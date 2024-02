Woody Allen girerà un nuovo film in Italia quest'estate

Il noto regista ha annunciato di avere in cantiere un nuovo film, le cui riprese potrebbero iniziare già quest'estate in Italia.

Dopo aver già debuttato nelle sale italiane, il prossimo aprile negli Stati Uniti uscirà Un colpo di fortuna di Woody Allen, l'ultimo film del regista ad aver ottenuto un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes (84%) dopo il suo Blue Jasmine del 2013.

Allen ha lasciato intendere che Un colpo di fortuna, il suo 50° film, potrebbe però non essere l'ultimo. Il regista continua a ribadire che tutto dipende dalla possibilità di ottenere finanziamenti, che molto probabilmente proverranno da fondi europei.

Coup de chance, Woody Allen: "La morte non si sconfigge, ma il segreto è non pensarci"

Un nuovo film?

A quanto pare, i fan di Allen possono tirare un sospiro di sollievo. In una nuova intervista con il regista spagnolo David Trueba, l'88enne Allen conferma che sta cercando di lanciare un nuovo film, le cui riprese potrebbero iniziare già quest'estate in Italia. Non sono stati forniti altri dettagli a riguardo.

Lo scorso autunno, Allen aveva dichiarato di avere una "grande storia" per un film ambientato a New York aggiungendo che si trattava di "una delle migliori idee che abbia mai avuto". Il regista potrebbe aver deciso di spostare l'ambientazione in Italia, o forse potrebbe trattarsi di un film completamente diverso.