Se la numerologia ha un significato profondo, il fatto che il 13 ottobre 2023 arriverà al cinema il sequel di L'esorcista, esattamente 50 anni dopo il film originale di William Friedkin, offre molto su cui riflettere. Il titolo è L'esorcista - Il credente.

Dopo aver rilanciato un altro franchise horror di culto, Halloween, David Gordon Green mette ora mano anche alla storia di Regan e Chris MacNeil, figlia e madre, protagoniste del film del '73. Da quanto abbiamo capito, nel film si scoprirà cosa sia successo alla bambina, Regan, mentre è certo che il premio Oscar Ellen Burstyn riprende, a 90 anni, il ruolo di Chris.

Dal trailer di L'esorcista - Il credente vediamo infatti che Chris, una volta attrice, adesso è un'esperta di possessioni demoniache, su cui ha scritto anche dei libri. Viene quindi contattata da un padre, interpretato da Leslie Odom Jr., la cui bambina è stata a sua volta posseduta dal male. Cerchiamo dunque di capire cosa sappiamo su L'esorcista - Il credente, prodotto da Blumhouse, che non terrà conto di quanto accaduto dei precedenti sequel, L'esorcista II - L'eretico del 1977 e L'esorcista III del 1990, e nemmeno della serie The Exorcist del 2016.

L'esorcista - Il credente: cosa sappiamo

La trama di L'esorcista - Il credente

La sceneggiatura di L'esorcista - Il credente è scritta dallo stesso David Gordon Green insieme a Peter Sattler, Scott Teems e Danny McBride. Dopo la tragica scomparsa, avvenuta 12 anni prima, di sua moglie incinta a seguito di un terremoto ad Haiti, Victor Fielding ha cresciuto da solo loro figlia Angela (Lidya Jewett). La bambina, insieme alla sua amica Katherine (Olivia Marcum), sparisce in un bosco per tre giorni. A loro ritorno le due non ricordano nulla. Anzi: credono siano passate soltanto poche ore.

Linda Blair in una scena de L'esorcista

Molto presto si capisce che Angela e Katherine non sono più le stesse: cominciano infatti a manifestarsi eventi inquietanti. Victor cerca quindi aiuto e alla fine arriva a Chris, ormai esperta di possessioni demoniache dopo che sua figlia Regan ne è stata vittima 50 anni prima.

Il ruolo di Ellen Burstyn

In un'intervista a Entertainment Weekly, il regista David Gordon Green ha spiegato il ruolo di Ellen Burstyn in L'esorcista - Il credente: "Il suo personaggio è diventata un'esperta di esorcismo: ha studiato i riti e i rituali della possessione nelle varie culture. Non è una persona che fa esorcismi, ma è conosciuta per i libri che ha scritto sull'argomento".

Cosa è successo a Regan?

L'esorcista - una celebre scena del film

In L'esorcista - Il credente si scoprirà anche cos'è successo a Regan, la bambina del primo film interpretata da Linda Blair. L'attrice ha inoltre fatto da consulente alle giovani attrici per le scene di possessione, dando una sorta di "bollino di qualità" alle loro interpretazioni. Come rivelato sempre da David Gordon Green: "Siamo stati fortunati e abbiamo avuto Linda come consulente. Ci ha aiutati a ottenere delle interpretazioni eccellenti dalle giovani attrici. Avere un rapporto con lei, e poterla coinvolgere come parte di questa conversazione, è stato davvero importante".

Riferimenti a L'esorcista

Una statua del demone Pazoozoo in una delle prime scene di L'esorcista

Come si vede dal trailer, ci sono dei riferimenti al film del 1973: ci sono due cani che combattono, una scena che richiama quella ambientata nell'antica città di Ninive, in Iraq. Lì padre Merrin (Max von Sydow) si trova faccia a faccia con il demone Pazuzu.

Una nuova trilogia

Come già accaduto per Halloween, David Gordon Green realizzerà una trilogia su L'esorcista. Secondo quanto riportato da Deadline, Universal e Peacock hanno firmato un accordo da ben 400 milioni di dollari per i tre film. E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere il sequel di L'esorcista? Fatecelo sapere nei commenti.