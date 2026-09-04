Luciano, prima di tutto, la recensione: Ligabue a cuore aperto nel documentario Sky

Ricordi, successi, emozioni e quella necessità impellente di stare sul palco: Luciano Ligabue si racconta in Prima di tutto, il documentario disponibile su Sky e in streaming su NOW.

In un mondo affollato di contenuti, c'è un tipo di racconto che riesce a mantenere una propria dignità e nicchia solida e costante: il documentario. Lo sa bene Sky, che per questa forma artistica ha previsto un canale dedicato, proponendo e realizzando in prima persona opere che sappiano approfondire aspetti diversi della nostra realtà, oltre a personalità di spicco del nostro panorama artistico.

Un'immagine del cantante

A quest'ultimo settore appartiene Luciano, prima di tutto, il documentario dedicato a Ligabue disponibile su Sky Documentaries, e ovviamente on demand, oltre che in streaming su NOW. Uno speciale molto classico nella forma, ma non per questo meno interessante nel contenuto, in cui il cantante parla a cuore aperto al pubblico dell'emittente satellitare e i suoi fan. Non un documentario che rivoluziona il genere, ma prezioso per gli appassionati di musica in generale e di Ligabue nello specifico.

In attesa di un concerto evento

L'occasione per lavorare a Ligabue, prima di tutto è stata il concerto evento La prima notte, che lo scorso 6 maggio ha inaugurato dell'Arena Milano Santa Giulia, nuovo punto di riferimento per la musica live in Italia. In quella cornice e in attesa di vivere ancora una volta la magia del palco che tanto ama, Luciano Ligabue si è lasciato andare a un racconto intimo e denso di dettagli inediti o poco noti, in cui emergono sia gli aspetti artistici di una carriera gloriosa che quelli più puramente personali e umani.

Il giovane Luciano Ligabue

Un racconto impreziosito, per i fan, dal nuovo singolo dell'artista, Qualcosa per te, scritto da Ligabue insieme a Federico Nardelli e Fabrizio Barbacci, che accompagna i titoli di coda ma è già disponibile in radio e in digitale dal 21 agosto scorso.

Un viaggio lungo una carriera

Un'immagine di Luciano, prima di tutto

"Il locale conteneva 100 persone, ne erano presenti 70, 50 erano miei amici" racconta Luciano Ligabue ricordando uno dei primi concerti con la sua band. E poi un altro in cui "sul palco eravamo in 5, tra il pubblico in 8". Ricordi carichi di emozione e dettagli, che attingono a un passato in cui muoveva i primi passi ai grandi eventi come Campovolo, facendo emergere l'intimo e il personale anche dal racconto artistico, dalla prima chitarra regalatagli dal padre all'emozione di condividere il palco con suo figlio Lenny, batterista nella sua band. Un filo rosso di emozione che attraversa gli aneddoti e crea una continuità tra arte e umano alla quale Ligabue si è aperto da un momento in poi della sua carriera.

Il racconto intimo di Luciano, prima di tutto

Pur non inventando nulla e limitandosi a lasciar spazio alla voce e le emozioni di Ligabue, il regista Paolo Banfadini e l'intervistatrice Vera Spadini sono abili costruire il dialogo con l'artista e montarlo in modo da dare il giusto risalto a ciò che viene fuori dai suoi ricordi, dall'onestà con cui parla di Urlando contro il cielo considerandola forse "un'affermazione ingenua, che è anche un pugno sbattuto su un banco", fino alle esperienze cinematografiche e alla consapevolezza e responsabilità che dimostra parlando del rapporto con i fan che imparano a memoria le sue canzoni.

Un momento live

Si arriva al termine della visione con una dose di rispetto ancor maggiore per un artista che ha dimostrato tanto ma continua a sorprendere, perché a volte basta accendere la camera e ascoltare chi ha qualcosa da dire, senza inventarsi nulla di particolare.