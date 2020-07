Il richiamo della foresta, Burning, Trading Paint, Operation Mekong, Kill Chain e i voti del mese DVD-Bluray

Il richiamo della foresta: Harrison Ford in un'immagine del film

Oltre all'uscita di vari titoli "forti" che abbiamo trattato singolarmente nelle nostre recensioni (qui ad esempio gli articoli su 1917, Judy e Le Mans '66 - La grande sfida, solo per citarne alcuni), il giugno dell'homevideo ha riservato altri prodotti molto interessanti che passiamo in rassegna nella nostra rubrica mensile di recensioni Blu-ray e DVD. A partire dallo spettacolare Il richiamo della foresta, seguito dall'intenso e più impegnato Burning - L'amore brucia. Poi avanti con tre inediti direct to video: Trading Paint - Oltre la leggenda con John Travolta nel mondo delle corse di auto, Operation Mekong sulla guerra della droga e Kill Chain - Uccisioni a catena con Nicolas Cage. Si prosegue con la divertente commedia argentina Criminali come noi, l'avvincente ed ecologista Sulle ali dell'avventura, per chiudere poi con John McEnroe - L'impero della perfezione, ritratto tecnico e caratteriale di un grande del tennis.

Il richiamo della foresta: la recensione del blu-ray

IL FILM. Adattamento del celebre romanzo di Jack London, Il richiamo della foresta ha la particolarità degli animali realizzati in computer grafica che interagiscono con gli attori in carne e ossa (fra cui Harrison Ford e Omar Sy). La storia è quella del cane Buck, che per un imprevisto viene strappato alla sua tranquilla esistenza domestica in California per diventare un cane da slitta durante la forsennata corsa all'oro in Alaska.

IL BLU-RAY. Davvero eccellente sul piano tecnico il blu-ray de Il richiamo della foresta targato Fox e distribuito da Walt Disney. Oltre a un video straordinario su cui torniamo in seguito, anche l'audio colpisce nel segno: la traccia italiana in Dolgy Digital Plus 7.1 è molto coinvolgente e dotata di notevole spazialità, tutte le scene più fracassone come le rapide del fiume, la valanga, gli interventi di Buck o elementi ambientali come il vento, sono riprodotti con efficacia e precisione, oltre che con una generosa dose di energia dai bassi. E la traccia inglese DTS HD 7.1 è ancora più esplosiva. Negli extra troviamo A proposito di Buck (24'), documentario in tre parti su origini della storia e l'esperienza sul set, quindi il trailer e Il mondo del richiamo della foresta (8' e mezzo) dedicato alle location (a volte virtuali) del film.

Il richiamo della foresta: una sequenza del film

DA NON PERDERE. Come detto il video, grazie anche alla fonte digitale di qualità, è strabiliante per nitidezza, profondità e livello del dettaglio. Talmente super, che la CGI dall'aspetto talvolta discutibile che rende gli animali poco naturali, è messa in ulteriore evidenza, proprio grazie alla qualità di un video che regala immagini ricchissime di particolari, anche nelle espressioni facciali delle creature. Scenografie ed oggetti di scena sono vivisezionati, il croma è vivido e la tenuta nelle scene scure sempre ottima.

I VOTI. Video: 9 - Audio italiano 8 - Audio inglese 8,5 - Extra 6,5

Il richiamo della foresta: un momento del film

Burning - L'amore brucia: la recensione del blu-ray

IL FILM. Il pluripremiato film di Lee Chang-dong, tratto da un racconto del maestro Haruki Murakami, è un mistery-thriller dell'anima ricco di inganni ed enigmi, che scava dentro le ombre di uno strano triangolo. In Burning - L'amore brucia un giovane fattorino con aspirazioni letterarie incontra Haemi, una vecchia amica. I due fanno l'amore, poi lei parte per l'Africa e gli chiede di occuparsi del suo gatto. Ma quando ritorna, Haemi non è più da sola: ha conosciuto il ricco e misterioso Ben.

IL BLU-RAY. Grazie al blu-ray targato CG Enetertainment/Tucker Film, Burning - L'amore brucia è disponibile anche in alta definizione. Buono il video, ma anche l'audio è convincente grazie alle tracce in DTS HD 5.1 italiana e originale. Per gran parte del film ci sono quasi esclusivamente dialoghi, ma gli effetti ambientali denotano sempre una certa cura. C'è poi il momento della festa in un locale dove l'audio davvero si scatena, con musica rombante, bassi profondi e potenti e una notevole spazialità. Negli extra solo il trailer e una breve carrellata de I personaggi principali (2' e mezzo).

DA NON PERDERE. La parte più convincente dell'edizione è comunque il video. Non siamo di fronte a un dettaglio da primato, ma le immagini sembrano molto fedeli al girato e riescono perfettamente a immergere lo spettatore nelle atmosfere quasi ipnotiche del film. La definizione resta comunque eccellente, solamente più morbida quando subentrano particolari scelte di illuminazione, che risultano in ogni caso molto suggestive come negli esterni notturni o nella citata scena della musica nel locale.

