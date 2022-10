Il Talento di Mr. Crocodile, Luigi Strangis: "Senza passione non c'è musica"

Un coccodrillo (canterino!) per amico e un film dal messaggio importante: bisogna coltivare il proprio talento, guardando oltre le apparenze. E di talento se ne intende Luigi Strangis che, dal palco di Amici, arriva in studio di registrazione per interpretare le splendide canzoni originali de Il Talento di Mr. Crocodile, diretto da Will Speck e Josh Gordon. Il film, tratto dai libri per bambini d Bernard Waber (un vero e proprio fenomeno negli USA) racconta appunto di Lyle, un enorme e tenero coccodrillo che non parla ma sa cantare in modo eccezionale. Rimasto solo nella soffitta di un Brownstone di New York, viene trovato dai nuovi inquilini che, subito, lo accolgo in famiglia. Almeno fino a quando il vecchio proprietario di Lyle, Hector P. Valenti, viene a rivendicarne la proprietà. Un personaggio che, potete scommetterci, vi farà divertire ed emozionare, anche grazie alla sua indole bonaria. "Cerco di non stare mai a disagio, cerco di ambientarmi il più possibile", ci dice Strangis, che abbiamo video intervistato alla Festa del Cinema di Roma 2022, dove il film è stato presentato in anteprima.

L'elemento preponderante del film è la musica: le canzoni sono in pieno stile Broadway, mentre la trascinante colonna sonora è scritta da due autori come Benj Pasek e Justin Paul (premi Oscar per La La Land). "Il talento si coltiva da tante cose", prosegue Lugi Strangis, "Ci vuole passione, ci vuole il supporto della famiglia e sì, ci vuole anche un po' di fortuna. Non bisogna mai fermarsi per un no, anche se in Italia qualche no capita. E Lyle effettivamente non si ferma mai...". Se Strangis ha subito trovato affinità con Lyle, il cast de Il talento di Mr. Crocodile è di sicuro appeal: troviamo Javier Bardem, oltre a Constance Wu, Scoot McNairy e il giovane Winslow Fegley.

Il lavoro di Luigi Strangis sulla voce di Lyle è stato semplicemente pazzesco, una sfida non facile in quanto la versione inglese si avvale di Shawn Mendes. Dunque, talenti musicali e tanta dolcezza, per un film in grado di offrire uno sguardo su argomenti importanti. "La musica e il cinema mandano dei meravigliosi messaggi, come avviene con Lyle. E sono messaggi importanti, perché arrivano ai giovani e al loro sguardo rivolto verso il futuro". Come detto, la pellicola di Gordon e Speck è l'adattamento de The House of East 88th Street, il primo romanzo datato 1962 dove è comparso Lyle. A tal proposito, gli chiediamo quale favola leggeva da bambino. La risposta? Decisamente inaspettata: "Da piccolo Leggevo i fumetti come _Diabolik! Già, devo dire che sono Sono cresciuto con musica old e fumetti..."._

