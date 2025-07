La città proibita: in 4K UHD il kung-fu movie di Gabriele Mainetti è ancora più vorticoso

Non è affatto scontato veder approdare in homevideo un film italiano nello splendore del 4K UHD. Per fortuna Eagle Pictures ha adottato questa scelta per La città proibita, perché il film di Gabriele Mainetti, che conferma uno stile e un'identità precisa dopo Lo chiamavano Jeeg Robot del 2015 e Freaks Out del 2021, è proprio uno di quelli che meritano questo trattamento di riguardo.

Enrico Borello e Marco Giallini in una scena de La città proibita

Anzi, a dire il vero Eagle Pictures ha fatto ancora di più perché in commercio è disponibile anche una edizione numerata limitata autografata con otto card. Noi comunque abbiamo potuto ammirare l'edizione 4K UHD a due dischi standard, e vi assicuriamo che sul piano tecnico è il modo migliore per assaporare fino in fondo il kung-fu movie ambientato a Roma, con una scatenata ragazza cinese in cerca di sua sorella che si allea con il figlio del proprietario di un ristorante in difficoltà che sta cercando suo padre, entrambi alle prese con la spietata malavita romana.

Il video 4K esalta le vorticose e frenetiche scene di combattimento

L'edizione 4K UHD de La città probita

L'edizione 4K UHD de La città proibita sfodera un superbo reparto tecnico a partire da un video che esalta le incredibili sequenze action del film, soprattutto le frenetiche e stupende coreografie dei combattimenti, praticamente inediti per un movie italiano, nelle quali spicca il pazzesco talento creativo del fight coordinator Liang Yang. Come si può capire, si tratta di scene vorticose con immagini che scorrono a velocità supersonica.

Yaxi Liu in una scena d'azione

Il video tiene testa benissimo a tutto questo, c'è solo qualche piccolo cenno di sbavatura che affiora nelle sequenze particolarmente ostiche, ma le immagini scorrono sempre in maniera fluida e il dettaglio, pur in un contesto di una fotografia leggermente morbida, resta elevato. Anche il croma è forte e vibrante nei vari ambienti della storia, e l'HDR permette di conservare brillantezza e intensità ai colori anche negli interni e nelle scene più scure.

Audio grintoso che ruggisce nei furiosi corpo a corpo

Yaxi Liu ed Enrico Borello sulla moto

Convinente anche il reparto audio, con un DTS HD Master Audio 5.1 anch'esso mesos a dura prova dalle frenetiche scene di combattimento. L'ascolto, oltre a un'ambienza sempre ricca di dettagli sia negli interni che negli esterni, sfodera energia e grinta nella colonna sonora, ma ovviamente regala il suo meglio proprio nelle scene di azione, nelle quali il sub ruggisce in appoggio ai diffusori che sono chiamati in causa e offrono oltre alla potenza dei colpi e dei corpo a corpo, anche una precisione notevole e una suggestiva e corretta dislocazione degli effetti sonori. Un ascolto dunque avvincente, completato da dialoghi cristallini dal timbro deciso.

Gli extra: quasi mezz'ora di contributi intensi, interessanti e divertenti

Sabrina Ferilli con il regista Gabriele Mainetti sul set

Per quanto riguarda gli extra, non tantissimi ma molto interessanti, li troviamo tutti sul disco blu-ray. Si parte con Come ca**o hanno fatto la Città proibita?! ft. Slim Dogs, un contributo molto brillante di 18 minuti nel quale i membri della società di produzione video Slim Dogs intervistano il regista Gabriele Mainetti sviscerando in maniera simpatica tanti argomenti del film, tra i quali le incredibili scene di combattimento create dal coreografo delle sequenze di lotta Lyang Yang.

Yaxi Liu agguerrita in una scena de La città proibita

Sempre in questo contributo ci sono anche molti curiosi filmati dal set e interventi di membri della troupe, fra i quali lo stunt coordinator Troy Milenov, che spiegano le varie fasi della lavorazione. A seguire una Artwork Gallery di mezzo minuto, infine un backstage (7' e mezzo) con momenti delle riprese sul set e di costruzione delle scene, corredati da interventi del cast a partire da Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Enrico Borello e Yaxi Liu.