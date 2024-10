Salem's Lot: inizialmente il film tratto da Stephen King era molto più lungo, ecco perché è stato tagliato

Dopo essere stato nel purgatorio per anni, il nuovo adattamento cinematografico di Salem's Lot, diretto da Gary Dauberman, è stato finalmente distribuito in streaming su Max. Tuttavia, la versione originale del film durava molto di più di quella definitiva.

Stando a quanto rivelato, il film aveva una durata originale di 3 ore, ma a causa dell'intervento dello studio, è stato ridotto a 113 minuti. Si tratta di quasi un'ora del montaggio originale che non c'è più.

Dauberman ha spiegato che quello che ha definito un "male necessario" ha portato all'eliminazione di oltre un'ora di girato: "Sono state eliminate molte cose. La mia prima stesura della sceneggiatura era di 180 pagine o giù di lì, perché si cerca sempre di includere tutto. E molto ha a che fare con i personaggi secondari. Quindi è stato triste veder sparire quella roba, ma è stato come un male necessario".

Il risultato finale è che le recensioni non sono state molto gentili con il film di Dauberman, con molti critici che hanno sottolineato i buchi nella trama, la mancanza di sviluppo dei personaggi e le sottotrame mancanti. Attualmente Salem's Lot ha un punteggio del 50% sia su Metacritic che su Rotten Tomatoes.

Il film, scritto e diretto da Dauberman e interpretato da Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Bill Camp e Alfre Woodard, era già stato completato nel novembre 2021. Alcune riprese aggiuntive si sono svolte nella primavera del 2022. Anche la data di uscita ha continuato a subire posticipi: è passata dal 9 settembre 2022 al 21 aprile 2023, per poi scomparire dal calendario della Warner Bros.

Dauberman ha debuttato alla regia nel 2019 con Annabelle 3; ha anche scritto entrambi i film di It per la Warner, oltre a The Nun, Annabelle e Annabelle 2: Creation. Il suo Salem's Lot non solo è stato scaricato, ma è stato anche vittima dell'intervento dello studio per quanto riguarda il montaggio.