I VOTI. Video 8 - Audio - 7 - Extra 5

Burning - L'amore brucia: i tre protagonisti del film

Trading Paint - Oltre la leggenda: la recensione del blu-ray

IL FILM. Nonostante la loro non verdissima età, due big come John Travolta e Michael Madsen si trovano a confronto in spericolate corse automobilistiche su sterrato. È il tema di Trading Paint - Oltre la leggenda, nel quale Cam Munroe, figlio di un grande campione della specialità, decide di piantare in asso il genitore e andare nel team del rivale per cercare di vincere il titolo. Il risultato è che si troverà il padre come rivale in gara.

IL BLU-RAY. Arrivato direct to video grazie a Koch Media, Trading Paint - Oltre la leggenda è disponibile anche in alta definizione con un blu-ray tecnicamente eccellente ma scarno quanto a extra, visto che c'è solamente il trailer. Il video è davvero di ottimo livello, ma anche l'audio in DTS HD 5.1 è molto coinvolgente, anche se trattandosi di gare automobilistiche ci saremmo aspettati ancora più grinta nei bassi e nella spazialità, Ma sia chiaro che l'ascolto è comunque avvincente, con i ruggiti dei motori a urlare dai diffusori durante le gare, con dialoghi puliti e corposi e una buona ambienza generale.

Trading Paint - Oltre la leggenda: Michael Madsen in una scena

DA NON PERDERE. La parte più convincente resta comunque il video, che offre un quadro sempre compatto e dal dettaglio affilato, sia nelle immagini statiche ma soprattutto durante le gare. Tra l'altro le corse sono in notturna, ma il quadro è sempre solido e grazie all'ottima calibrazione di luminosità e contrasto, i particolari restano ben percepibili. A completare l'opera un croma vivacisimo e rigoglioso, che soprattutto sulle vetture si scatena con colori forti e sgargianti.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio 8 - Extra 4

Trading Paint - Oltre la leggenda: John Travolta in una scena

Operation Mekong: la recensione del blu-ray

IL FILM. Finalmente è arrivato direct to video Operation Mekong, spettacolare film di azione diretto da Dante Lam nel 2016, su una feroce guerra combattuta nel "Triangolo d'Oro", situato lungo il Mekong, ovvero uno dei più grandi cartelli di smercio della droga nel mondo. Quando nel fiume vengono rinvenuti un grande quantitativo di droga e 13 cadaveri, il governo cinese incarica Ko di investigare. Intanto un agente dei servizi segreti è sulle tracce di un temutissimo narco-trafficante.

IL BLU-RAY. Grazie a CG Entertainment, che lo offre anche sulla sua piattaforma CG Digital, Operation Mekong è arrivato anche in alta definizione. Il blu-ray CG Enetertainment/Tucker Film della collana Far East Film è molto convincente. Il video offre un bel dettaglio pur in un quadro molto grintoso e caratterizzato da una certa grana, dovuta in parte al look del film. Croma squillante e definizione eccellente sono comunque garantiti. Ancora meglio l'audio, con un DTS HD 5.1 di grandissima efficacia, che esalta le numerose scene spettacolari di azione di cui il film è infarcito fra scontri a fuoco, inseguimenti ed esplosioni, grazie a un asse posteriore attivo e preciso e a un sub decisamente esuberante.

DA NON PERDERE. Ma la bella sorpresa è che negli extra, oltre al trailer, c'è anche un making of. Niente di che, una ventina di minuti, ma molto ben realizzati, nei quali si alternano gli interventi di regista, cast e realizzatori, e soprattutto tanti momenti sul set. Decisamente curiosi e interessanti infatti i dietro le quinte di alcune sequenze mozzafiato.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio 8 - Extra 7

Operation Mekong: una scena del film

Kill Chain - Uccisioni a catena: la recensione del blu-ray

IL FILM. Vaga dalle parti del noir questo Kill Chain - Uccisioni a catena, film diretto da Ken Sanzel, dove c'è un po' di tutto: da un Nicolas Cage misterioso gestore di un albergo, a poliziotti corrotti, cecchini, dark lady e tante sparatorie. Sarà una lunga notte un po' confusa e molto violenta, che prende il via da una stanza di un malandato hotel e vede intrecciarsi esistenze di vari elementi borderline: in palio, come sempre, un bottino pregiato.

IL BLU-RAY. Grazie a Koch Media, Kill Chain - Uccisioni a catena arriva direct to video anche in alta definizione, con un blu-ray tecnicamente buono ma totalmente privo di extra, visto che non c'è nemmeno il trailer. Il video parte molto bene con nero profondo e suggestive riprese dall'alto che rivelano un ottimo dettaglio anche nelle panoramiche. Poi negli interni prevale invece una certa morbidezza, che a volta fa perdere smalto al quadro.

DA NON PERDERE. Molto più convincente l'audio, che grazie al DTS HD 5.1 presente in entrambe le tracce, è ingannevolmente sonnecchiante nelle scene tranquille, ma poi esplode con vigore ed energia durante le sparatorie, con scene che hanno tutte un suono potente, vigoroso nei bassi e preciso in direzionalità. Nella traccia italiana, curiosamente, al doppiaggio si alternano in alcune scene dei passaggi in originale.

