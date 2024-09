Salem's Lot: il terrificante trailer del film tratto dal libro di Stephen King

Max ha condiviso il trailer di Salem's Lot, il nuovo film originale tratto dal romanzo di Stephen King, che è in arrivo il 3 ottobre sugli schermi della piattaforma di streaming dopo numerosi posticipi e cambiamenti nei piani della distribuzione.

Nel video si introduce la cittadina al centro della trama e i personaggi coinvolti negli eventi sovrannaturali ispirati al libro che, nel 1975, ha gettato le basi per l'universo condiviso proposto dalle opere dello scrittore.

Cosa racconta Salem's Lot

Il nuovo film prodotto da New Line, che si preannuncia già in grado di suscitare molti brividi e far rimanere incollati gli spettatori alle sedie, ha al centro uno scrittore di nome Ben Mears che torna nella sua città d'infanzia, Jerusalem's Lot con lo scopo di concludere un nuovo libro, ritrovandosi però attratto da una vecchia casa che lo ha traumatizzato da bambino. La Casa Marsten è infatti un luogo oscuro legato a uomini malvagi. Purtroppo per Ben e per il resto della città, questa volta le presenze negative coinvolte sono il potente vampiro Kurt Barlow e il suo subdolo servitore Richard Straker.

Nel cast di Salem's Lot troviamo Lewis Pullman (Top Gun: Maverick, Bad Times at the El Royale) nel ruolo principale di Ben Mears, l'autore che era tornato a casa per provare a completare un romanzo e si ritrova invece alle prese con una comunità che affronta la presenza inquietante di un vampiro.

Tra gli interpreti ci sono poi Makenzie Leigh (Gotham, Billy Lynn's Long Halftime Walk) nel ruolo di Susan Norton, Alfre Woodard (Marvel's Luke Cage) in quello del Dott. Cody, Bill Camp (Joker) nei panni di Matthew Burke, Pilou Asbæk (Game of Thrones) che interpreta Richard Straker, Jordan Preston Carter (DMZ) nel ruolo di Mark Petrie, Spencer Treat Clark (Unbreakable) che sarà Mike Ryerson. Completano il cast John Benjamin Hickey (Gossip Girl) nel ruolo di Padre Callahan, Nicholas Crovetti (Big Little Lies) che sarà l'interprete di Danny Glick e Cade Woodward nei panni di Ralph Glick.

Il film Salem's Lot è stato diretto da Gary Dauberman, che ne ha firmato anche la sceneggiatura.