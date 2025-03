La città proibita: cosa sappiamo del film di Gabriele Mainetti che porta il kung fu a Roma

L'attesa stavolta è stata (per fortuna) più breve: il nuovo film di Gabriele Mainetti, che nel 2015 ha dato uno scossone al cinema italiano con l'esordio Lo chiamavano Jeeg Robot, arriva a quattro anni di distanza dal suo secondo lavoro, Freaks Out. Il regista ha deciso di spiazzarci ancora: dopo aver realizzato una storia di supereroi "all'amatriciana" e una in cui racconta la Seconda Guerra Mondiale attraverso gli occhi di "mostri", Mainetti rimane sempre nella sua Roma, ma stavolta la fa vedere attraverso il punto di vista di una ragazza cinese esperta di arti marziali.

Gabriele Mainetti sul set de La città proibita

Sì, l'opera terza dell'autore è un kung fu movie ambientato nella Capitale. La protagonista è Mei (Yaxi Liu), che arriva in Italia per cercare la sorella, Yun, finita in un brutto giro. Le informazioni in suo possesso la portano in un ristorante: "da Alfredo". Qui incontra un cuoco, Marcello (Enrico Borello), e gli stravolge la vita.

Presentato agli esercenti lo scorso dicembre durante le Giornate professionali di cinema di Sorrento, il film arriva in sala il 13 marzo (dopo un'anteprima l'8 marzo) grazie a PiperFilm. L'opera, prodotta da Wildside, PiperFilm e Goon Films, mescola i generi e si mette alla prova con cose che nel nostro cinema non sono mai state fatte, o solo raramente. Nell'attesa di scoprire dove ci porterà il viaggio di Mei e Marcello, ecco tutto quello che sappiamo di La città proibita.

La trama de La città proibita

Borello e Giallini in La città proibita

Come dicevamo, la storia del film si concentra sui personaggi di Mei e Marcello: a unirli è la ricerca della sorella della ragazza, legata in qualche modo al padre del cuoco, Alfredo (Luca Zingaretti). Sì, proprio quell'Alfredo: è lui il proprietario del ristorante. Lo gestisce insieme alla moglie, Lorena (Sabrina Ferilli). Su di loro veglia Annibale (Marco Giallini), che ha una mano su tutto il quartiere: siamo all'Esquilino, la zona più multietnica di Roma. Inizialmente uniti dalla ricerca della verità, i protagonisti scopriranno di essere due persone in cerca del proprio posto nel mondo. Non solo colpi letali quindi: tra i due potrebbe nascere anche una storia d'amore.

Il cast: da Luca Zingaretti a Marco Giallini

Gli attori de La città proibita spaziano dall'emergente Enrico Borello, visto in Familia, Settembre e nella serie Supersex, a veterani come Luca Zingaretti, Marco Giallini e Sabrina Ferilli. Ha un ruolo importante anche Shanshan Chunyu, che interpreta Mr. Wang: proprietario del ristorante cinese La città proibita, che dà il titolo al film, è in realtà un importante boss locale. Una curiosità: Borello ha interpretato Giallini da giovane nel film Il Principe di Roma.

Scritto dallo stesso Mainetti insieme alla magnifica coppia formata da Stefano Bises e Davide Serino (sceneggiatori delle più belle serie italiane degli ultimi anni, da Il Miracolo a Esterno notte, fino a M. Il figlio del secolo), il film può contare sulla fotografia di Paolo Carnera, che ha lavorato agli ultimi film di Matteo Garrone, Stefano Sollima, Mario Martone e dei fratelli D'Innocenzo. La colonna sonora è invece firmata da Fabio Amurri.

Il coinvolgimento di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli e Mainetti sul set

Come gli piace fare, Mainetti sta spargendo i propri profili social di briciole croccanti per accompagnare il pubblico fino all'uscita in sala del film. Tra gli aneddoti su La città proibita c'è anche il racconto di come sia riuscito a convincere Sabrina Ferilli ad accettare il ruolo di Lorena. Praticamente ha dovuto soltanto chiedere: ha telefonato all'attrice, pur non avendo ancora il soggetto del film, all'epoca solo un'idea nella sua testa. Con sua sorpresa, senza una sceneggiatura in mano, Ferilli ha accettato subito, perché voleva lavorare con lui.

Chi è Yaxi Liu, interprete di Mei

Yaxi Liu è la protagonista de La città proibita

Come si intuisce dal trailer, Mei parla poco e colpisce tanto. Era quindi necessario trovare un'interprete che non soltanto fosse credibile sullo schermo, ma anche in grado di padroneggiare le arti marziali. La scelta è caduta su Yaxi Liu, stuntwoman, che ha lavorato anche a Hollywood: è lei ad aver fatto la controfigura di Yifei Liu nelle scene di combattimento in Mulan, live action del classico Disney. All'epoca dell'uscita di quel progetto, le sue foto avevano fatto il giro del mondo e in molti, colpiti dalla sua presenza scenica, oltre che dall'abilità nelle acrobazie e nel combattimento, si sono chiesti perché non facesse l'attrice. Ebbene se lo deve essere chiesto anche Mainetti, che le ha dato il suo primo ruolo da protagonista.

Lo stile di La città proibita

Una scena di La città proibita

Come ha dichiarato in prima persona, Mainetti si è ispirato alle pellicole di autori come Wong Kar-wai e Zhang Yimou. E, più o meno consapevolmente, probabilmente anche a Quentin Tarantino: è impossibile non pensare a Kill Bill vol. 1 vedendo Mei combattere da sola contro un gruppo di criminali in un ristorante, come è accennato nel trailer de La città proibita. Per quanto riguarda gli effetti speciali, al film hanno lavorato Stefano Leoni, VFX Supervisor, e Andrea Lo Priore, VFX Producer di EDI Effetti Digitali Italiani.