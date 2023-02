Il talento di Mr. Crocodile, Le buone stelle-Broker, Rimini, Alcarràs e i voti del mese dvd-Bluray-4K. Parte 1

Nella prima parte della nostra rubrica homevideo le recensioni di: Il talento di Mr. Crocodile, Le buone stelle-Broker, Rimini, Alcarràs, Mona Lisa and the Blood Moon, Per niente al mondo.

La prima parte della nostra rubrica mensile con le recensioni di dvd, Blu-ray e 4K UHD, per far emergere anche quei film che non finiscono in cima alle classifiche di vendita homevideo ma che meritano di essere scoperti o rivisti, si apre con il frenetico e divertente Il talento di Mr. Crocodile, con protagonista Javier Bardem e uno scatenato coccodrillo capace di cantare, che diventa però timido una volta in scena.

Il talento di Mr. Crocodile: Javier Bardem in una scena del film

A seguire Le buone stelle - Broker, con cui Song Kang ho ha vinto la Palma d'oro a Cannes per la miglior interpretazione maschile, e poi Rimini, crepuscolare film firmato da Ulrich Seidl in un'inedita località romagnola versione invernale. Altro film pluripremiato è lo spagnolo Alcarràs, Orso d'oro a Berlino, quindi a chiudere Mona Lisa and the Blood Moon, favola pop presentata a Venezia, e il dramma italiano Per niente al mondo.

Il talento di Mr. Crocodile: la recensione del blu-ray

IL FILM. Frenetico, spassoso, canterino e movimentato: Il talento di Mr. Crocodile, con uno strepitoso Javier Bardem, ha per protagonista il dolce coccodrillo Lyle creato nel 1942 dalla penna di Bernard Waber. Quando la famiglia Primm si trasferisce a New York, il giovane figlio Josh fatica ad adattarsi ma tutto cambia quando scopre un coccodrillo canterino che vive in soffitta, lasciato lì dallo show-man Hector P. Valenti, che pensava di farne un'attrazione ma è rimasto deluso dal blocco da palcoscenico di Lyle.

Il talento di Mr. Crocodile: un'inquadratura del film

IL BLU-RAY. Il talento di Mr. Crocodile è disponibile in homevideo con il blu-ray Sony distribuito da Eagle Pictures. Un prodotto tecnicamente eccellente, a partire da un video impressionante per nitidezza e capace di offrire un croma vivace e coloratissimo, con un dettaglio superbo anche nel descrivere i particolari del coccodrillo. Primi piani e ambientazioni abbinano sempre solidità e qualità del dettaglio. Non è da meno l'audio, proposto in DTS HD 5.1 sia in italiano che in originale. Tracce frizzanti che danno il meglio durante i coinvolgenti e trascinanti numeri musicali, con grande spazialità e corposo utilizzo dei bassi. Resa di qualità anche nelle scene più movimentate, con perfetta direzionalità degli effetti e ottima energia generale.

Il talento di Mr. Crocodile: Costance Wu durante una scena del film

DA NON PERDERE. A parte i simpatici stickers presenti nella confezione, gli extra sul disco sono numerosi, anche se hanno una durata contenuta. Troviamo il Karaoke (8') con i testi sulle canzoni del film, Le papere (2'), quindi Croc and Roll - Lyle sul set (2' e mezzo), scherzosa featurette con il cast che parla del coccodrillo nelle riprese. Troviamo poi Take a look at us now - Il cast (7' e mezzo) con una panoramica degli attori, È il momento di una storia con Shawn Mendes e Javier Bardem (9') con il cast e la troupe alle prese con la lettura di The House on 88th Street. Infine i video musicali "Top of the World" (3') e "Carried Away" (4') di Shawn Mendes e una scena eliminata (2').

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 8,5 - Extra: 7

Il Talento di Mr. Crocodile, la recensione: un family movie irresistibile, canterino e dolcissimo

Le buone stelle - Broker: la recensione del 4K UHD

IL FILM. Palma d'Oro a Cannes per l'interpretazione di Song Kang-ho, Le buone stelle - Broker diretto dal giapponese Hirokazu Koreeda inizia con una donna che abbandona un neonato davanti a un "baby box", luoghi protetti dove genitori disperati che non sanno come occuparsi dei loro figli, possono lasciarli anonimamente. Ma i due uomini che lo prendono in consegna sono trafficanti di bambini. Quando lei torna, decide di mettersi in viaggio con i due per cercare i genitori ideali a cui vendere il piccolo. Sulle loro tracce due poliziotte.

