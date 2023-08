Il Paradiso delle signore 8, il cast: 'Una nuova stagione piena d'amore!'

Un pomeriggio sul set de Il Paradiso delle signore, tra interviste, chiacchiere, confidenze e nuovi personaggi. Sullo sfondo, come sempre protagonisti, gli anni Sessanta italiani. La moda, il boom economico, l'eleganza. Ma anche le prospettive di un futuro migliore, e il sogno che collegava l'immigrazione italiana, dal sud al nord. Allora, i nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, ci riportano dove si era conclusa la quinta stagione: il Paradiso sta vivendo un momento di crisi, da quanto è stato aperto un magazzino concorrente, il GMM. Un nuovo punto focale, creato da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Tancredi (Flavio Parenti), e supportato dalla stilista Flora (Lucrezia Massari) e da Matilda Frigerio (Chiara Baschetti). Entrambi, hanno coltivato l'esperienza sotto la guida di Conti, e ora sono agguerrite rivali.

Tuttavia, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non demorde, accendendo la competizione tra i negozi. Tra vecchie presenze e nuovi arrivi, ecco che Il Paradiso delle Signore 8 accoglie Matteo (Danilo D'Agostino), un ragazzo misterioso, e i famigliari di Maria (Chiara Russo), la famiglia Puglisi. Ma il tratto distintivo delle nuove puntate sarà proprio l'amore, come ci spiega Ilaria Maren, che interpreta Delia, una nuova Venere: "Negli anni Sessanta si divertivano con poco, e sono felice di viverli nel Paradiso! Del mio personaggio, posso dire che è una scarica di energia. Sarà una nuova Venere del Paradiso. È fissata con il trucco, con i capelli. È innamorata dell'amore. In questa stagione c'è amore ovunque".

Il Paradiso delle Signore 8, le novità e le anticipazioni

Molte le new entry e molte le rivoluzioni che si alterneranno nei nuovi episodi. Il tutto, legato dall'amore del pubblico, spiegato così da Alessandro Tersigni: "L'amore del pubblico, e dei miei colleghi è forte. Ci mettiamo a disposizione. Il segreto è questo, una famiglia forte che ci mette passione e professionalità. Quest'anno ci saranno tante entrate, tante uscite. Tanto movimento. Nuovi personaggi, fratelli e sorelle. Triangoli molto forti, e poi l'amore tra Vittorio e Matilde. Gli anni Sessanta sono un'epoca interessante: il boom economico, e temi attuali. Un filo conduttore. Ma il bello de Il Paradiso delle Signore è la semplicità".

Se Tersigni, ossia Vittorio Conti, è una colonna, il Paradiso si apre ad un nuovo personaggio, Matteo, interpretato da Danilo D'Agostino: "La nuova stagione? Marcello avrà un fratellastro, che conoscerà adesso. Sarà un rapporto duro. Ma scombussolerà anche la vita di altri. Il mio personaggio è sfumato, non si fida di nessuno, ma poi è dolce e romantico. Sensibile. Alcuni aspetti della mia vita personale si rispecchiano in Matteo. Tra l'altro, gli anni Sessanta sono una forma romantica passata, c'era un rispetto che oggi manca. I costumi, l'educazione, la cura della persona. Molte persone si rispecchiano in quegli anni. Sono tanti fattori che rendono Il Paradiso delle Signore così affascinante. E poi, lì non c'è internet... un mondo a parte!".

Un mondo spiegato da Clara Danese, ossia Elvira, che ritroviamo fidanzata con un nuovo ragazzo, nonostante le attenzioni Salvatore: "Gli anni Sessanta sono eleganti. Un altro mondo. E non ci appartiene più. È importante anche per i giovani vedere Il Paradiso, si trova una delicatezza diversa. Per me è la prima volta, sono stata inondata da Il Paradiso delle Signore, ed è bellissimo".

I personaggi più amati de Il Paradiso delle Signore

A proposito di Salvatore, è poi Emanuel Caserio a confidare altre anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8. "Ormai ho spoilerato a tutti!", scherza Emanuel: "Salvatore affronterà delle sfide amorose, al netto delle tante delusioni. Chiedo a Cupido di portare al personaggio un po' l'amore. E se penso agli Sessanta penso a Fellini. La sua eleganza, il suo essere senza tempo. Ha raccontato una nostalgia più viva ora, che prima. Attenzione, però: la nostalgia è un'arma a doppio taglio. Sguazzo nella nostalgia, è bella, ma si può rimanere incastrati. Resti legato alle radici, ma fai fatica a guardare nel futuro. Nonostante sia sinonimo di sensibilità".

