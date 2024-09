Salem's Lot: svelata la data di uscita su Max dell'adattamento del libro di Stephen King

Siamo ancora in attesa di un trailer, ma Max ha finalmente annunciato una data per la première in streaming dell'atteso adattamento di Salem's Lot di Stephen King.

Dopo una serie di lunghi ritardi, abbiamo finalmente una data ufficiale per il riadattamento di Salem's Lot di Stephen King da parte della Warner Bros. e della New Line. Max ha annunciato che il film debutterà sul servizio di streaming il 3 ottobre.

Sono passati due anni da quando questo film avrebbe dovuto arrivare nelle sale, e il regista Gary Dauberman ha ora rivelato che King è stato determinante nell'assicurare una distribuzione in streaming.

Sembra infatti che un vecchio tweet del 2023 del leggendario scrittore abbia smosso le acque.

"Sono estremamente grato per il sostegno di Steve", ha dichiarato il regista a Total Film. Quando gli è stato chiesto di fornire ulteriori dettagli, Dauberman ha aggiunto: "Diciamo solo che ha fornito un supporto d'urto per alcune delle parti più accidentate di questo viaggio e lasciamo le cose come stanno".

Salem's Lot: il nuovo adattamento modificherà radicalmente il finale originale [SPOILER]

Cosa aspettarsi dal nuovo adattamento

Il romanzo di King racconta la storia di uno scrittore di nome Ben Mears che torna nella sua città d'infanzia, Jerusalem's Lot, solo per ritrovarsi attratto da una vecchia casa che lo ha traumatizzato da bambino. La Casa Marsten è un luogo malvagio e un luogo malvagio attira uomini malvagi. Purtroppo per Ben e per il resto della città, questa volta gli uomini malvagi in questione sono il potente vampiro Kurt Barlow e il subdolo Richard Straker.

"Salem's Lot è un libro così speciale perché contiene molti temi macro-sociali. Non è solo un libro dell'orrore", ha detto Pullman di questa nuova versione della storia in una recente intervista.

"Il modo in cui Gary l'ha affrontato è stato quasi come dire: questo non è un film dell'orrore. Questo è un film su una piccola città americana in cui accade qualcosa di orribile. Stava anche cercando di riaccendere una certa visione mistica dei vampiri nel pubblico. Negli ultimi due decenni sono cambiati in molti modi diversi nella cultura pop. Credo che Gary volesse davvero tornare a questa visione misteriosa, quasi mitologica, dei vampiri".

L'anno scorso abbiamo saputo che la Warner Bros. aveva posticipato Salem's Lot al 21 aprile 2023, dopo averne pianificato l'uscita il 9 settembre 2022. Da allora, il film sembrava essere stato rimosso dal programma e si temeva che potesse essere accantonato in seguito alla decisione di David Zaslav di cancellare il film su Batgirl. A Marzo New Live ha annunciato che il film avrebbe saltato l'uscita in sala per uscire direttamente in streaming.