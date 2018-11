Mackenzie Foy star de Lo Schiaccianoci: “Per le ragazze è importante studiare le scienze”

Il racconto Schiaccianoci e il re dei topi di E. T. A. Hoffmann e le musiche di Tchaikovsky scritte per il balletto Lo Schiaccianoci prendono vita al cinema grazie a Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, adattamento in chiave Disney nelle sale italiane dal 31 ottobre. Nel film - qui potete leggere la nostra recensione de Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni - Clara, interpretata da Mackenzie Foy, la piccola Murph in Interstellar di Christopher Nolan, ha perso da poco la madre e affronta il lutto insieme alla famiglia, che però sembra non capirla.

Clara ai bei vestiti e ai balli preferisce infatti i meccanismi e le invenzioni: per fortuna ad aiutarla c'è il suo padrino, Drosselmeyer (Morgan Freeman), che le apre le porte a un mondo magico, formato da Quattro regni, il Regno dei Fiocchi di Neve, il Regno dei Fiori, il Regno dei Dolci, guidato dalla Fata Confetto (Keira Knightley) e il Quarto Regno, governato dalla perfida Madre Cicogna (Helen Mirren). Riconosciuta come principessa dalla Fata Confetto, Clara si impegna a proteggere i regni da Madre Cicogna, che minaccia di distruggerli. Con l'aiuto del soldato Schiaccianoci (Jayden Fowora-Knight), la ragazza intraprende quindi un viaggio nelle sue paure e scoprirà di essere molto più vicina di quanto non pensi alla madre scomparsa.

Ragazze di scienza alla riscossa

Abbiamo incontrato Mackenzie Foy (una Emma Stone in miniatura) a Londra, all'anteprima europea di Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, dove la abbiamo chiesto se, visto che i suoi ultimi ruoli sono entrambe donne di scienza, crede sia importante mostrare ragazze appassionate di formule matematiche: "È importante: nel mondo ci sono molti tipi di persone, ma purtroppo non ci sono molte ragazze interessate alle scienze che hanno la possibilità di studiarle. È importanti quindi, soprattutto per le più giovani, far vedere che, se vogliono, possono farlo."

Essere una principessa (Disney)

Proprio Keira Knightley, che qui ha capelli rosa di zucchero filato, ha detto, durante il tour promozionale del film, di aver proibito a sua figlia di guardare i classici Disney La sirenetta e Cenerentola, perché le protagoniste, Ariel e Cenerentola, sono un esempio negativo, poco emancipate e in attesa che un principe le salvi. Abbiamo quindi chiesto a Mackenzie Foy cosa significa secondo lei essere una principessa oggi: "Ciò che Clara impara sull'essere una principessa è che non vuol dire soltanto indossare bei vestiti, ma consiste nell'essere presente per le persone, essere gentile e intelligente, lottare per ciò che è giusto."

Una principessa deve essere anche coraggiosa, ma la paura a volte può far uscire il peggio di noi stessi: come si può imparare a trasformare la paura in energia positiva? Secondo l'attrice: "Dobbiamo ricordarci, quando affrontiamo cose che fanno paura, di fare un respiro profondo, essere consapevoli che possiamo farcela e avere fiducia in noi stessi. Se ci credi puoi farcela: non avrai più paura."

La nostra intervista a Mackenzie Foy