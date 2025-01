Your Friendly Neighborhood Spider-Man conquista Rotten Tomatoes con un punteggio quasi perfetto

Il nuovo show dei Marvel Studios, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, ha conquistato Rotten Tomatoes con un punteggio straordinario, guadagnando consensi sia dal pubblico che dalla critica.

Il verdetto su Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Lo show Marvel Your Friendly Neighborhood Spider-Man ha ricevuto valutazioni molto positive su diversi siti di aggregazione delle recensioni, come Rotten Tomatoes e Metacritic. Su Rotten Tomatoes, la serie ha ottenuto un impressionante 96% sul Tomatometer, basato su 28 recensioni, e un solido 70% sul Popcornmeter. Su Metacritic, invece, ha ottenuto un punteggio di 77, con 10 recensioni di critici.

Tra le recensioni più entusiaste, The Hollywood Reporter ha definito la serie animata "brillante, ad alta energia e inoffensivamente giovane", sottolineando come l'approccio fresco e dinamico a Peter Parker e alla sua storia riesca a conquistare il pubblico.

Jarrod Jones di AV Club ha lodato la serie per la sua "sorprendente maturità" nonostante l'energia e il ritmo vivaci, osservando che lo show "tratta i suoi personaggi adolescenti con rispetto, senza mai sottovalutare la loro intelligenza o limitare la loro evoluzione".

La nuova serie dei Marvel Studios segue Peter Parker, interpretato da Hudson Thames, nel suo percorso verso l'eroismo, con un viaggio mai visto prima e uno stile che celebra le radici fumettistiche del personaggio.

Seguendo le orme di X-Men '97, Your Friendly Neighborhood Spider-Man ha lasciato un segno duraturo sugli spettatori. Mentre la trama ruota attorno a Peter Parker, la critica ha apprezzato il fatto che la serie esplori nuovi territori per il supereroe, introducendo anche nuovi e interessanti personaggi di supporto.

Il cast della serie include Eugene Byrd nel ruolo di Lonnie Lincoln, Grace Song come Nico Minoru, Hugh Dancy nei panni di Otto Octavius, Kari Wahlgren nel ruolo di Zia May, e Zeno Robinson come Harry Osborn. Colman Domingo è stato confermato nel ruolo di Norman Osborn.