Da Woody Allen ad Attacco al potere 3 e Io, Leonardo: il nuovo listino Lucky Red!

Il 2019 di Lucky Red passa attraverso molti titoli di richiamo: il programma varia da potenziali film protagonisti della stagione dei premi, come Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen, a remake come Dopo il matrimonio, fino al ritorno di Ken Loach con Sorry We Missed You. Scopriamo insieme i film in uscita nel 2019 e 2020 di Lucky Red!

Il ritorno di Woody Allen

Un giorno di pioggia a New York arriverà nei cinema il prossimo autunno dopo una lunghissima e travagliata contrattazione di Woody Allen con Amazon, che ha interrotto la collaborazione con il regista, dando il via a una causa legale tuttora in corso. I protagonisti sono Jude Law, Elle Fanning, Timothée Chalamet, Selena Gomez, Liev Schreiber, Suki Waterhouse e Kelly Rohrbach. Come sempre le trame dei film di Allen non sono mai ben delineate prima dell'uscita in sala, ma in questo caso sappiamo che la pellicola racconterà la storia di una giovane coppia che deve trascorrere a Manhattan un piovoso fine settimana, per questioni di lavoro, e che vedrà il loro legame messo alla prova. Lei inizia una relazione particolare con un celebre regista che deve intervistare, mentre lui con una ragazza con cui recita in un film.

Un'altra pellicola che fu un successo internazionale è Dopo il matrimonio, il film di Susanne Bier nominato all'Oscar nel 2006. Questo inverno arriverà l'omonimo remake con protagoniste Julianne Moore, Michelle Williams e Billy Crudup. After the wedding racconta la storia di Isabel, una donna che è alla ricerca di finanziatori per un progetto benefico a favore di un orfanotrofio situato a Kolkata. Isabel parte quindi con destinazione New York per incontrare Theresa, una potenziale benefattrice. Theresa invita Isabel al matrimonio della figlia che si svolgerà durante il weekend, occasione in cui la protagonista incontra Oscar, il marito dell'imprenditrice. La situazione porterà quindi alla scoperta di un legame inaspettato con le radici nel passato.

Leonardo Da Vinci e Ken Loach per Lucky Red

A prestare il volto a Leonardo da Vinci nel film d'arte biopic sarà Luca Argentero. Io, Leonardo porterà lo spettatore alla scoperta dell'uomo, il pittore, lo scienziato e l'inventore, attraverso un viaggio unico, coinvolgente e affascinante nella mente di Leonardo, una delle figure più geniali che la storia dell'umanità abbia mai conosciuto, noto a chiunque per aver dipinto "il quadro più famoso al mondo", la Gioconda. E lo farà con uno sguardo molto lontano dagli stereotipi con cui Leonardo viene solitamente descritto. La direzione artistica è di Cosetta Lagani, già responsabile dei precedenti film d'arte Sky, tra cui Caravaggio - L'anima e il sangue e Michelangelo - Infinito. La sceneggiatura è di Sara Mosetti e Marcello Olivieri, in collaborazione con Miriam Mosetti e Oliviero del Papa. La regia è affidata a Jesus Garces Lambert, già regista di Caravaggio - L'anima e il sangue.

Ken Loach torna a raccontare il precariato in Sorry We Missed You, in arrivo il prossimo inverno, ma già presentato al Festival di Cannes 2019. All'interno della storia Ricky e la sua famiglia, che dopo il tracollo finanziario del 2008 combattono contro i debiti. Una nuova opportunità appare all'orizzonte grazie a un furgone nuovo che offre a Ricky la possibilità di lavorare come autotrasportatore autonomo per una ditta in franchise. Si tratta di un lavoro duro ma quello della moglie come badante non è da meno. L'unità familiare è forte ma quando entrambi prendono strade diverse tutto sembra andare verso un inevitabile punto di rottura.

Ma Lucky Red regala spazio anche al cinema d'azione, grazie a Attacco al Potere 3, l'atteso sequel della saga con Gerard Butler. Dopo l'enorme successo dei primi due capitoli, con quasi 400 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, torna sul grande schermo l'agente dei servizi segreti Mike Banning, che stavolta si troverà braccato dalla polizia, dopo esser stato accusato di essere un nemico dello Stato e l'autore di un tentativo di omicidio ai danni del Presidente degli Stati Uniti (Morgan Freeman).

