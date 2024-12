Better Man, Emilia Perez, Queer e grandi ritorni al cinema: ecco il listino Lucky Red 2025

Negli ultimi anni Lucky Red ha saputo operare scelte piuttosto sagge: i film da loro proposti si sono rivelati molto spesso delle piccole perle da scoprire al meglio in una sala cinematografica. Il capolavoro di Wim Wenders Perfect Days, l'esordio alla regia di Ceine Song Past Lives, Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki sono solo alcuni vividi esempi di una spiccata ricerca della qualità nelle pellicole proposte, oltre che di un'eccellente opera di comunicazione che ha saputo far comprendere al pubblico il valore delle varie produzioni.

Quest'anno sbirciando nel loro listino 2025 ci si accorge anche dell'attenzione verso la dimensione dei festival, vere e proprie vetrine in cui individuare titoli interessanti da affidare alla distribuzione: abbiamo così tra le proposte molti lungometraggi visti nelle selezioni di Cannes, Venezia e Berlino, opere che hanno fatto parlare di sé e che adesso continuano il loro percorso verso il grande pubblico.

Lucky Red: listino 2025: direttamente dai festival più importanti

Direttamente dal festival sulla Croisette Lucky Red ha infatti acquisito il toccante film animato di Michel Hazanavicius, Il dono più prezioso , la pellicola con Barry Keoghan, Bird di Andrea Arnold, L'apprezzatissimo musical con Zoe Saldana e Selena Gomez, Emilia Perez di Jacques Audiard, oltre che il lungometraggio che ha meritato il premio speciale della giuria, ovvero Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof.

Da Venezia, invece, arriverà Queer l'onirico film di Luca Guadagnino, il folle El Jockey di Luis Ortega con Ursula Corbero, tre amiche di Emmanuel Mouret. Anche Il Festival di Berlino ha la suo quota nel listino 2025, con A Different Man di AAron Schimberg, e Crossing di Levan Akin_ , a storia di un'insegnante in pensione alla ricerca di sua nipote.

Emilia Pérez, recensione: Breaking Bad incontra Hedwig and the Angry Inch

Ad attirare più di tutti l'attenzione inoltre è uno dei film che apriranno il 2025: il 1 gennaio, infatti, uscirà Better Man, Il film di Michael Gracey che racconta gli alti e bassi della carriera e della vita della star del pop britannico Robbie Williams. Già nell'immediato, però, ci si accorge che questo lungometraggio non è un biopic qualunque: le vicende sono raccontate dal punto di vista di Williams che appare allo spettatore con le fattezze di una scimmia. Un'espediente interessante e curioso che rende Better Man uno dei titoli più attesi del nuovo anno.

Grandi ritorni

Molte anche le uscite evento che riporteranno in sala capolavori immortali, film che molti di noi conoscono ma che, magari, non abbiamo mai potuto apprezzare su grande schermo. Sarà quindi il 2025 l'anno per rivedere al cinema Amadeus di Miloš Forman, La conversazione di Francis Ford Coppola, In the Mood for Love di Wong Kar-Wai, l'indimenticabile Blade Runner di Ridley Scott e, per tutti coloro che non temono crolli emotivi lo straziante Una tomba per le lucciole di Isao Takahata, una storia drammatica, un capolavoro animato che non è possibile perdere.

Il film Lucky Red in uscita nel primo semestre del 2025