Le buone stelle - Broker: Song Kang-ho in una foto

IL 4K UHD. Edizione di super lusso quello rilasciato da Plaion Pictures per Le buone stelle - Broker. Per il film giapponese abbiamo infatti un'edizione a due dischi con le versioni in 4K e in blu-ray. L'audio è in DTS HD 5.1 per italiano e originale e regala un ottimo coinvolgimento durante il movimentato on the road dei protagonisti. Nei momenti più vivaci la spazialità è molto buona e sfrutta tutta l'ampiezza (a partire dalla pioggia iniziale), ma la direzionalità è precisa anche nel posizionamento dei dialoghi. Negli extra, che sono sul disco blu-ray, troviamo il trailer e un'intervista al regista di 9 minuti fatta in Italia per la presentazione del film.

DA NON PERDERE. La parte più convincente dell'edizione è il video 4K, capace fin dalle scene più scure sotto il diluvio di regalare un quadro molto compatto, con un contrasto perfetto e un nero profondo. Il dettaglio emerge sempre chiaro e preciso in ogni circostanza, soprattutto nei tanti esterni offerti dal viaggio dei protagonisti. Il croma è vivace ma sempre molto naturale.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 8 - Extra: 6

Broker, la recensione: il mercato dei sentimenti

Rimini: la recensione del DVD

IL FILM. Diretto da Ulrich Seidl e ambientato nella località romagnola balneare d'inverno, addirittura con la neve, Rimini vede protagonista Richie Bravo, un cantante austriaco (Michael Thomas) sul viale del tramonto, un tempo stella della musica tradizionale. Vive in una vecchia villa in solitudine, mentre il padre è in casa di riposo. Per campare canta i suoi vecchi classici in vetusti alberghi a un pubblico di anziani e si concede sessualmente ad alcune sue ammiratrici. Ma un giorno alla sia porta di Bravo si presenta una ragazza che sostiene di essere sua figlia.

Rimini: una scena del film

IL DVD. Rimini è disponibile in homevideo con il DVD CG-Wanted, un prodotto discreto tecnicamente e povero di extra, visto che c'è solamente il trailer. Il video a dire il vero soffre parecchio su medi e lunghi piani, con contorni delle figure spesso sgranati e fenomeni di aliasing. Buona però la tenuta del quadro nelle scene scure con fondali compatti, e decisamente suggestivo il croma nel descrivere con precisione la Rimini invernale.

DA NON PERDERE. Buono l'audio in Dolby Digital 5.1: quando vanno in scena il vento, la pioggia e il maltempo sulla spiaggia iminese, i diffusori descrivono con dovizia di effetti e di particolari la situazione con qualche intervento anche dei bassi. Ottima e valida per spazialità la resa delle varie canzoni che il protagonista canta durante il film.

I VOTI. Video: 6 - Audio: 7,5 - Extra: 4

Rimini, la recensione: cantami, o (ex) divo...

Alcarràs: la recensione del DVD

IL FILM. Orso d'Oro a Berlino e candidato spagnolo agli Oscar, Alcarràs è un dramma diretto da Carla Simón. In un piccolo villaggio della Catalogna che dà il titolo al film, la famiglia Solé vive del lavoro dei campi, su una terra che però non è la sua. A un certo punto il proprietario del terreno decide che il frutteto deve far posto ai pannelli fotovoltaici, e questo provoca disorientamento ma anche una profonda spaccatura all'interno della grande famiglia, che per la prima volta si trova ad affrontare un futuro incerto.

Alcarràs: un momento del film

IL DVD. Alcarràs è arrivato in homevideo con il DVD Mustang-I Wonder. Con un film ambientato in gran parte in campi ricchi di vegetazione, il video sconta purtroppo i limiti del formato con contorni di figure e di piante sgranati e fondali molto incerti nelle panoramiche. Va decisamente meglio negli interni e sui primi piani, che hanno un buon dettaglio, mentre le scene scure sono un po' pastose. Ottimo l'audio mentre negli extra oltre al trailer troviamo un backstage di 17 minuti con momenti del lavoro sul set fra riprese e preparazione alle scene.

