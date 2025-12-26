Nicolas Cage è l'icona del football John Madden nel teaser del film biografico di David O. Russell

Nicolas Cage è il protagonista di Madden, il nuovo film diretto da David O. Russell di cui Prime Video ha condiviso il teaser.

Il progetto è infatti dedicato alla vita e alla carriera di John Madden, il famoso allenatore e commentatore di football americano.

Cosa racconterà il biopic di David O. Russell

L'arrivo di Madden sugli schermi è previsto per il Giorno del Ringraziamento 2026 e il primo teaser condiviso online mostra Nicolas Cage nel ruolo dello sportivo che si è occupato del team degli Oakland Raiders, portando la squadra a conquistare un'improbabile vittoria al Super Bowl del 1977.

John Madden è poi diventato un'icona nel mondo dei videogiochi grazie a Madden NFL, realizzato grazie alla collaborazione con EA Sports e al fondatore dell'azienda, Trip Hawkins, il ruolo affidato a John Mulaney.

Negli anni successivi l'esperto è inoltre diventato uno dei volti più amati del piccolo schermo, commentando e analizzando i match in tv.

Ecco il teaser in cui si può vedere la trasformazione di Cage per interpretare il ruolo:

Gli interpreti e i realizzatori di Madden

Nel cast del film diretto da David O. Russell, oltre al premio Oscar Nicolas Cage (che prossimamente sarà protagonista sul piccolo schermo grazie alla serie tv Spider-Noir), ci sono anche Christian Bale nella parte di Al Davis; Kathryn Hahn che ha il ruolo della moglie di Madden, Virginia; Sienna Miller che è invece Carol, la moglie di Davis; e Shane Gillis.

La sceneggiatura del lungometraggio è firmata da Russell che ha modificato la prima bozza del progetto scritta da Cambron Clark.

Nel team della produzione ci sono poi Todd Black, tramite la sua Escape Artists, in collaborazione con Jason Blumenthal e Steve Tisch, Jonathan Shukat, Russell, Matthew Budman, e David Bloomfield.