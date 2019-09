Angela Lansbury: i 10 migliori film dell'attrice

Angela Lansbury in Pomi d'ottone e manici di scopa

Tra le attrici più amate del panorama cinematografico e televisivo non poteva non esserci che lei, Dame Angela Lansbury. Sin da bambina, l'attrice ha accolto la passione della recitazione facendola interamente sua. Sebbene sia conosciuta per lo più per il personaggio di Jessica Fletcher nella serie La signora in giallo, l'attrice ha avuto una carriera cinematografica portentosa - e proprio oggi parleremo dei 10 migliori film di Angela Lansbury - carriera che porta avanti con successo tuttora. Classe 1925, Dame Lansbury ha esplorato tanti diversi generi cinematografici, ha lasciato estasiate molte generazioni con le sue performance e continua a regalare al suo pubblico interpretazioni intense ed indimenticabili come nel recente Il ritorno di Mary Poppins. In occasione dei 35 anni dalla prima puntata de La signora in giallo in cui interpreta Jessica Fletcher ne approfittiamo dunque per rispolverare i 10 migliori film interpretati da Angela Lansbury che l'hanno fatta conoscere agli occhi del mondo e di più generazioni.

10. I tre moschettieri (1948)

Dopo aver debuttato nel mondo del cinema nel 1944 grazie a George Cukor in Angoscia, l'attrice comincia ad assumere una certa popolarità e partecipa alla realizzazione de I tre moschettieri di George Sidney. Il film con Gene Kelly, regala ad Angela Lansbury il ruolo della regina Anna che, innamorata del duca di Buckingham e sua volta ricambiata, gli regala dodici puntali di diamanti come pegno d'amore. Saranno proprio questi gioielli ad essere oggetto di difesa da parte di Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan che, tra varie peripezie, continueranno a difendere la regina e a salvare il regno di Francia.

9. Il giullare del re (1955)

Angela Lansbury in una scena de Il giullare del Re

Dopo qualche anno dall'aver interpretato una regina, Angela Lansbury è tornata a corte nelle vesti della principessa Guendalina in Il giullare del re, film di Melvin Frank e Norman Panama. Guendalina è figlia del re Roderico, salito al trono inglese dopo aver ucciso tutti i membri della famiglia reale tranne un neonato che, fuggito dal massacro, viene allevato da dei ribelli, conosciuti anche come banda della Volpe Nera. Di questa banda, fa parte anche Hubert Hawkins (interpretato da Danny Kaye) che entra nel castello fingendosi il giullare di corte e cercando di ristabilire quello che è giusto.

8. Mi dovrai uccidere! (1956)

Avreste mai pensato di vedere Angela Lansbury nei panni di un'omicida? Ebbene, nel 1956 è stata la protagonista di Mi dovrai uccidere!. Il film, diretto da Peter Godfrey, la vede interpretare il ruolo di Myra Leeds, sposata con Joe Leeds e amante dell'avvocato Craig Carlson. Nel momento in cui ella confessa al marito di avere una relazione adulterina, tra i due nasce una furiosa lite, tanto da terminare con l'uccisione di Joe. In seguito, l'avvocato riuscirà a far assolvere la sua amata ma non tutto è come sembra.

7. La lunga estate calda (1958)

Angela Lansbury in una scena di La lunga estate calda

Forte del suo successo, nel 1958 l'attrice arriva a dividere lo schermo con alcuni grandi divi del cinema: Paul Newman, Joanne Woodward e Orson Welles. Insieme a loro, la Lansbury darà vita a La lunga estate calda, film di Martin Ritt in cui interpreta Minnie Littlejohn, la donna con cui Will Varner intrattiene una relazione da diversi anni all'oscuro dei figli. Egli, infatti, è proprietario di un'azienda agricola e ha due figli: Jody, che si è sposato con Julia ma non hanno figli, e Clara, che non si è ancora maritata ed è alla ricerca del vero amore. A scombussolare le loro vite è l'arrivo di Ben Quick, un giovane su cui grava la triste fama di piromane.

6. Olympia (1960)

La perfidia fatta contessa: è proprio questo il ruolo che l'attrice britannica va a interpretare in Olympia, film di Michael Curtiz del 1960. Dividendo lo schermo con colleghi come Sophia Loren e Maurice Chevalier, la Lansbury interpreta la contessa Lina: ella è innamorata del principe Ruprecht, mentre lui è affascinato - e contraccambiato - da Olympia, conosciuta qualche tempo prima. Sarà propria Lina che, invidiosa del rapporto sentimentale tra i suoi, farà di tutto per impedirne il matrimonio.

