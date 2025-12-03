Jim Jarmush e Park Chan-wook guidano i film di Lucky Red del 2026

Il Leone d'Oro a Venezia e l'animazione fanno da ponte tra il vecchio e il nuovo anno, con un'offerta cinematografica sempre puntuale e ricercata.

Lucky Red continua nella sua mission: proporre un listino attento al cinema d'autore e catturare anche il pubblico più pop grazie ai nomi di grandi autori del cinema di genere. Senza dimenticare il restauro di alcuni classici, riproposti in sala, che continuano a regalare soddisfazioni al box office agli esercenti.

Questo emerge dalle Giornate Professionali di Sorrento e dalle parole di Andrea Occhipinti. Arrivano quindi i titoli più importanti dai Festival di Venezia, Cannes e Berlino, oltre a grandi ritorni cult come Qualcuno volò sul nido del cuculo, Barry Lyndon e Ghost e infine sequel attesi come Greenland 2. Ecco la lista completa delle uscite.

Lucky Red: il listino

Oltre all'uscita evento (dal 4 al 10) dell'anime L'uovo dell'angelo, il 18 dicembre chiuderà il 2025 di Lucky Red Father Mother Sister Brother di Jim Jarmush, Leone d'Oro al Festival di Venezia per raccontare uno spaccato familiare ad episodi, mentre il 2026 si aprirà con un doppio appuntamento al cinema. Il 1° gennaio, sempre da Venezia, arriverà l'attesissimo nuovo thriller di Park Chan-wook No Other Choice - Non c'è altra scelta, che ha raccolto ampi consensi di critica.

Sempre il primo dell'anno l'animazione de La piccola Amelie diretto da Mailys Vallade & Liane-Cho Han, Premio del Pubblico al Festival di Annecy e e Menzione Speciale ad Alice nella Città. Il 22 gennaio sarà la volta di un altro atteso ritorno, insieme a Teodora Film: Sentimental Value di Joachim Trier (Segreti di famiglia, La persona peggiore del mondo) Grand Prix a Cannes con Elle Fanning e Stellan Skarsgård. Il 29 gennaio invece torneranno Gerard Butler e Morena Baccarin nel disaster movie ecologico Greenland 2: Migration, atteso dagli amanti del genere.

I ritorni in sala dei classici restaurati

Qualcuno volo sul nido del cuculo: Nicholson in una scena del film

Non mancheranno i grandi classici in sala, come dicevamo, restaurati in 4K in occasione delle rispettive ricorrenze. Dal 12 al 14 gennaio come uscita evento per il50° Anniversario Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman, il thriller che ha riscritto il concetto di salute mentale nella letteratura e sul grande schermo, con un grande Jack Nicholson affiancato da un cast stellare, a partire dalla terribile infermiera Ratched interpretata da Louise Fletcher.

L'iconica scena della ceramica

Il 14 febbraio, perfetto per San Valentino toccherà a Ghost - Fantasma, intramontabile storia d'amore tra la vita e la morte che compie 35 anni, diretta da Jerry Zucker con protagonisti Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg. Dal 16 al 18 marzo invece sarà la volta del 50° Anniversario di Barry Lyndon, considerato uno dei migliori film di Stanley Kubrick e della storia del cinema. Non poteva mancare l'animazione anche in questo caso, che ci regalerà Principessa Mononoke del Maestro Hayao Miyazaki dal 4 al 10 giugno.

La Nouvelle Vague secondo Richard Linklater

Il 5 marzo un altro autore molto amato, a partire dalla Before Trilogy, Richard Linklater torna col suo film presentato a Cannes (insieme a BIM Distribuzione). Nouvelle Vague omaggia la nascita e lo sviluppo del movimento cinematografico e non solo il dietro le quinte di Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard, girato completamente in bianco e nero.

Nouvelle Vague: Zoey Deutch bacia sulla guancia Guillaume Marbeck

Il 19 marzo sarà la volta de La torta del presidente il folgorante esordio del regista iracheno Hasan Hadidi, vincitore della Camera D'or a Cannes e Premio del Pubblico alla Quinzaine des Cinéastes: mentre la popolazione lotta per sopravvivere alla guerra e alla carestia negli anni '90, a tutte le scuole del Paese viene ordinato di preparare una torta per il compleanno di Saddam Hussein.

I protagonisti di Un anno di scuola

Il 9 aprile invece Un anno di scuola di Laura Samani, Premio Orizzonti Miglior Attore al Lido di Venezia: una ragazza svedese attira l'attenzione di tre ragazzi italiani dopo essere arrivata in una classe di soli maschi nel settembre 2007 a Trieste. In arrivo anche - al momento senza data, dalla primavera in poi - direttamente da Berlino Koln 75 di Ido Fluk, Sorda di Eva Libertad (Premio Panorama) e da Cannes Due procuratori di Sergei Loznitsa.

I film del listino 2026 di Lucky Red