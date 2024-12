Jamie Lee Curtis sarà l'erede di Angela Lansbury nel ruolo della Signora in giallo in un nuovo film?

La serie La signora in giallo potrebbe gettare le basi per un nuovo film con star Jamie Lee Curtis che, nel caso in cui raggiungesse l'accordo con la produzione, erediterebbe l'iconico ruolo della scrittrice interpretata da Angela Lansbury sul piccolo schermo.

Il progetto è in fase di sviluppo per Universal e, per ora, non è stato confermato alcun dettaglio ufficiale.

Dalla serie al film

La signora in giallo è andata in onda per ben 12 stagioni sugli schermi americani di CBS.

Il film, secondo le prime indiscrezioni, sarà scritto da Lauren Schuker Blu e Rebecca Angelo, che hanno già firmato la sceneggiatura di Dumb Money, il progetto diretto da Craig Gillespie su quanto accaduto alle azioni di GameStop nel 2021.

Nel team della produzione ci saranno anche Lord Miller e Amy Pascal.

Lansbury nella serie

Angela Lansbury ha interpretato la scrittrice Jessica Fletcher dal 1984 al 1996. Nella serie si svelava che la protagonista era un'ex insegnante che è diventata un'autrice di successo, oltre ad avere un incredibile talento nel risolvere misteri e crimini di ogni genere. Gli eventi erano ambientati nella città di Cabot Cove, in Maine, anche se Jessica spesso faceva dei viaggi altrove.

La signora in giallo ne fa 40: ecco le 10 special guest che non ti aspetti

La serie La Signora in Giallo era stata prodotta da Universal Television ed era stata creata da Peter S. Fischer, Richard Levinson e William Link.

Lansbury aveva inoltre ripreso il ruolo per alcuni film tv.

I recenti progetti della star

Jamie Lee Curtis ha recentemente recitato nel film The Last Showgirl, accanto a Pamela Anderson, diretto da Gia Coppola.

Per il piccolo schermo l'attrice ha avuto un ruolo nella serie The Bear e ha recitato in The Sticky, prodotta per Amazon Prime Video.

Prossimamente l'attrice sarà anche star dello show Kay Scarpetta accanto a Nicole Kidman e del film Freaker Friday insieme a Lindsay Lohan.