5. La più grande storia mai raccontata (1965)

Verso la metà degli anni '60, l'attrice inglese ha avuto l'opportunità di far parte di uno dei migliori film religiosi, una pellicola di proporzioni epiche come La più grande storia mai raccontata. Basti pensare che il film di George Stevens disponeva di un cast eccezionale composto, tra gli altri, da Charlton Heston, Martin Landau e Sidney Poitier. Questa pellicola segue la vita di Gesù basandosi sui quattro Vangeli, partendo dall'arrivo dei Re Magi, passando per il battesimo, tentazioni, miracoli e arrivando all'ultima cena, al tradimento di Giuda e alla crocifissione e resurrezione.

4. Pomi d'ottone e manici di scopa (1971)

Angela Lansbury in una scena di Pomi d'ottone e manici di scopa

Con l'inizio degli anni '70, Angela Lansbury diventa più popolare presso le nuove generazioni grazie alla sua interpretazione di Eglantine Price in Pomi d'ottone e manici di scopa. Il film di Robert Stevenson, tra i migliori film per famiglie mai realizzati, è ambientato in Inghilterra durante la seconda guerra mondiale, quando nel paese di Pepperinge Eye, Charlie, Paul e Carrie vengono affidati alle cure della signorina Eglantine. I bambini a lei affidati scoprono abbastanza presto che la loro custode non altro che un'apprendista strega che sta prendendo lezioni per corrispondenza. Ma quando il corso viene interrotto, i quattro arrivano a Londra su di un letto magico per incontrare il signor Emelius Brown, un professore che aveva ricopiato gli incantesimi da un libro che, però, aveva una parte mancante. Tra varie peripezie e viaggi tramite il pomo d'ottone, tutti e cinque i protagonisti andranno alla ricerca del libro e Miss Price arriverà a rivedere le sue priorità.

3. Assassinio sul Nilo (1978)

Angela Lansbury in Assassinio sul Nilo

Tra i migliori film con Angela Lansbury non poteva non essere citato Assassinio sul Nilo, diretto da John Guillermin e tratto dal romanzo di Agatha Christie intitolato Poirot sul Nilo. In questa pellicola, l'attrice veste i panni di Salomè Otterbourne, una scrittrice di mezza età briosa, un tantino eccentrica e con il vizio di bere più del dovuto. Oltre a lei, ci saranno tantissimi altri personaggi che parteciperanno alla crociera sul Nilo e tutto sembra procedere in maniera abbastanza tranquilla, fino a che non verrà scoperto il primo omicidio. Sarà Hercule Poirot, con il suo infallibile intuito, a scoprire chi ha compiuto il primo di una serie di omicidi avvenuti sul battello.

Dall'Orient Express a Testimone d'accusa: i migliori film tratti dai romanzi di Agatha Christie

2. La bella e la bestia (1991)

Mrs. Bric e il figlioletto Chicco in una scena del film d\'animazione La bella e la bestia

La carriera di Angela Lansbury ha preso diverse strade nel corso degli anni e una delle più percorse è proprio quella del doppiaggio. L'attrice, infatti, si è cimentata diverse volte come doppiatrice, prestando la propria voce ad una serie di film d'animazione dal successo planetario. Uno di questi è proprio La bella e la bestia, film in cui la Lansbury doppia Mrs. Bric, la governante del castello trasformata in una teiera e ha molto a cuore Belle. Per questo 30° classico Disney, l'attrice ha collaborato anche alla realizzazione della colonna sonora facendosi interprete del brano Beauty and the Beast.

La bella e la bestia: Angela Lansbury canta per i 25 anni del film

1. Anastasia (1997)

La protagonista con la nonna in una scena del film d'animazione Anastasia

Tra le sue attività di doppiatrice, si sottolinea anche il film d'animazione Anastasia. Realizzato dagli studi d'animazione della Fox, Anastasia segue la storia della granduchessa russa, figlia dello zar Nicola II e data per dispersa dall'Imperatrice Maria dopo essere riuscite a scappare dal palazzo d'inverno assediato dal popolo e caduto in rovina con la rivoluzione. L'imperatrice Maria, interpretata dalla Lansbury e disegnata a sua immagine, dopo aver raggiunto Parigi cerca per molto tempo l'adorata nipote e, quando stava per perdere le speranze, rivede nella giovane Anya - una ragazza russa, orfana e molto somigliante alla granduchessa - la sua Anastasia.