Il Paradiso delle Signore 8, scopriamo chi sono i nuovi personaggi

La Famiglia Puglisi, una nuova Venere, un fratello segreto: tra le novità de Il Paradiso delle signore 8 ci sono tanti nuovi personaggi. Ecco le anticipazioni in occasione della messa in onda della soap Rai.

La data da segnare in rosso sul calendario è ormai nota: Il Paradiso delle signore 8 va in onda su Rai 1 dall'11 settembre. Una stagione all'insegna delle emozioni, che hanno contraddistinto uno dei prodotti di punta della Rai, capace di accompagnare i pomeriggi di un pubblico davvero vasto. Come vi abbiamo già raccontato nel nostro reportage dal set (che potete leggere qui), le nuove puntate promettono, molte novità, molte sorprese, e tanti nuovi ingressi nel mondo de Il Paradiso delle signore. La trama? La stagione 8 parte dove si era conclusa la precedente: un colpo di scena ha sconvolto gli equilibri, e il Paradiso per la prima volta vive una certa crisi. Il motivo? Dall'altra parte del marciapiede è stato aperto un nuovo salone concorrente, la GMM. I creatori del salone sono Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Tancredi (Flavio Parenti), con loro la stilista Flora (Lucrezia Massari) e da Matilda Frigerio (Chiara Baschetti).

Il paradiso delle signore 8: il cast in. una foto promozionale della nuova stagione

Tuttavia, Il Paradiso delle signore 8 sarà all'insegna dei nuovi personaggi. Tra i più significativi, Gian Lorenzo Botteri, stilista che ha studiato in Francia, e contattato da Vittorio per disegnare la nuova linea uomo, lavorando a stretto contatto con Maria Puglisi. Ad interpretarlo, Luca Ferrante: "Il mio personaggi viene chiamato da Conti, per lanciare la linea uomo del Paradiso. C'è la concorrenza di Milano Moda. Condivide lo spazio lavorativo con la signorina Puglisi. Sarà una convivenza complicata all'inizio, ma poi si rivelerà una certa fragilità, che nessuno conosce. Ho trovato una macchina che funziona benissimo, e sono stato accolto benissimo. Un lavoro perfetto, tra attori, produttori, sceneggiatori. In Italia le cose sappiamo farle bene", spiega nella nostra intervista.

Il Paradiso delle signore 8, il cast della Famiglia Puglisi

Il paradiso delle signore: un'immagine dal set della serie Rai

Altra importante novità. La grande famiglia de Il Paradiso delle signore, verrà raggiunta da un'altra famiglia, ossia i Puglisi, che lasciano la Sicilia dopo una serie di problemi economici contratti dai debiti. A Milano raggiungono Maria, stilista della collezione di moda. Troviamo dunque Concetta Puglisi, con il volto di Gioia Spaziani: "Sono una nuova entrata, in questo gruppo così unito. La serie ci permette di tornare alle storie del passato, tra sentimenti universali e bellissimi. Vengo da Un posto al sole. Un'altra soap molto amata. Entriamo nelle case delle persone. Il mio personaggio, Concetta, è la mamma di Maria, la stilista del Paradiso. Arriviamo dalla Sicilia, dopo aver perso tutto. Sarà un'avventura da scoprire insieme".

Il paradiso delle signore 8: un'immagine della nuova stagione

Con lei Ciro Puglisi, il marito, interpretato da Massimo Cagnina: "Da novizio, trovare il mondo del Paradiso è stato qualcosa di incredibile. Tanta professionalità. Mi sono trovato bene. Fare tutto bene, con questi ritmi, non è facile. È un daily da 160 episodi. Ci sono tante scene, ti spendi e ti dedichi. È bello scoprire gli anni Sessanta attraverso il mio personaggio: viene da una Sicilia agricola e si ritrova in una Milano frenetica. Si deve ammodernare anche mentalmente. E ci saranno anche tanti conflitti, che poi farà sviluppare le storie". Infine, ecco Agata Puglisi, con il talento del disegno, e che vive bene il trasferimento a Milano. Ad interpretarla, la brava Silvia Bruno: "Sono grata di essere entrata in questa soap. Insegniamo qualcosa alle nuove generazioni, raccontando tutto grande verità. Raccontiamo cambiamenti, anche in meglio. Il cast è variegato, e mettiamo in scena fasi della vita sempre diverse".

Ecco chi sono Matteo Portelli e Delia Bianchetti

Il paradiso delle signore: una scena

Se la Famiglia Puglisi sarà parte nevralgica dei nuovi episodi de Il paradiso delle signore, ci sono altri due nuovi personaggi introdotti nella serie. Il primo è Matteo Portelli, fratellastro minore di Marcello. Entrambi condividono la voglia di emanciparsi. Nel ruolo di Matteo, troviamo Danilo D'Agostino: "La nuova stagione? Posso dire che Marcello avrà un fratellastro", confida l'attore durante la chiacchierata sul set. "Sarà un rapporto complicato e stravolgerà anche la vita di altri personaggio. Ha catturato la mia attenzione per il suo carattere forte ma anche sensibile. È un ragazzo tormentato, ha tanti scheletri nell'armadio. Tra le anticipazioni, posso dire che Matteo impatterà su altre situazione de Il Paradiso. Sarà bello per gli spettatori scoprire fino a che punto arriverà. Cosa ho mi piace della serie? Gli anni Sessanta. Un periodo romantico dove c'era tanto rispetto".

Il paradiso delle signore: una scena

Non può esserci Il paradiso delle signore senza le famose Venere. Ad affiancare Clara Boscolo (Elvira Camarrone) arriva Delia Bianchetti, interpretata dalla giovane e talentuosa Ilaria Maren: "Delia è una ragazza positiva ed energetica. Ha leggerezza, un temperamento frizzante. Ma ha anche un passato tempestoso e doloroso. Sono alcune esperienze che l'hanno portata al salone del Paradiso delle Signore. L'amore? Punta in alto e sa cosa vuole".