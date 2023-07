Ligabue - 30 anni in un giorno: ecco perché la festa di Campovolo va riscoperta in DVD

Finalmente in homevideo Ligabue - 30 anni in un giorno, il film documentario sul concerto di Campovolo che nel 2022 ha segnato il ritorno alla musica live e celebrato i 30 anni di carriera del cantautore di Correggio.

È stato nelle sale lo scorso marzo solamente per tre giorni, come spesso capita agli eventi speciali, rimanendo in testa ai box-office quotidiani e raccogliendo alla fine 374 mila euro di incassi. Un buonissimo risultato per Ligabue - 30 anni in un giorno, il film documentario diretto da Marco Salom, che ha celebrato il ritorno alla musica live di Luciano Ligabue con il concerto di Campovolo 2022, attorno al quale c'è anche uno straordinario racconto di 30 anni di carriera. Ma adesso per i fan del Liga che l'hanno perso in quei tre giorni o vogliono semplicemente rivederlo, la buona notizia è che il film è uscito in homevideo.

Ligabue. 30 anni in un giorno: Luciano Ligabue sul palco

L'incredibile esperienza di quella serata del 4 giugno 2022 che ha portato a Campovolo oltre 100.000 fan, dopo essere passata al cinema, ora è infatti finalmente disponibile anche per la visione casalinga, grazie al DVD targato CG-Vision. Ligabue - 30 anni in un giorno non è un semplice film del concerto, ma il racconto della vera e propria festa di Campovolo, nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia, inframezzata da testimonianze, racconti, aneddoti e curiosità per celebrare i 30 anni di carriera del Liga, nel quale emerge anche il rapporto di Ligabue con il pubblico, i suoi musicisti, gli altri artisti.

Perchè va riscoperto in DVD? Perché alla fine "Abbiamo vinto noi"

Ligabue. 30 anni in un giorno: Luciano Ligabue con Loredana Berté in una scena

Ma perché è importante - anzi per i fan del cantautore di Correggio è doveroso - rivedere in DVD Ligabue - 30 anni in un giorno? Innanzitutto va ricordato che si tornava sul palco dopo gli anni di black-out causa pandemia, un evento dunque significativo perché quello di Campovolo è stato uno dei primi concerti a riaprire il mondo della musica dal vivo, dopo due anni di pausa forzata. E per ricordarsi del periodo, nei dietro le quinte vediamo spesso il cantautore di Correggio e gli altri collaboratori ancora con le mascherine sul volto, prima della liberazione finale al concerto dove la gente ha potuto finalmente sfogarsi in un urlo liberatorio, quell'"Abbiamo vinto noi" cantato a squarciagola che è nella canzone introduttiva del concerto, Non cambierei questa vita con nessun altra.

Ligabue. 30 anni in un giorno: un'immagine del film evento

Il film è un viaggio carico di emozioni forti che ha il sapore della liberazione, ma come detto è stata anche l'occasione per ripercorrere 30 anni di carriera e le sensazioni sempre speciali che regalano gli eventi live del cantautore emiliano. Oltre ai momenti delle canzoni (l'unico rammarico è che alla fine se ne ascoltano poche visto che il film si concentra anche su altri aspetti), si possono apprezzare tutti i dietro le quinte, le fasi di preparazione, i retroscena e soprattutto le chiacchierate con gli altri artisti che poi abbiamo visto esibirsi sul palco assieme al Liga, come Elisa, Loredana Bertè, Francesco De Gregori, Eugenio Finardi, Mauro Pagani e Gazzelle.

Il DVD: a parte i limiti del formato, uno spettacolo tra palco, folla e colori

Passando all'uscita homevideo, un rammarico c'è, ed è quello che Ligabue - 30 anni in un giorno è disponibile solamente in DVD. Il blu-ray e l'alta definizione sarebbero stati ovviamente più adatti a rappresentare le immagini del concerto, le interviste e l'entusiasmo della folla, ma bisogna accontentarsi del prodotto CG-Vision. E, va riconosciuto, uno dei maggiori timori è subito mitigato dalle sequenze: soprattutto le immagini della folla, con le panoramiche sui fan partecipanti al concerto, per di più nella scarsa illuminazione dell'ambientazione notturna, avrebbero potuto essere davvero un problema. Invece il quadro riesce a mantenere una sua dignitosa compattezza.

Ligabue. 30 anni in un giorno: Luciano Ligabue e Francesco De Gregori in una scena

Certo, qualche sgranatura e cenni di aliasing ci sono, il dettaglio non è molto elevato, ma la solidità è conservata e non si avvertono mai aberrazioni particolari, anche nelle circostanze più difficili. Primi e medi piani, inoltre, offrono anche un buonissimo dettaglio, soprattutto in ottime condizioni di luminosità, e i colloqui a camera ferma sono ovviamente i momenti migliori per nitidezza. Nulla da eccepire sul fronte cromatico: colori brillanti e intensi per rappresentare degnamente il popolo del Liga.

L'audio: una bella botta di emozioni

Ligabue. 30 anni in un giorno: Luciano Ligabue in una foto

Ma ovviamente in un film come questo, basato soprattutto su uno spettacolare e affollatissimo concerto, una parte determinante ce l'ha l'audio. Qui troviamo un Dolby Digital 5.1 piuttosto frizzante e ricco di brio: infatti la traccia, pur non essendo di quelle più performanti, riesce ad avere una buona spazialità generale e ad avvolgere lo spettatore nei momenti clou delle canzoni, con tanta musica che esce da tutti i diffusori in un ottimo mix con gli effetti sonori degli spettatori. Il tutto è corroborato da una discreta dose di bassi che nelle canzoni più scatenate regalano un'ulteriore botta di emozioni. Perfetti e cristallini i dialoghi. Non sono presenti extra: peccato, ma è abbastanza fisiologico che i prodotti su film come questo, a parte alcune lodevoli eccezioni, non siano accompagnati da contenuti speciali.