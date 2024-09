La signora in giallo ne fa 40: ecco le 10 special guest che non ti aspetti

Da Joaquin Phoenix a George Clooney passando per Courteney Cox. Festeggiamo la mitica serie riscoprendo le 10 guest star più iconiche che hanno fatto coppia con Jessica Fletcher!

Jessica Fletcher festeggia 40 anni di delitti risolti ne La signora in giallo. La serie con protagonista l'indimenticabile Angela Lansbury, che le ha fruttato 4 Golden Globe e 12 nomination agli Emmy Awards. Autrice di bestseller e detective dilettante più amata della televisione, il ruolo è ispirato alla Miss Marple di Agatha Christie, e Murder, She Wrote (questo il titolo originale) segue le vicende di una deliziosa giallista ed ex insegnante di mezza età che si ritrova, spesso e volentieri, coinvolta in veri casi di omicidio risolti grazie alla sua astuzia.

Angela Lansbury è Jessica Fletcher

Ogni episodio autoconclusivo racconta un nuovo mistero, con Jessica che smaschera il colpevole attraverso le sue indagini brillanti nella fittizia città portuale di Cabot Cove, nel Maine. Ideata da Peter Steven Fischer, Richard Levinson e William Link, La signora in giallo debuttò sulla CBS il 30 settembre 1984. Un successo inarrestabile fatto di 12 stagioni e quattro film tv. Nel corso dei 264 episodi, si sono susseguite innumerevoli guest star ma, a distanza di tempo, forse ci siamo dimenticati tutti gli attori visti: da Joaquin Phoenix a George Clooney passando per Courteney Cox. Ecco, 10 guest star che non ti aspetti al fianco della signora Fletcher.

1 e 2. Linda Hamilton e Bryan Cranston

Linda Hamilton e Bryan Cranston in coppia

Che coppia da sogno, vero?! Ne L'ombra di mia sorella, la Sarah Connor di Terminator è un ex allieva di Jessica Fletcher e il mitologico Walter White di Breaking Bad interpreta il suo fidanzato tennista. Il 20° episodio della 2ª stagione è il primo della lista per il rewatch.

3. George Clooney

Il mitico George Clooney

Anche il re di Hollywood è apparso nella serie gialla. Interpreta Kip nel 18° episodio della 3ª stagione, intitolato C'è poco da ridere. Figlio di un famoso commediografo, si innamora di Lauren, figlia dell'ex socio del padre, ma durante i preparativi del loro matrimonio, uno dei due genitori viene accoltellato. Jessica Fletcher, presente all'evento, indaga sul delitto.

4. Billy Zane

Billy Zane in una puntata

Omicidio d'annata per il rivale in amore di DiCaprio nel kolossal Titanic. L'attore interpreta Tony Gambini, l'affasciante figlio di un boss mafioso a capo di un'azienda vinicola. Siamo al 17° episodio della 4ª stagione.

5. Joaquin Phoenix

Un giovane Joaquin Phoenix

Era solo un preadolescente (accreditato come Leaf Phoenix) quando, insieme alla sorellina Summer, l'attore premio Oscar per Joker compare nel 5° episodio della 1ª stagione. Interpreta il giovane Billy Donovan, pronipote di Jessica Fletcher, che insiste per farsi accompagnare dalla zia nell'inquietante luna park de Il gran mago Orazio.

6. Courteney Cox

Courteney Cox e Angela Lansbury

Dopo il debutto ballerino nell'iconico video di Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, la mitica Monica di Friends recita nel doppio episodio che apre la 3ª stagione, dal titolo Lo gnomo d'argento. Interpreta la radiosa nipote in odore di nozze di Jessica Fletcher, Carol.

7. Jonathan Brandis

Jonathan Brandis da bambino

Come dimenticarsi della compianta teen star de La Storia Infinita 2 e di SeaQuest nei panni di Kevin Bryce; il figlio di una donna accusata di un delitto. Nel 5° episodio della 1ª stagione, intitolato Jessica e il piccolo investigatore, il giovane attore si mette a raccogliere indizi per la Sig.ra Fletcher al fine di scagionare la madre. Brandis è morto suicida nel 2003, all'età di 27 anni.

8. Bruce Jenner

Bruce Jenner nella serie

Il padre delle sorelle Kendall e Kylie Jenner era, già, un campione olimpico quando comparve nei panni della star del tennis, Zak Farrell, nel 16° episodio della 1ª stagione dal titolo Un omicida tra i Leopardi. Nel 2015, all'età di 66 anni, intraprende il suo percorso di adeguamento di genere diventando Caitlyn.

9. Neil Patrick Harris

Neil Patrick Harris con il cappellino dei Giants

La star di E alla fine arriva mamma compare nel 19° episodio della 9ª stagione, intitolato L'unico testimone. Allora 20enne, si cimenta nel ruolo di Tommy Remsen: fidato fattorino di Jessica, diventato il principale sospettato di omicidio.

10. Megan Mullally

Megan Mullally prima di Will & Grace

Anche la cinica Karen Walker di Will & Grace è passata prima da Cabot Cove. Nel 5° episodio della stagione cinque, dal titolo Delitto in miniera, l'attrice interpreta una figlia in cerca di vendetta dopo l'assassinio di suo padre, e le cose si complicano nella piccola città quando qualcuno ci resta secco.