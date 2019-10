La verità sul caso Harry Quebert: un blu-ray eccellente per una miniserie da riscoprire

La recensione del blu-ray de La verità sul caso Harry Quebert: la miniserie è arrivata in homevideo con un'edizione Eagle dal bellissimo packaging e dall'ottima qualità audio-video. Peccato per la mancanza di extra.

La verità sul caso Harry Quebert: Patrick Dempsey in una scena della miniserie

Il libro è stato un vero caso letterario mondiale, con oltre 800mila copie vendute solo in Italia. Poi il best seller di Joël Dicker è divenuto un crime thriller televisivo, e adesso finalmente, come vedremo nella recensione del blu-ray di La verità sul caso Harry Quebert, l'acclamata serie tv trasmessa da Sky Atlantic è arrivata in homevideo, anche in alta definizione, grazie a Eagle Pictures.

Il modo migliore per riscoprire una serie avvincente in 10 episodi, diretta dal regista di culto Jean-Jacques Annaud, che vede protagonista Patrick Dempsey nei panni di Harry Quebert, professore universitario e in passato scrittore di grande successo, che finisce nei guai perché il corpo di una ragazzina scomparsa oltre 30 anni prima, con cui all'epoca aveva avuto una storia d'amore, viene trovato sepolto nella sua proprietà. Proverà a ricostruire i fatti e riabilitare il nome di Quebert, il giovane scrittore Marcus Goldman (Ben Schnetzer), suo promettente alunno ai tempi del college.

La verità sul caso Harry Quebert: Kristine Froseth in una scena

Super packaging e qualità tecnica top. Peccato per l'assenza di extra

Davvero bella e robusta la confezione che Eagle Pictures ha preparato per l'approdo in homevideo de La verità sul caso Harry Quebert. Suggestiva la slipcase con sfondo argentato che contiene un elegante digipack che si apre a libro con i tre blu-ray perfettamente alloggiati. I primi due dischi contengono tre episodi ciascuno, il terzo disco ne contiene quattro. Il livello tecnico è molto elevato sul fronte audio-video, un vero peccato però la mancanza totale di contenuti speciali, che sarebbero stati molto apprezzati visto che gli argomenti, tra la presenza di una star e la trasposizione da un bestseller, non mancavano di certo. Un blu-ray che meriterebbe il massimo dei voti sul fronte tecnico, ma sul cui giudizio pesa proprio la mancanza di extra.

La verità sul caso Harry Quebert, la recensione degli episodi 1x01 e 1x02: come si scrive un thriller

Il video: dettaglio favoloso e un croma "intelligente"

La verità sul caso Harry Quebert: Damon Wayans Jr. e Ben Schnetzer in una scena

Come si diceva, però, il livello tecnico del blu-ray de Il caso di Harry Quebert è eccellente, a partire da un video che rivela la sua qualità fin dalle prime scene, con un dettaglio formidabile nella panoramica iniziale, sui granelli di sabbia della spiaggia e nelle gocce di pioggia. Il livello si mantiene alto lungo tutto gli episodi, favorito anche da molti esterni e scene ben illuminate. Gli incarnati sono ben definiti, a rivelare prima il fascino e poi le rughe del Patrick Damsey invecchiato.

Notevole anche il croma, "intelligente" perché naturale, piacevole ed equilibrato nelle vicende a Sommerdale, un po' sobrio nel passato, con picchi piacevoli ad esempio nelle fiammate di un incendio, e poi molto vivace e brillante negli inserti della coloratissima New York. Qualche criticità si riscontra solamente nelle scene scure della foresta, appena un po' impastate e con qualche nero non perfetto, per il resto il video scorre via liscio e molto piacevole.

La verità sul caso Harry Quebert: Kristine Froseth e Patrick Dempsey in una scena

L'audio: un sontuoso DTS HD 5.1 coinvolgente e suggestivo

La verità sul caso Harry Quebert: un primo piano di Patrick Dempsey

Superbo anche il reparto audio, che regala un ottimo DTS HD 5.1 anche nella traccia italiana, oltre che in quella originale. Anche sotto questo aspetto, la qualità elevata si può riscontrare fin dalle prime scene, con la pioggia iniziale che cade sui protagonisti e abbraccia lo spettatore da ogni diffusore. Ma in genere lungo gli episodi l'ambienza è molto ricca, con qualsiasi effetto o rumore furtivo ben catturato anche dall'asse posteriore con perfetta direzionalità. Il risultato è che pur non essendo certamente una serie di azione, l'ascolto risulta avvincente e suggestivo, anche grazie alla corposità della colonna sonora e al buon impatto dei bassi, che si può apprezzare ad esempio nell'esplosione dell'autovettura. Tra l'altro accompagnata da un fragore delle fiamme davvero efficace.