Woody Allen racconta perché sente che 'il romanticismo del cinema è finito'

Woody Allen non è esattamente sicuro di voler continuare a lavorare nell'industria cinematografica, poiché ritiene che "il romanticismo del cinema sia scomparso".

In un'intervista con AirMail il regista è stato interrogato sul suo ultimo film Un colpo di fortuna, il suo 50° lungometraggio, e sul ritardo con cui è stato distribuito nei mercati nordamericani.

"Per me non è importante se vengo distribuito qui o meno", ha detto Allen. "Una volta realizzato, non lo seguo più. La distribuzione non è più quella di una volta. Ora la distribuzione è due settimane in un cinema... E poi basta. Voglio dire, Io e Annie ha girato nei cinema di New York per poco più di un anno. Rimaneva in un cinema per sei, sette mesi, poi qualcuno lo riprendeva e rimaneva in giro per qualche altro mese. L'intero settore è cambiato, e non in modo attraente. Tutto il romanticismo del cinema è scomparso".

Coup de chance: Lou De Laage e Niels Schneider in una scena

A febbraio, The Hollywood Reporter ha riportato in esclusiva che MPI Media Group avrebbe distribuito il film negli Stati Uniti il 5 aprile e in digitale/VOD il 12 aprile, dopo il debutto alla Mostra del Cinema di Venezia nel settembre 2023. Ciò è avvenuto dopo che alcuni link clandestini del film hanno iniziato a circolare tra i fan statunitensi.

Woody Allen: "I film Marvel non hanno niente a che fare col cinema inteso come arte"

Woody Allen sul set di Anything Else

Woody Allen abbandona la regia?

Allen ha già preso in considerazione il suo futuro nel mondo del cinema, affermando nel 2022 che "gran parte del brivido non c'è più" per lui nell'era dello streaming. Nella sua ultima intervista, ha dichiarato di essere ancora "indeciso" se ritirarsi o meno. "Non voglio andare a raccogliere fondi. Lo trovo una spina nel fianco", ha detto il regista di Rainy Day in New York . "Ma se qualcuno si presentasse e chiamasse per dire che vogliamo sostenere il film, allora lo prenderei seriamente in considerazione. Probabilmente non avrei la forza di volontà di dire di no, perché ho così tante idee".

Negli ultimi anni, la popolarità di Allen negli Stati Uniti è diminuita in modo significativo a causa del movimento #MeToo e delle riaffiorate accuse di abusi sessuali da parte della figliastra adottiva, Dylan Farrow. Allen ha negato le accuse ed è stato assolto dal procuratore del Connecticut in seguito a un'indagine del 1993.

Tuttavia, il regista è rimasto una figura polarizzante e ha finito per veder annullato il suo contratto da 68 milioni di dollari per quattro film con gli Amazon Studios. Da allora, ha avuto difficoltà a trovare una distribuzione per i suoi titoli recenti.

In un'altra parte dell'intervista con AirMail, Allen è stato interrogato sull'idea di essere "cancellato" nella società. Qualcuno mi ha chiesto della cancel culture e io ho risposto: "Se devi essere cancellato, questa è la cultura da cui vuoi essere cancellato. E chi vuole far parte di questa cultura? Non io".