I VOTI. Video: 7 - Audio 8 - Extra 2

Kill Chain - Uccisioni a catena: Nicolas Cage e Anabelle Acosta in una scena del film

Criminali come noi: la recensione del DVD

IL FILM. Vincitore del Premio Goya come miglior film ispano-americano, Criminali come noi è una commedia sulla crisi economica argentina. Un gruppo di cittadini decide di depositare i soldi in una banca per creare una cooperativa agricola, un'opportunità per cambiare la loro vita. Ma in Argentina scoppia la crisi economica e perdono tutti i loro risparmi. Ma quando scovano il responsabile, saranno disposti a tutto per riprendersi i soldi.

IL DVD. Criminali come noi è disponibile in homevideo nel DVD targato Eagle Pictures. Un prodotto tecnicamente buono, ma povero di extra visto che è presente solamente il trailer. Soddisfacente il video, che presenta un dettaglio efficace nei primi piani e un quadro nel complesso compatto, ma che risulta anche piuttosto morbido con fondali e lunghi piani decisamente pastosi e dai contorni non sempre precisi. Il croma appare fedele alla fotografia.

DA NON PERDERE. Decisamente più convincente l'audio, anche grazie alla presenza nell'italiano di una traccia in DTS 5.1, oltre al consueto Dolby digital. Ed è una traccia molto frizzante ed energica. Ci sono un paio di momenti importanti sul piano sonoro, come un crash automobilistico e un'esplosione, oltre a momenti ricchi sul piano ambientale come pioggia e altro. Tutti sono riprodotti dai diffusori non solo con precisione, ma anche con un certo vigore, riscontrabile anche nella colonna sonora.

I VOTI. Video: 7 - Audio 8 - Extra 4

Criminali come noi: un momento del film

Sulle ali dell'avventura: la recensione del blu-ray

IL FILM. Un bel messaggio sul rapporto uomo-natura, ma anche uno spettacolare ed emozionante film per famiglie quello diretto da Nicolas Vanier: Sulle ali dell'avventura racconta le vicende di uno scienziato che studia oche selvatiche e vuole salvare la specie in estinzione. Suo figlio, che prima non vuole trascorrere le vacanze con lui, poi diventa protagonista assoluto di un progetto pazzesco, quello di accompagnare in volo con un ultraleggero le oche orfane dalla Camargue verso il Circolo Polare Artico.

IL BLU-RAY. Sulle ali dell'avventura è disponibile anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Lucky Red e distribuito da Koch Media, tecnicamente ottimo ma povero di extra, visto che contiene il solo trailer. Formidabile il video, ma convincente anche l'audio, grazie alle tracce DTS HD 5.1 italiana e originale, che restituiscono una scena ampia in spazialità e piuttosto precisa. I bassi dell'ultraleggero sono efficaci, i versi delle oche in volo e tutta l'ambienza sono piuttosto curati, grazie anche a un asse anteriore attivo. I dialoghi puliti e chiari e la buona resa della colonna sonora completano il tutto.

DA NON PERDERE. Come detto, il video risulta davvero notevole. Le spettacolari immagini in volo dell'ultraleggero e delle oche sono sempre molto dettagliate, con particolari che risaltano anche nelle panoramiche, oltre che sui primi piani e gli elementi più ravvicinati. Il croma è variegato con colori decisi ma naturali, il quadro è nitido e pulito per una visione molto piacevole.

I VOTI. Video: 8 - Audio 7,5 - Extra 4

Sulle ali dell'avventura: una scena del film

John McEnroe - L'impero della perfezione: la recensione del DVD

IL FILM. Documentario molto particolare del regista francese Julien Faraut sul grande tennista americano, John McEnroe - L'Impero della Perfezione è quasi uno studio psicologico, oltre che tecnico, sull'estroso campione. Il tutto ricavato da filmati didattici e altri di repertorio del 1984 al Roland Garros, che scavano nei movimenti e nella testa di McEnroe attraverso un rigoroso utilizzo delle immagini.

IL DVD. John McEnroe - L'impero della perfezione è disponibile in homevideo grazie al DVD targato CG Enetertainment/Wanted. Un prodotto scarno (sono presenti come extra solo alcuni trailer della collana Wanted) e tecnicamente discreto, vista la natura particolare del documentario. L'audio, che poi è un racconto delle immagini oltre che ambientale del campo da tennis, è presente in italiano con un dolby digital 2.0 pulito ma un po' chiuso sull'asse anteriore. Un poì più brioso l'originale francese 5.1.

DA NON PERDERE. Le immagini sono filmati di repertorio, alcuni didattici e altri spezzoni girati a bordo campo quasi 40 anni fa. Alcuni sono un po' sporchi, affiora anche una certa granulosità, ma comunque le immagini sono compatte e discretamente dettagliate, e riescono a trasmettere bene il messaggio dell'opera.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio 6 - Extra 4