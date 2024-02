Madame Web, il villain tormentato di Tahar Rahim

Ogni storia ha bisogno di un antagonista. E in Madame Web, film diretto da S. J. Clarkson, in sala dal 14 febbraio, il ruolo del villain è toccato a Tahar Rahim. L'attore francese, che nella sua lunga e ricca carriera fa convivere ruoli in film d'autore come quello di Malik El Djebena in Il profeta, pellicola che lo ha messo nei radar dei grandi registi e con cui ha vinto il César e l'EFA, con il cinema più commerciale come questo cinecomic, qui interpreta Ezekiel Sims.

Madame Web: Tahar Rahim in una scena del film

Studioso di ragni in Perù, grazie all'assunzione del potere della preveggenza viene a conoscenza della modalità della sua morte: avverrà per opera di tre supereroine: due Spider-Woman e Araña. Nel momento in cui apprende la notizia però non hanno ancora i loro poteri, sono infatti tre semplici ragazze, Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Mattie Franklin (Celeste O'Connor) e Anya Corazon (Isabela Merced).

Ezekiel non è però il solo ad aver guadagnato il potere di vedere il futuro: anche Cassandra Webb (Dakota Johnson) vede cosa accadrà e vuole impedire che Ezekiel uccida le tre ragazze. Nella nostra intervista, Tahar Rahim ci spiega come ha dato forma al suo personaggio, cercando di mettersi nel suo stesso stato d'animo, che lo ha portato alla follia.

Madame Web: intervista a Tahar Rahim

Tre ragazze a cui un uomo vuole togliere il potenziale prima che possano diventare supereroine: sembra un po' una metafora della società che, per secoli, ha cercato di non far mai esprimere davvero le donne per tenerle in casa. È quasi come se Ezekiel incarnasse il patriarcato. Rahim ci spiega come è stato interpretare questo personaggio così complesso: "Bisogna ricordare una cosa importante riguardo questo personaggio e le sue motivazioni. Sta cercando di impedire la sua morte. Quindi, chiunque ne fosse la causa, donne, uomini, alieni o robot, avrebbe provato a ucciderlo per rimanere vivo. E questa è una domanda interessante: cosa faresti se sapessi cosa ti succederà? Il modo in cui morirai e chi ne sarà responsabile? Questa è una domanda importante, che mi ha aiutato a costruire il personaggio dal punto di vista psicologico."

E che risposta ha trovato l'attore per se stesso invece? "Non cambierei nulla. Penso che cercherei di accettare e arrendermi a questo fatto. Cercando di godermi ogni secondo della mia vita."

Madame Web, la recensione: un cinecomic orgogliosamente vecchio stile

Madame Web chi è il villain Ezekiel Sims

Madame Web: Dakota Johnson, Celeste O'Connor, Isabela Merced e Sydney Sweeney in una scena del film

Nei fumetti Marvel Ezekiel Sims è stato sia alleato che avversario di Spider-Man. Nel film Sony è l'antagonista di Madame Web. Ma, visto la sua motivazione quantomeno comprensibile, cosa rende una persona un villain? Secondo l'attore: "Dipende sempre dalle circostanze. Ma, una volta diventati adulti, dipende tutto da te. Sei tu a fare delle scelte. In questo caso, Ezekiel avrebbe potuto decidere di lasciar accadere le cose e godersi la vita, ma non lo fa, perché è ossessionato dal destino e dal fatto che potrebbe perdere tutto ciò che ha realizzato. È così spaventato dalla morte che diventa pazzo e la sua vita si trasforma in un incubo. Ma penso davvero che si abbia sempre la possibilità di diventare una brava persona."

Madame Web: Sydney Sweeney tra Britney Spears e sensi di ragno

Il senso di ragno di Tahar Rahim

Madame Web: Celeste O'Connor, Isabela Merced e Sydney Sweeney in una scena del film

Il "senso di ragno" è importante per Spider-Man e per tutti i supereroi con poteri simili ai suoi. Anche Tahar Rahim, che presto vedremo nel ruolo del cantautore francese Charles Aznavour nel film Monsieur Aznavour, ce l'ha quando si tratta di scegliere un copione? Sa già se qualcosa funzionerà o no? L'attore: " Non so mai se qualcosa funzionerà o no. Perché, una volta che il film è finito, non è più tuo. Ciò che so è cosa voglio fare e cosa non voglio fare. Me ne accorgo subito. Si può paragonare a un senso. Forse è tutto già scritto prima di nascere e già lo sai. È qualcosa che non si può davvero descrivere, ma quando la senti capisci che quella è la strada giusta. Come quando, per esempio, tutti, la tua famiglia, i tuoi amici ti dicono che sei pazzo a voler fare l'attore, che non succederà mai, e tu invece senti che in qualche modo un giorno succederà. E quindi ci devi provare."