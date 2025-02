Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, le differenze più importanti con gli altri Uomo Ragno

Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere si è concluso su Disney+ con il decimo episodio: la serie, annunciata anni fa e rimandata a lungo, avrebbe dovuto inizialmente concentrarsi sull'esordio dell'Uomo Ragno interpretato da Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe, quello che - per intenderci - Tony Stark recluta in Captain America: Civil War per combattere il team di Steve Rogers.

Spider-Man in una scena della serie

Alla fine, la serie animata creata da Jeff Trammell ha cambiato completamente natura, diventando un'altra finestra sul Multiverso, una storia parallela con piccoli punti di contatto e molte più divergenze rispetto ai film, sia Marvel Studios che Sony. Vediamo quali sono le differenze più importanti da tenere a mente in vista delle prossime due stagioni, già annunciate e in via di produzione.

Il morso del ragno

Una scena dal primo episodio

Il nuovo cartoon ci mostra le origini dei poteri di Peter Parker - cosa che il Marvel Cinematic Universe effettivamente non ha ancora fatto - ma la questione è un po' più complicata e serve arrivare a fine stagione per avere un quadro completo. Il ragno che morde questo Peter proviene da un portale dimensionale apertosi sopra il liceo di Midtown, durante lo scontro tra il Dottor Strange e un alieno (che ricorda moltissimo Venom) che distrugge la scuola, costringendo gli studenti a frequentare un altro istituto. Nel finale della stagione, scopriamo che Norman Osborn ha cercato di replicare i poteri di Spider-Man iniettando il sangue di Peter nei ragni.

Il Dottor Strange in una scena della serie

In seguito, quando Norman usa gli esperimenti dei suoi specializzandi per aprire un varco nello spazio, il Dottor Strange affronta l'alieno che ne emerge e sposta accidentalmente la lotta nel passato: a questo punto, uno dei ragni geneticamente modificati attraversa il portale e morde il Peter del passato. In pratica, si tratta di una specie di paradosso del nonno, un loop temporale in cui questo Peter Parker riceve i suoi poteri... da se stesso.

Norman Osborn

Norman Obsorn ne Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere

Non abbiamo ancora visto Norman Osborn nel Marvel Cinematic Universe, ma Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere gioca con le aspettative degli spettatori in modo subdolo. Anche nei film precedenti Norman Osborn è uno scienziato geniale: in quelli di Raimi, poi, nutre un sincero affetto per Peter Parker. Nel nuovo cartoon, Osborn sostanzialmente sostituisce la figura di Tony Stark nel Marvel Cinematic Universe: prende Peter sotto la sua ala e, scopertone il segreto, lo incoraggia ad abbracciare la vita da supereroe, offrendogli anche il suo aiuto tecnologico.

Naturalmente, anche questo Norman Osborn ha secondi fini, sebbene meno criminali. In un certo senso, si può dire che Norman non voglia affatto nuocere a Peter, ma solo replicarne i poteri. Un'altra differenza, seppur di secondo piano, sta nell'etnia del personaggio, che storicamente è caucasica: nel cartoon gli Osborn sono persone di colore.

Harry Osborn

Harry Osborn nella nuova serie animata

Questa versione di Harry è molto diversa dalle precedenti. Nei film di Raimi e Webb, Peter e Harry sono amici e in entrambe le storie Harry finisce per diventare un antagonista, il Goblin. Nella nuova serie animata, i due non si conoscono affatto e Harry, pur essendo scapestrato, è tenuto abbastanza in considerazione da suo padre da diventare una sorta di assistente di Spider-Man, il cosiddetto "uomo sulla sedia" che era invece Ned nei film Marvel Studios.

Il primo incontro con Harry Osborn

Nei film di Raimi, inoltre, Harry instaura un temporaneo legame con l'interesse sentimentale di Peter (Mary Jane) e in quelli di Webb è proprio Harry ad assassinare la sua ragazza (Gwen). Ne Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, Harry ha inizialmente un rapporto turbolento con la migliore amica di Peter (Nico Minoru) ma finisce per fare breccia... anche se non proprio sentimentalmente.

Gli Avengers

Una scena di Captain America: Civil War... ma nello stile del nuovo cartone

Una differenza scontata ma fondamentale, che serve a ricordarci come Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere sia una variante nel MCU, sta proprio nella presenza degli Avengers: i supereroi più forti della Terra compaiono a singhiozzo, spesso in retroscena che fanno riferimento ai film che conosciamo bene. La battaglia tra Iron Man e Captain America per gli accordi di Sokovia è molto importante, soprattutto perché Spider-Man non vi prende parte.

Nei film Marvel Studios, Peter incontra il Dottor Strange per la prima volta in Avengers: Infinity War, mentre nel cartoon questo incontro anticipa l'invasione di Thanos. Non sappiamo se tra i due si instaurerà lo stesso rapporto visto in Spider-Man: No Way Home, ma è possibile che rivedremo Strange nella seconda stagione, considerato quello che succede a Nico negli ultimi episodi.

"Da grandi poteri..."

Una scena della serie animata

In questo caso c'è un punto di contatto col MCU: sia nei film con Tom Holland che nel nuovo cartoon, zio Ben è già morto. Nei film di Raimi e Webb, invece, la morte di zio Ben era un momento chiave nello sviluppo dell'eroe Uomo Ragno, perché conduceva all'iconica battuta "da grandi poteri derivano grandi responsabilità" che diventa sostanzialmente il paradigma del personaggio. Nel Marvel Cinematic Universe, è zia May a pronunciare queste parole prima di morire in Spider-Man: No Way Home, considerato per questo il vero e proprio "origin movie" dell'Uomo Ragno di Tom Holland.

Ne Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere, invece, è Norman Osborn a pronunciare la battuta... storpiandola. Egli dice infatti: "Da grandi poteri deriva grande rispetto", una stortura che tradisce le reali intenzioni di Norman e, contemporaneamente, mette Peter nelle condizioni di accettare o rigettare questa etica, intraprendendo la sua personale via dell'eroe.

Amici e colleghi

Peter Parker e i suoi nuovi compagni di scuola

Dovendo frequentare una scuola completamente diversa dalla Midtown High e poi anche lo stage alla Oscorp, il Peter Parker de Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere ha un cast di comprimari completamente diverso dai precedenti. Niente MJ, Ned, Gwen o Flash: la sua migliore amica è Nico Minoru, poi ci sono Pearl Pangan e Lonnie Lincoln. Curiosamente, tutti questi personaggi hanno controparti in costume nei fumetti Marvel. Nico è una strega e Avenger, Pearl un'eroina cubana nota come Wave e Lonnie... beh, lui è proprio Lapide, solo che nei fumetti è un vero e proprio criminale.

Una scena della serie

A loro si aggiunge il cast della Oscorp che include Jeanne Foucault (nei fumetti è l'eroina Finesse, figlia di Taskmaster), Asha (nei fumetti, una Wakandiana con poteri legati alla luce), Amadeus Cho (nei fumetti diventa un Hulk) e i due mentori, Carla Connors (un gender swap di Curt Connors alias Lizard, personaggio già comparso nei film di Raimi e Webb) e Bentley Wittman (nei fumetti è Wizard, un vecchio avversario dei Fantastici Quattro). Nelle prossime stagioni scopriremo in che direzione si evolveranno questi personaggi.