Salvatore è uno dei più amati dal pubblico, così come è amato Ezio Colombo, interpretato da Massimiliano Poggio: "Essere uno dei più amati? Saperlo mi fa felice", dice Poggio a Movieplayer: "Interpretare Ezio è complicato, è come andare sulle montagne russe. Tanti turbamenti, ma nella stagione 8 ci sarà una nuova dimensione sentimentale pacifica per lui. Del resto, siamo in un periodo in cui si potevano fare e sognare le cose. Le persone che seguono Il Paradiso delle Signore, lo fanno perché rivivono la loro felicità".

Un altro molto amato è Alfredo Perico, con il volto di Gabriele Anagni: "Negli anni Sessanta non c'era tecnologia. Era tutto più lento e sereno. E il pubblico, vedendo la serie, si ricorda di quel periodo. Si è creata una cosa famigliare. Nella nuova stagione continuo ad essere una persona che dice e fa cose a sproposito, ma sempre con leggerezza. Il rapporto con Irene prosegue, ma rifletteremo sulla profondità dei loro sentimenti. Alfredo farà follie, e sarà molto divertente. Essere supportato dagli spettatori è una fortuna, ed è fondamentale essere a contatto con il pubblico. Il teatro mi aiuta molto in questo", confida Anagni.

Il Paradiso delle Signore 8: quando esce

Le nuove puntate de Il paradiso delle signore arriveranno su Rai 1 l'11 settembre 2023, e da quello che i protagonisti ci hanno detto, sembra una stagione rivoluzionaria. Elvira Cammarone, che interpreta la Venera Clara, dice: "Siamo fortunati. Il Paradiso delle signore è una serie lunga, e si crea una forte affezione. Siamo legati tra noi, e tra il pubblico. La stagione 8 è piena di novità. Ci sono nuovi personaggi, attori fenomenali, persone bellissime. Credo che al pubblico piacerà molto la nuova stagione. Tra l'altro, gli Anni Sessanta sono sinonimo di speranza... oggi ce n'è bisogno. Allargare i sogni e le aspettative". Per Lucrezia Massari, che è passata alla GMM: "Il Paradiso delle signore è un prodotto corale. Incontro il pubblico per strada, ed è incredibile trovarsi davanti un fan. Una bella soddisfazione. La stagione 8 è piena di sorprese. Troverete tanti cambiamenti. Ma racconto una cosa... abbiamo un gruppo Whatsapp, dove condividiamo ciò che avviene sul set, e poi commentiamo le puntate. Se penso agli Anni Sessanta... penso a Vertigo di Hitchcock. Anche se è del 1958!".

GMM vs. Il Paradiso delle Signore

La competizione tra GMM e Paradiso delle Signore lo affronta direttamente Filippo Scarafia, che interpreta Vito Lamantia: "La squadra per la prima volta si ritrova a che fare con un concorrente forte. Ce ne saranno delle belle, tra le sfide delle vetrine, e delle vendite. Il Paradiso delle Signore 8 sarà una stagione innovativa. Sullo sfondo gli anni Sessanta, eravamo proiettati nel futuro. Oggi si guarda al passato, nonostante ci siano problemi enormi da affrontare. Penso al Cambiamento Climatico. Proviamoci anche noi a farcela come ce l'hanno fatta i nostri nonni".

Della squadra della GMM fa parte Tancredi Sant'Erasmo, uno dei characters più sfaccettati della soap Rai co-prodotta insieme ad Aurora TV. A prestare il volto, Flavio Parenti: "La nuova stagione è all'insegna dell'amore. Poi Tancredi non sa come si fa ad amare. Ha una moglie che vorrebbe vicina, ma si allontana. Un personaggio tragico. Tuttavia, finché non emerge la verità, non ci sarà redenzione. La mia unica reference nell'interpretarlo è affrontare la recitazione in quel momento. Qualunque set sia. Il mio approccio è sempre lo stesso. L'atto performativo è sempre lo stesso. Bisogna fare gol. Un paragone calcistico, nonostante io non segua il calcio".

A proposito di references, ecco quelle di Elia Tedesco, ovvero Vito Lamantia, rimasto nella sua azienda in Australia. "Se penso agli Anni Sessanta, penso a Marcello Mastroianni. Un mito. Alcuni hanno trovato delle affinità guardando il Paradiso. Un affinità assurda, che fa piacere. Poi, il segreto della serie è la nostalgia. Una parte di pubblico si ritrova. Altri si sono innamorati dei personaggi. La formula vincente è il clima di famiglia che si crea tra gli attori. Siamo amici e poi colleghi. Il pubblico lo nota". E noi, sottoscriviamo.