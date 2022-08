Idris Elba sul suo futuro come James Bond: "Mi viene costantemente chiesto, ormai ho smesso di parlarne"

Idris Elba, a proposito del fatto che in futuro possa interpretare James Bond, ha chiarito una volta per tutte che non ha più nessuna intenzione di parlare della spia più amata del mondo.

Idris Elba e James Bond sono diventati un vero proprio sinonimo l'uno dell'altro da oltre un decennio ormai, e i fan sono stati molto chiari a riguardo, dicendo di volerlo come successore di Daniel Craig: per questo motivo, la domanda su Bond emerge continuamente durante quasi tutte le recenti interviste della star britannica.

Sembra che Elba, dopo anni di interrogatori a riguardo, abbia rivelato di essere piuttosto stanco di essere continuamente messo all'angolo da domande relative all'amata spia internazionale. L'attore di Suicide Squad ha espresso la sua frustrazione per le continue domande su Bond durante l'ultimo episodio del podcast Jemele Hill is Unbothered.

Durante l'intervista, alla star di Beast è stato chiesto se fosse stanco di sentire quelle domande e questo ha spinto l'attore a dire che ormai, dopo anni di rumors sul fatto che fosse il prossimo sulla lista destinato ad interpretare la spia internazionale, non ha più risposte per i giornalisti.

Idris Elba ha spiegato: "Non ho più risposte per quella domanda. Dico alla gente: 'Ah, non chiedermelo'. Perché molte volte sono soltanto dei giornalisti pigri a chiedere e persone che cercano di usare ogni mia parola per fare clickbait con frasi tipo: 'cosa dirà questa volta?'. Per questo motivo cerco di dire sempre le stesse cose. Ogni tanto li prendo in giro, ma la maggior parte delle volte tendo a non parlarne."