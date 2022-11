Park Chan-wook, Stephen Frears e tanta Francia: ecco il listino Lucky Red per il 2023

Ecco i titoli del listino dei film in uscita nel 2023 di Lucky Red, dal nuovo di Stephen Frears al prossimo film di Park Chan-wook, passando per Alessio Cremonini: scopriamo insieme tutti i titoli dell'anno!

Per la stagione cinematografica 2023 Lucky Red ci propone un listino ricchissimo di proposte, per tutti i gusti. Tra i titoli in programma troviamo Forever Young di Valeria Bruni Tedeschi, Profeti di Alessio Cremonini, Decision to Leave di Park Chan-wook e i nuovi titoli di Stephen Frears e Shekhar Kapur. Ecco i film di Lucky Red previsti per il 2023.

La selezione italiana di Lucky Red

Locandina di Forever Young - Les Amandiers

Il primo titolo italiano, anche se in una produzione francese, arriva nelle sale il 1° dicembre 2022: Valeria Bruni Tedeschi presenta Forever young (Les amandiers), con Louis Garrel protagonista, presentato al Festival di Cannes 2022. Alla fine degli anni '80 Stella, Victor, Adèle ed Etienne compiono 20 anni. Sostengono l'esame di ammissione alla famosa scuola di recitazione creata da Patrice Chéreau e Pierre Romans presso il Théâtre des Amandiers di Nanterre. Lanciati a pieno regime nella vita, nella passione e nell'amore, insieme vivranno la svolta della loro vita, ma anche la loro prima tragedia. Il 19 dicembre arriva nelle sale, per un evento speciale, Il mio amico Massimo, l'accorato documentario di Alessandro Bencivenga dedicato a Massimo Troisi, l'attore campano scomparso nel 1994. Il 26 gennaio 2023 invece torna in sala Profeti di Alessio Cremonini, dopo il successo di Sulla mia pelle, la pellicola dedicata alla triste vicenda di Stefano Cucchi. Protagonista della pellicola è Jasmine Trinca, che interpreta Sara, una giornalista italiana rapita dall'Isis durante un reportage di guerra in Siria. Il film racconta il suo incontro con Nur, giovane foreign fighter moglie di un miliziano del Califfato che la tiene prigioniera nella sua casa costruita in un campo di addestramento.

Autori da tutto il mondo nel 2023

Heojil kyolshim: una scena del film

Lucky Red tirerà fuori per il 2023 titoli molto attesi dai cinefili di tutto il mondo. Il 2 febbraio ci sarà l'atteso ritorno di Park Chan-Wook con Decision to Leave (vincitore per la Miglior Regia al Festival di Cannes 2022): Un austero detective deve indagare su un possibile caso di omicidio in una zona rurale limitrofa. Non ci vorrà molto, però, prima che i suoi sospetti ricadano sulla moglie della vittima, per la quale il detective comincia anche a provare qualcosa. A metà aprile sarà l'ora del nuovo film super britannico di Stephen Frears dal titolo The Lost King in cui si racconterà la storia vera di Philippa Langley, la donna che permise il ritrovamento dei resti e della vera storia di Riccardo III. Torna anche Emma Thompson nel nuovo film "inter-culturale" di Shekhar Kapur dal titolo What's Love?: due amici d'infanzia alla soglia dei trent'anni devono fare i conti con le tradizioni culturali della loro famiglia, anche e soprattutto in tema di amore. Zoe è alle prese con le richieste della madre Cath e con gli appuntamenti online, mentre Kazim è spinto verso un matrimonio combinato. Dovranno decidere se dare ascolto alle proprie famiglie o al proprio cuore.

Lucky Red e la Francia

Locandina di Masquerade - Ladri d'amore

Il 21 dicembre spazio a Masquerade - Ladri d'amore, diretto da Nicolas Bedos (La belle epoque): Adrien, un attraente ballerino che ha dovuto lasciare la danza, spreca la sua giovinezza nell'ozio della Costa Azzurra, dove vive mantenuto da Martha, attempata ex star del cinema. Tutto cambia quando incontra la giovane e bellissima Margot ed è colpo di fulmine. Insieme, fantasticano su una vita migliore e mettono in piedi una truffa ai danni di un ricco imprenditore. Nel cast Isabelle Adjani, Pierre Niney, Emmanuelle Devos e la nostra Laura Morante. A gennaio arriva il nuovo titolo di Lukas Dhont, uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi tempi grazie all'amato Girl: il suo Close racconta l'intensa amicizia tra i tredicenni anni Leo e Remi si interrompe improvvisamente. Cercando di capire cosa sia successo, Léo si avvicina a Sophie, la madre di Rémi. Il 26 gennaio 2023 ritorna Jean-François Richet, dopo gli acclamati Nemico pubblico n°1 - L'ora della fuga e Nemico pubblico n°1 - L'istinto di morte: nel suo nuovo Plane il pilota Brodie Torrance salva i suoi passeggeri da una tempesta di fulmini riuscendo a compiere un rischioso atterraggio su un'isola divisa dalla guerra, scoprendo però che quello era solo l'inizio dei loro problemi. Quando la maggior parte dei passeggeri viene presa in ostaggio da dei pericolosi ribelli, l'unica persona a cui può affidarsi Torrance è Louis Gaspare, un uomo accusato di omicidio che stava venendo trasferito dall'FBI... nel cast Gerard Butler e Mike Colton.

