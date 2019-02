300 - Mondo Steelbook: il DVD esclusivo Amazon nei dettagli

Ancora Mondo x Steelbook, ancora custodie prestigiose per raccogliere grandi film. La speciale collection Warner che si trova in esclusiva solo su Amazon, continua infatti a mietere successi: dopo quello dei titoli horror IT, Venerdì 13 e L'Esorcista, recentemente la nuova collana ha abbracciato l'universo "comics", con le uscite di Justice League, Batman v Superman, 300 e V Per Vendetta. Grazie a Warner abbiamo potuto ammirare in particolare 300, che come gli altri titoli è valorizzato da una stupenda custodia SteelBook, ovvero l'elegante packaging in metallo più prestigioso e ricercato, realizzata da una raffinata cover art a cura di Mondo.

La Mondo Steelbook di 300 su Amazon

300 e una cover art dedicata all'addestramento di Leonida

Mondo è il collettivo di artisti specializzato nella creazione di poster e artwork ispirati al mondo del cinema, dei fumetti, delle serie tv e della musica, che ha messo a disposizione il proprio talento artistico per la creazione di immagini esclusive che rendono le cover delle vere e proprie opere d'arte. Il progetto è nato per offrire ai fan e ai collezionisti la migliore edizione possibile e celebrare i titoli più amati grazie a una veste grafica totalmente innovativa. Come dicevamo, abbiamo potuto ammirare in mano la Mondo Steelbook di 300, il film di Zack Snyder ispirato alla vicenda semi-storica della battaglia delle Termopili: al centro della cover art è l'addestramento di Leonida: il giovane e futuro re di Sparta affronta un possente lupo, immerso nel paesaggio innevato. Una cover-art che richiama lo stile e il tratto essenziale di Frank Miller, autore del fumetto originale. Ma ognuno dei titoli della collana presenta una cover-art davvero particolare e mirata all'essenzialità del film, per una collezione imperdibile e curatissima, perfetta per gli scaffali degli appassionati di cinema. Per quanto riguarda nello specifico 300, come si ricorderà l'epica graphic novel di Frank Miller pervade lo schermo con sangue, lampi, tuoni e timore reverenziale nel suo feroce stile visivo fedelmente ricreato con la sapiente miscela di live-action e CGI animation. Nel raccontare l'antica battaglia delle Termopili, descrive lo scontro titanico nel quale re Leonida (Gerard Butler) e 300 spartani combatterono fino alla morte contro Serse (Rodrigo Santoro) e il suo imponente esercito persiano.

Video dal look ruvido stile fumetto e audio coinvolgente

Ma poi, ovviamente, oltre alla confezione c'è il contenuto, ovvero il dischetto del film in blu-ray. Un prodotto dall'ottimo bagaglio tecnico e ricco di extra. Il video non fa altro che mantenere fedelmente il look molto particolare del film, decisamente ruvido, sporco, cromaticamente particolare e attinente al fumetto di Miller. Su questa base visiva, che potrà turbare chi ama quadri nitidi e cristallini ma che rispetta lo stile fotografico del film, si innesta un ottimo dettaglio e una granulosità molto forte ma perfettamente naturale che inonda lo schermo e che si è già vista all'epoca nelle sale. Il nero è ottimo e profondo e il croma riproduce i toni ambrati, i rossi accesi e il marrone che caratterizza l'opera originale. Anche i fondali molto morbidi, i giochi di ombre oppressive e il quadro piuttosto piatto delle immagini sono chiaramente voluti, sempre in onore al fumetto da cui il film è tratto, tanto che sembra proprio di scorrere le pagine dell'opera di Frank Miller.

Sul fronte audio, il dolby digital 5.1 italiano concede parecchio al Dolby True HD 5.1 inglese, ma permette comunque un buon coinvolgimento in mezzo alle epiche battaglie, tra duelli e clangore delle armi, il tutto supportato dalla potente colonna sonora di Tyler Bates. L'asse posteriore è attivo a supportare quello anteriore e a far crescere la spazialità sonora complessiva della scena, che però nella traccia originale ha ben altro impatto, anche grazie a un sub energico e muscolare.

Gli extra: scene inedite, featurette ed episodi web

Totale 8.5 Steelbook 9 Video 8 Audio italiano 7.5 Audio inglese 9 Extra 8

Anche il reparto dei contenuti speciali non delude le attese. Troviamo innanzitutto 300 - verità o finzione: la sconvolgente vita di uno spartano (24 minuti), un contributo nel quale Zack Snyder e Frank Miller spiegano l'interessante tema di quanto la storia di 300 e il loro approccio alla realizzazione del film sia attinente alla realtà storiografica e quanto piuttosto alla finzione. Si prosegue con Frank Miller - La carriera di un visionario (15 minuti), dedicata alle doti del regista, quindi Chi erano gli spartani? racconta come gli attori hanno costruito i loro personaggi (quasi 5'), e poi ancora altre featurette sulle riprese di battaglia (7') e sul dietro le quinte (6'). Seguono poi scene inedite (oltre 3'), foto di scena, il commento del regista e una serie di dodici Episodi Web sulla produzione (38 minuti in tutto) nei quali vengono trattati vari argomenti tra cui le scenografie, il lavoro degli stunt, la preparazione degli attori, l'adattamento dalla graphic novel, la cultura di Sparta, lo studio delle scene e dei vari personaggi.