.

The Prodigy

The Prodigy - Il figlio del male , film del 2019 diretto da Nicholas McCarthy, racconta la storia di Miles, bambino che, pur essendo dotato di una grande intelligenza, ha grandi difficoltà a relazionarsi con i suoi coetanei e si lascia spesso trascinare da scatti d'ira di estrema violenza. Sua madre Sarah (Taylor Schilling), dopo aver cercato senza risultati aiuto nella scienza, comincia a credere che Miles sia influenzato da una qualche oscura forza sovrannaturale e che questa stia lentamente prendendo il controllo di suo figlio. La donna, sotto consiglio di un psichiatra (Colm Feore), intraprende una lotta contro il tempo per salvare il proprio bambino e strapparlo alla crudele entità che vuole possederlo.

Insidious

Al centro della trama di Insidious, film del 2010 diretto da James Wan, troviamo un bambino, Dalton, che un mattino, senza alcun tipo di motivazione medica, non riesce più a svegliarsi e cade in una specie di coma. Con il tempo, la madre Renai (Rose Byrne) si accorge che una serie di inquietanti eventi sovrannaturali stanno cominciando ad accadere attorno al piccolo Dalton addormentato. L'aiuto della medium Elise sarà fondamentale per scoprire che il corpo inerme del bambino ha attratto una serie di entità, tra cui una diabolica creatura degli inferi, disposte a fare qualsiasi cosa per potersi impadronire di lui.

Sinister 2

Se anche il primo film di questa duologia poteva essere inserito a pieno titolo in questa lista, abbiamo deciso comunque di dare priorità a Sinister 2, in cui la madre delle nuove vittime di Baghuul ha un ruolo ben più centrale rispetto a Tracy Oswalt, moglie del personaggio interpretato da Ethan Hawke in Sinister. I protagonisti di questo secondo film sono Courtney (Shannyn Sossamon) e i suoi due figli, Dylan e Zach, scappati da un padre e marito violento che gli stava rovinando la vita. La famiglia, che si rifugia in una fattoria costruita vicino ad una chiesa abbandonata, è ignara del fatto che proprio lì, molti anni prima, sono avvenuti dei sanguinari e brutali omicidi. Se ricordate le dinamiche del primo film (e soprattutto del suo sconvolgente finale) comprenderete senza bisogno di troppi spoiler perché Courtney, oltre che del marito dispotico, dovrebbe aver paura anche dei suoi stessi figli.

Orphan

Dopo un aborto spontaneo, Kate e John Coleman decidono di adottare una bambina in un orfanotrofio: la scelta ricade su Esther, che li conquista subito con la sua sensibilità ed intelligenza. Quello che era sembrato un inizio idilliaco si trasforma presto in un incubo senza via di scampo quando Esther comincia a rivelare la sua diabolica vera natura. Orphan è un film del 2009 diretto da Jaume Collet-Serra con Vera Farmiga e Isabelle Fuhrman.

Case 39

Passiamo ad un horror che ha tra i suoi protagonisti attori del calibro di Renée Zellweger e Bradley Cooper: Case 39. Zellweger interpreta Emily, un'assistente sociale che si prende a cuore il caso di Lilith, una bambina trascurata e disprezzata dai propri genitori. La piccola, inizialmente dal carattere dolce e accondiscendente, rivelerà tutt'altra natura col passare del tempo, proprio da quando Emily decide di prenderla in affidamento. La donna sarà costretta, una volta scoperti i veri piani della diabolica e crudele bambina, a lottare sopravvivere e per salvare i suoi cari.

L'angelo del male - Brightburn

L'angelo del male - Brightburn: Elizabeth Banks in una scena del film

Che cosa accadrebbe se tuo figlio avesse i fantasmagorici poteri di un supereroe ma fosse di natura malvagia? L'angelo del male - Brightburn, film prodotto da James Gunn e diretto da David Yarovesky, risponde proprio a questa domanda. Tori e Kyle (Elizabeth Banks e David Denman): sono una coppia che non riesce, nonostante infiniti tentativi, a concepire un figlio. I loro desideri sembrano però avverarsi quando, un giorno, trovano un bambino proveniente da un mondo molto lontano e decidono di adottarlo e prendersene cura. Il piccolo però possiede poteri sovrannaturali che con il tempo si riveleranno estremamente difficili da comprendere e controllare. Una disperata Tori dovrà presto fare in conti con la vera, terribile, natura del suo bambino.