DA NON PERDERE. Molto efficace l'audio in Dolby Digital 5.1. Ci sono momenti piuttosto esuberanti, come la festa in paese e le manifestazioni della folla, oltre a una in un locale pieno di musica: in tutto queste circostanze i diffusori lavorano tutti di buona lena con energia e precisione creando un ottimo senso di coinvolgimento esaltato da un discreto apporto di bassi. Ottimi per pulizia e timbro i dialoghi.

I VOTI. Video: 6 - Audio: 7,5 - Extra: 6,5

Alcarràs, la recensione: dura vita di famiglia in campagna

Mona Lisa and the Blood Moon: la recensione del blu-ray

IL FILM. Presentato a Venezia, Mona Lisa and the Blood Moon è una favola pop diretta da Ana Lily Amirpour. Dopo essere fuggita da un manicomio di New Orleans, una ragazza con poteri straordinari e pericolosi scopre di poter incredibilmente manipolare il pensiero delle persone che si trova di fronte. Ma mentre un ragazzo la prende a cuore e la aiuta a fuggire, sulle sue tracce c'è l'agente di polizia Harold, che dopo averne a sue spese conosciuto i poteri, vuole riportarla dentro l'istituto psichiatrico.

Mona Lisa and the Blood Moon: un'immagine del film

IL BLU-RAY. Mona Lisa and the Blood Moon è arrivato in homevideo anche in alta definixione, grazie al blu-ray della Plaion per la collana Midnight Factory. Nella consueta curata edizione slipcase, c'è anche il booklet, mentre l'unico altro extra è il trailer. Il video rispecchia lo stile visivo colorato e molto pop, con un croma sfavillante e un dettaglio di alta qualità su tutti gli elementi del piano. Va registrato un leggero rumore nelle scene scure, ma in genere la tenuta delle sequenze notturne con la luna è molto buona.

DA NON PERDERE. Notevole l'efficacia delle tracce italiana e originale in DTS HD 5.1. L'audio offre infatti una grande spazialità nelle tante scene movimentate del film, con effetti ben dislocati lungo i diffusori e un buon impatto anche del sub. Ottimo poi il coinvolgimento dato dalla colonna sonora che esalta il montaggio a ritmo di musica techno ed heavy metal.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 8,5 - Extra: 6

Mona Lisa and the Blood Moon, la recensione: trovarsi ai margini al chiaro di luna

Per niente al mondo: la recensione del DVD

IL FILM. Le tragiche conseguenze di un errore giudiziario sono al centro di Per niente al mondo, film diretto da Ciro D'Emilio con Guido Caprino protagonista nei panni di Bernardo, chef di successo e uomo affascinante. Ma il destino gli gioca un brutto scherzo e in un attimo si trova la vita stravolta, conoscendo anche la dura realtà carceraria: una volta risolta la situazione, però, sarà deciso a riavere tutto quello che la vita gli ha tolto.

Per niente al mondo: Guido Caprino in una sequenza

IL DVD. Per niente al mondo è disponibile in homevideo grazie al DVD CG-Vision. Il video è buono e sconta solo un po' di rumorosità nelle panoramiche (a parte qualche sgranatura in una scena nel finale) e in qualche interno, ma per il resto la compattezza è soddisfacente, il croma sobrio e il dettaglio a tratti anche ottimo. Buona anche la tenuta delle scene buie. Negli extra troviamo un backstage di 10 minuti con momenti sul set e interventi di regista e cast, quindi una featurette sulla musica (2') e un'altra sui costumi (1' e mezzo).

DA NON PERDERE. La parte migliore dell'edizione è sicuramente l'audio, un dolby digital 5.1 molto vivace e frizzante, capace di colpire per ampiezza e potenza dei bassi fin dalla prima scena in discoteca, ma energico anche nel resto del film, soprattutto nei numeri dell'auto in corsa o nelle altre scene movimentate. Precisa anche la dislocazione dei vari effetti fra i diffusori.

I VOTI: Video 7 - Audio: 8 - Extra: 6,5

Per niente al mondo, la recensione: Il prezzo della giustizia