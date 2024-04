Luciano Ligabue risponde ad Antonella Clerici con un video su Instagram: 'Mai detto che sai di sugo'

Luciano Ligabue accetta le scuse di Antonella Clerici sul sugo-gate di Sanremo 2010. Come mai? Perchè lui ha smentito categoricamente di non aver partecipato a quell'edizione della kermesse per via di un pregiudizio sulla conduttrice. Il rocker di Correggio ha anche spiegato il vero motivo che l'ha sempre spinto a rifiutare la gara sul palco dell'Ariston.

"Cara la mia Antonella no, non ho mai detto che tu sappia di sugo e scusa se sorrido ma è veramente una cosa assurda. Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo è perché ho detto di no a diverse altre edizioni di Sanremo". Esordisce così Luciano Ligabue in un video affidato alle stories di Instagram. Non ci sta a essere additato da tutta Italia come quello sprezzante che rifiutò l'invito di una delle conduttrici più amate per un fastidioso pregiudizio. Nella puntata di Belve andata in onda ieri sera, infatti, Antonella Clerici, ospite di Francesca Fagnani, ha rivelato dopo 14 anni di supposizioni e di malumori, il nome del cantante che osò liquidarla come una che "sa troppo di sugo". E, guarda il caso, il nome è stato, inaspettatamente, proprio il suo, quello di Ligabue.

Una battuta infelice che all'epoca ferì molto la conduttrice, all'apice del successo grazie ai risultati straordinari de La prova del cuoco. Anche perchè, come lei stessa non ha mai nascosto, furono in parecchi, per ragioni diverse, a rifiutare la partecipazione al suo Sanremo. E in effetti il rocker non ha smentito di essere stato contattato nel 2010 come possibile big in gara, ma ha anche spiegato di aver rifiutato, e in più di un'occasione, perchè "a me Sanremo mette molta tensione, io preferisco fare musica in contesti in cui sono molto più rilassato. L'unica ragione è quella".

Lgabue ha quindi concluso: "Mi dispiace che qualcuno si sia inventato una cosa del genere, ma ancora di più mi dispiace che tu non abbia cercato di far chiarezza con me e che ti sei tirata dietro per cosi tanto tempo questa stupidaggine. Comunque accetto le tue scuse e ti abbraccio".