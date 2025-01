Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, voce di Peter Parker confessa: "Temevo che fosse noioso o woke"

La maggior preoccupazione del protagonista de Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, dal 29 gennaio su Disney+, non si sarebbe verificata, dopo tutto.

Hudston Thames, voce di Peter Parker nella serie animata Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, può tirare un sospiro di sollievo visto che la sua peggior paura - il timore che la serie disponibile su Disney+ dal 29 gennaio fosse troppo irritante o woke - non si è realizzata. L'attore ha confessato a _Collider di essere stato un po' preoccupato prima di scoprire che lo show è "fantastico" dopo aver letto la sceneggiatura.

"Ho pensato che fosse fantastico. Voglio dire, la mia più grande paura era che fosse fastidioso e woke, e non è stato così", ha detto Thames. "Mi sono detto 'Sì, è fantastico, è scritto così bene', come se sembrasse reale. Sono il più grande di cinque fratelli, quindi mi sento come se sapessi cosa sta succedendo nelle loro vite e al liceo, e sembrava che lo show rendesse giustizia a quell'età".

Spider-Man in azione

Disney sempre meno woke?

Le preoccupazioni di Hudston Thames sono legate a certe scelte artistiche di Disney finite nel mirino dei circoli conservatori per aver promosso messaggi woke nei film e nelle serie tv. A quanto pare ciò non è accaduto nello show in questione.

Potete approfondire leggendo la nostra recensione di Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere, che vanta un supercast di stelle nclusi Colman Domingo, Kari Wahlgren, Hugh Dancy, Charlie Cox e Vincent D'Onofrio.

Jeff Trammell è il capo sceneggiatore mentre Mel Zwyer è il supervisore della regia. Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D'Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt e Trammell sono i produttori esecutivi.