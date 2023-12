Interrupted – L’amore incompiuto: la serie turca e il segreto del successo su Mediaset Infinity

Se potessi avere una seconda possibilità nella vita, come la useresti?

Le serie tv turche - e i loro interpreti - stanno avendo il loro momento d'oro in una sorta di (ri)scoperta tutta italiana, tra piattaforme e tv generalista, è oramai assodato. Ultima in ordine di tempo è Interrupted - L'amore incompiuto, celebre per essere il nuovo fenomeno delle generazioni più giovani in madrepatria. Potrebbe diventarlo anche da noi, complice l'arrivo a ridosso delle festività e i giorni di riposo e grandi abbuffate per fare binge watching su Mediaset Infinity, che la trasmette gratuitamente in esclusiva. Vediamo insieme tre motivi per i quali potrebbe incollare gli spettatori alla tv.

La trama

Interrupted - L'amore incompiuto, una scena della serie

Il primo motivo per il quale Interrupted - L'amore incompiuto è pronta ad appassionare anche il pubblico italiano è la trama: il giovane giornalista Ozan sta per sposare la sua collega Elif, ma un terribile incidente interrompe (come da titolo) il loro amore e la loro potenziale felicità. A quel punto accade l'impensabile: ad Ozan viene offerta una seconda possibilità, ovvero una nuova vita da vivere (come in un videogioco) nel corpo di un altro, per permettergli di chiudere tutte le questioni in sospeso (qualcuno ha detto Ghost Whisperer?). Ovviamente, per giustizia divina o comunque per un potere più grande di noi, questa seconda chance non poteva accadere che in un tipo di persona opposta a Ozan, che era leale, amorevole, fedele e voleva scoprire la verità a tutti i costi. Tanto che stava indagando su un caso misterioso.

Interrupted - L'amore incompiuto: Burak Deniz è Kadir

Kadir, invece, il proprietario del suo nuovo corpo, è un poliziotto drogato, infedele, con un matrimonio fallito alle spalle, una figlia che non lo sopporta, dei colleghi che lo deridono e lo ritengono un buono a nulla, una potenziale amante, nonché debiti accumulati in ogni dove. Eppure sono proprio la sua professione e la sua possibilità di redimersi che potrebbero aiutarlo a fare luce sulla morte di Ozan e ad avvicinarsi paradossalmente a Elif. La seconda possibilità viene data non solo al giornalista, in realtà, ma anche al poliziotto, che potrebbe così dare una ripulita sostanziale alla propria esistenza, dovendo affrontare l'incredulità e lo stupore di tutti coloro che lo conoscono e che, un tempo, lo amavano.

I protagonisti

Interrupted: Tolga Saritas e Dilan Çiçek Deniz in una scena

Il romantic drama in 8 episodi, realizzato da TIMS&B Productions, vede come protagonisti volti conosciuti dal pubblico italiano. Burak Deniz, che presta corpo e volto al complesso e contraddittorio Kadir, è già noto agli spettatori per aver interpretato nel 2022 Asaf nella serie Le Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek, tratta dal suo omonimo film (sappiamo l'amore del regista per Istanbul che gli ricorda dove è nato). Accanto a lui Dilan Çiçek Deniz, già Miss Universo Turchia nel 2014, che ha lavorato tanto al cinema quanto in tv - tra i titoli citiamo Cukur e One-Way To Tomorrow. La particolarità della serie turca è avere una sorta di triangolo amoroso sui generis al centro. Infatti non si dimentica dell'interprete di Ozan, nonostante lo si veda solo nei primi minuti del primo episodio, perché ritornerà tra flashback e altri espedienti narrativi. A prestargli corpo e voce Tolga Saritas, classe 1991 come la protagonista femminile, noto per i ruoli negli show Soz e Yolun Acik Olsun.

Domande esistenziali

Burak Deniz e Dilan Çiçek Deniz protagonisti di una scena della serie Interrupted

Interrupted - L'amore incompiuto non è quindi solamente un romantic drama ma ha delle tinte e venature fantasy e soprannaturali insieme al mystery sulla morte di Ozan e sulla verità dell'identità di Kadir. Inoltre la serie pone allo spettatore alcune domande esistenziali: cosa faremmo se avessimo una seconda possibilità sulla Terra? Come la utilizzeremmo? C'è davvero qualcosa dopo la morte? Esiste davvero un'anima gemella a cui siamo destinati oppure siamo sottomessi a un crudele scherzo del Fato? Mentre la serie turca prova a rispondere a queste domande non manca di inserire un colpo di scena dietro l'altro - eclatante quello alla fine del primo episodio - per rendere lo show davvero il binge watching di Natale 2023 su Mediaset Infinity.