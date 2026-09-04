Luciano, prima di tutto, la recensione: Ligabue a cuore aperto nel documentario Sky

In un mondo affollato di contenuti, c'è un tipo di racconto che riesce a mantenere una propria dignità e nicchia solida e costante: il documentario. Lo sa bene Sky, che per questa forma artistica ha previsto un canale dedicato, proponendo e realizzando in prima persona opere che sappiano approfondire aspetti diversi della nostra realtà, oltre a personalità di spicco del nostro panorama artistico.
A quest'ultimo settore appartiene Luciano, prima di tutto, il documentario dedicato a Ligabue disponibile su Sky Documentaries, e ovviamente on demand, oltre che in streaming su NOW. Uno speciale molto classico nella forma, ma non per questo meno interessante nel contenuto, in cui il cantante parla a cuore aperto al pubblico dell'emittente satellitare e i suoi fan. Non un documentario che rivoluziona il genere, ma prezioso per gli appassionati di musica in generale e di Ligabue nello specifico.
In attesa di un concerto evento
L'occasione per lavorare a Ligabue, prima di tutto è stata il concerto evento La prima notte, che lo scorso 6 maggio ha inaugurato dell'Arena Milano Santa Giulia, nuovo punto di riferimento per la musica live in Italia. In quella cornice e in attesa di vivere ancora una volta la magia del palco che tanto ama, Luciano Ligabue si è lasciato andare a un racconto intimo e denso di dettagli inediti o poco noti, in cui emergono sia gli aspetti artistici di una carriera gloriosa che quelli più puramente personali e umani.
Un racconto impreziosito, per i fan, dal nuovo singolo dell'artista, Qualcosa per te, scritto da Ligabue insieme a Federico Nardelli e Fabrizio Barbacci, che accompagna i titoli di coda ma è già disponibile in radio e in digitale dal 21 agosto scorso.
Un viaggio lungo una carriera
"Il locale conteneva 100 persone, ne erano presenti 70, 50 erano miei amici" racconta Luciano Ligabue ricordando uno dei primi concerti con la sua band. E poi un altro in cui "sul palco eravamo in 5, tra il pubblico in 8". Ricordi carichi di emozione e dettagli, che attingono a un passato in cui muoveva i primi passi ai grandi eventi come Campovolo, facendo emergere l'intimo e il personale anche dal racconto artistico, dalla prima chitarra regalatagli dal padre all'emozione di condividere il palco con suo figlio Lenny, batterista nella sua band. Un filo rosso di emozione che attraversa gli aneddoti e crea una continuità tra arte e umano alla quale Ligabue si è aperto da un momento in poi della sua carriera.
Il racconto intimo di Luciano, prima di tutto
Pur non inventando nulla e limitandosi a lasciar spazio alla voce e le emozioni di Ligabue, il regista Paolo Banfadini e l'intervistatrice Vera Spadini sono abili costruire il dialogo con l'artista e montarlo in modo da dare il giusto risalto a ciò che viene fuori dai suoi ricordi, dall'onestà con cui parla di Urlando contro il cielo considerandola forse "un'affermazione ingenua, che è anche un pugno sbattuto su un banco", fino alle esperienze cinematografiche e alla consapevolezza e responsabilità che dimostra parlando del rapporto con i fan che imparano a memoria le sue canzoni.
Si arriva al termine della visione con una dose di rispetto ancor maggiore per un artista che ha dimostrato tanto ma continua a sorprendere, perché a volte basta accendere la camera e ascoltare chi ha qualcosa da dire, senza inventarsi nulla di particolare.
Conclusioni
Luciano, prima di tutto non ambisce a rivoluzionare il linguaggio del documentario musicale, ma centra perfettamente il suo obiettivo primario: accorciare le distanze tra l'icona da stadio e l'uomo. Tra aneddoti sugli esordi, riflessioni sulla paternità e la chicca del nuovo singolo Qualcosa per te, lo speciale disponibile su Sky e NOW si rivela una visione imprescindibile per lo zoccolo duro dei fan del rocker di Correggio. Un'intervista a cuore aperto che funge da perfetto "riscaldamento" emotivo in vista dei prossimi appuntamenti live, ricordandoci perché, dopo decenni, quelle canzoni continuano a far cantare intere generazioni.
Perché ci piace
- Luciano Ligabue si mette a nudo, regalando aneddoti inediti e molto intimi (come il rapporto con il figlio Lenny).
- I ricordi dei primissimi concerti e della gavetta creano una forte connessione emotiva.
- La presenza del nuovo singolo Qualcosa per te sui titoli di coda impreziosisce l'operazione.
Cosa non va
- La regia e il montaggio seguono un'impostazione televisiva molto (forse troppo) classica.