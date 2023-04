Gli occhi del diavolo, War-La Guerra Desiderata, Piove, Forever Young e i voti del mese 4K-Bluray-DVD. Parte 1

La prima parte della nostra rubrica mensile homevideo di recensioni 4K, Blu-ray e DVD si apre con Gli occhi del diavolo, inquietante horror sul tema di esorcismi e possessioni demoniache. A seguire War-La guerra desiderata, film di Gianni Zanasi premonitore di guerre in Europa con cast all star capitanato da Edoardo Leo, Miriam Leone e Giuseppe Battiston.

Si prosegue con Piove, sorprendente e curioso horror italiano tutto da scoprire ambientato in una Roma bagnata, e spazio poi a Forever Young - Les Amandiers, film di Valeria Bruni Tedeschi di stampo chiaramente autobiografico sugli inizi in teatro della regista-attrice. Per chiudere un drastico cambio di genere con Shark Bait, un'ennesima variante del genere di squali assassini ambientato in mare aperto.

Gli occhi del diavolo: la recensione del 4K UHD

IL FILM. Horror-thriller diretto da Daniel Stamm, Gli occhi del diavolo racconta una storia di possessione con protagonista una giovane suora (Jacqueline Byers) che frequenta una scuola cattolica che forma i sacerdoti al rito dell'esorcismo. Alle suore è vietato eseguire esorcismi, ma un professore riconosce i particolari doni di suor Ann e la spinge in prima linea in una battaglia per l'anima di una giovane ragazza, che crede sia posseduta dallo stesso demone che ha tormentato sua madre anni fa.

IL 4K. Gli occhi del diavolo è presentato da Eagle Pictures anche in 4K UHD con un'edizione a due dischi contenente anche il blu-ray. Il video 4K presenta un quadro a lungo nitido, ma anch'esso, anche se in misura minore del blu-ray, sconta alcune flessioni sul piano del dettaglio nelle numerose scene con scarsa illuminazione, dove affiora una lieve pastosità. Per il resto immagini valide e croma adeguato all'atmosfera della storia. Ancora più convincente l'audio, che si ferma però a un DTS HD 5.1 (quindi niente Atmos) per entrambe le tracce. L'ascolto comunque è avvincente perché le tracce sfruttano tutte le tipiche caratteristiche per esaltare l'horror e in particolare un film sugli esorcismi: nei momenti chiave i surround sono scatenati con un vortice di effetti sonori mentre il sub picchia forte con i bassi.

DA NON PERDERE. Ottimi anche gli extra. Troviamo innanzitutto La realizzazione di Occhi del diavolo, un contributo di ben 40 minuti che approfondisce tutti i vari aspetti della lavorazione del film con interventi anche di cast e troupe. A seguire Nathan Barr ci parla della colonna sonora (9') con il compositore che parla dela musica del film, mentre Trucchi diabolici (4') è una featurette sugli effetti visivi.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8,5 - Extra: 8

War - La guerra desiderata: la recensione del DVD

IL FILM. Immaginare tre anni fa una guerra in Europa era impensabile. Eppure il regista Gianni Zanasi l'ha fatto nel 2019, mettendo un conflitto che sta per scoppiare fra Italia e Spagna al centro di War - La guerra desiderata, film poi uscito nel 2022 con Edoardo Leo, Miriam Leone e Giuseppe Battiston. In questo clima di estrema tensione si incroceranno i destini di Tom, allevatore di vongole nonostante la laurea in lingue romanze, Lea, figlia del sottosegretario alla Difesa e terapeuta per l'ASL, e Mauro, un barista arrabbiato che si mette alla guida di un gruppo paramilitare.

IL DVD. War - La guerra desiderata è disponibile in homevideo con il DVD CG-Vision. Il video è buono, a tratti anche ottimo per dettaglio e compattezza nelle scene più illuminate, mentre mostra qualche sbavatura, soprattutto su alcuni fondali, in altre sequenze più ostiche, con leggere sgranature su alcuni elementi. Vivace il croma. Superlativo l'audio, mentre negli extra troviamo un backstage di 10 minuti e mezzo, nel quale si alternano momenti delle riprese sul set a interventi di regista e cast.

DA NON PERDERE. Davvero straordinario l'audio, un Dolby Digital 5.1 molto frizzante, già a partire dalle prime scene con un'ambienza nelle strade già ricca di effetti. Ma quando entrano in scena aerei, elicotteri e rombi di jet, l'ascolto diventa davvero molto coinvolgente perché i panning sono perfetti, tutti i diffusori vengono coinvolti e sprigionano energia mentre un sub muscolare bombarda bassi e trasmette potenza garantendo scene di grande impatto.

I VOTI - Video: 7,5 - Audio: 8,5 - Extra: 6

Piove: la recensione del DVD

IL FILM. Interessante horror diretto da Paolo Strippoli, Piove è ambientato in una Roma plumbea e cupa, dove per la tanta acqua caduta condotti e tombini emettono una strana fanghiglia che rilascia un misterioso vapore. Aumentano intanto a dismisura i fatti di cronaca nera, probabilmente perché chi respira il vapore tira fuori la sua rabbia e i suoi istinti più oscuri. Al centro della storia la famiglia Morel: dopo la morte della moglie, Thomas fatica a comunicare con suo figlio e si dedica alla cura della figlia più piccola, costretta su una sedia a rotelle.

IL DVD. Piove è arrivato in homevideo con il DVD Mustang-Propaganda, un prodotto tecnicamente valido e sufficiente negli extra. Il video stupisce visto il look del film, ma anche l'audio in Dolby Digital 5.1 è efficace nel riprodurre le atmosfere malsane della storia, con la pioggia, gli effetti sonori nei momenti di tensione e la colonna sonora che creano una notevole spazialità oltre a una notevole precisione fra i diffusori con tanto di suggestivi panning. Discreta la resa dei bassi, puliti i dialoghi. Negli extra troviamo un backstage di 10 minuti e mezzo con momenti sul set e interventi di regista, cast e troupe, poi un minuti sugli effetti speciali e un audiodescrizione del film.

DA NON PERDERE. Come detto, visto lo standard DVD, il video meraviglia per la capacità di riprodurre le suggestioni visive del film e di rimanere compatto nonostante il look cupo e le atmosfere notturne e oscure. Il quadro contiene molto bene i limiti del formato, solo qualche cenno di banding e qualche lievissima sgranatura, per il resto il dettaglio è molto buono, il croma aderente alla fotografia e soprattutto c'è una notevole solidità anche nei momenti più critici.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7,5 - Extra: 6

Forever Young - Les Amandiers: la recensione del blu-ray

IL FILM. Valeria Bruni Tedeschi dirige un film fortemente autobiografico: Forever Young - Les Amandiers rimanda fin dal titolo al celebre teatro di Parigi, sede di un'importante scuola di drammaturgia e recitazione, dove la regista-attrice si è formata negli anni '80 sotto la direzione del celebre Patrice Chéreau. E il film ambientato in quegli anni vede protagonisti un gruppo di giovani che sostengono l'esame di ammissione alla famosa scuola: lanciati nella passione e nell'amore, si troveranno a vivere anche le prime tragedie.

IL BLU-RAY. Forever Young - Les Amandiers è disponibile in homevideo con il blu-ray Lucky Red-Plaion Pictures. Il video risente del look del film, che adotta uno spinto stile vintage per colore e contrasto: il risultato è un quadro un po' rumoroso, con dettaglio molto morbido, croma vivace ma nero alto. Non è un video che colpisce, ma molto dipende dalla fotografia del film. L'audio in DTS HD 5.1 per italiano e originale restituisce dialoghi puliti e una buona ambienza generale, che si vivacizza soprattutto nei momenti più chiassosi del film con partecipazione dei rear, anche se non ha molti momenti per mettersi in mostra.

DA NON PERDERE. Il vero punto di forza dell'edizione è negli extra, grazie soprattutto al lungo documentario di 62 minuti denominato Des Amandiers aux Amandiers, realizzato da Karine Silla Perez e Stéphane Milon. Si documenta il lavoro sul set del film di Valeria Bruni Tedeschi con i suoi attori e la volontà di passare il testimone a una nuova generazione d'interpreti. I filmati di adesso si alternano infatti con quelli della giovane Valeria ai tempi della scuola Des Amandiers. Troviamo poi un'intervista alla stessa regista (11') e il trailer.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7 - Extra: 8,5

Shark Bait: la recensione del DVD

IL FILM. Riecco lo squalo assassino, un tema già visto in molti film. In Shark Bait, diretto da James Nunn, a mettersi nei guai è un gruppo di amici imprudenti e decisamente troppo su di giri all'ultimo giorno di vacanze. Tre ragazzi e due ragazze rubano infatti un paio di moto d'acqua per andare in mare aperto, ma dopo uno scontro frontale che ferisce gravemente uno di loro, si ritrovano a dover lottare per la sopravvivenza, ma soprattutto rimangono in balìa di uno squalo che ben presto diventa minaccioso.

IL DVD. Shark Bait è approdato in homevideo con il DVD targato CG Adler. Se nei primi piani e nei momenti sulla moto d'acqua sotto il sole le immagini sono convincenti per dettaglio e croma, il video lascia a desiderare invece nelle scene sotto acqua, a volte confuse e molto pastose, e anche nelle panoramiche dove affiorano varie sgranature. Buona invece la tenuta del nero nelle scene notturne. Più convincente l'audio, un dolby digital 5.1 che regala momenti di tensione quando si avvicina lo squalo, ma anche nei botti contro le moto e nella festa iniziale l'impatto è buono anche grazie a bassi incisivi.

DA NON PERDERE. Negli extra oltre al trailer c'è un b-roll di 17 minuti molto interessante, perché offre un'ampia panoramica della vita sul set durante la realizzazione del film, con le splendide location, i momenti delle riprese sulle moto d'acqua ma anche quelle subacquee, e tutti gli sforzi per effettuare alcune sequenze in un ambiente non semplice come il mare.

I VOTI - Video: 6,5 - Audio: 7,5 - Extra: 6,5

