Il Gladiatore II, Venom e Megalopolis: grande attesa per i film Eagle Pictures del secondo semestre

"Ne faremo di tutti i colori". Effettivamente, come recita lo slogan di Eagle Pictures, il listino per il secondo semestre 2024 promette ottimi titoli, pensati per un pubblico trasversale. Il valore del pop al suo massimo, con un'intelligente alternanza: cinema d'autore, cinema italiano, grandi franchise, grandi star e film d'animazione. Il listino, presentato durante le Ciné - Giornate di Cinema di Riccione, rafforza quindi Eagle Pictures, anche nell'ottica del tandem con Paramount Pictures e Sony Pictures. Ad aprire la stagione una grande coppia, Scarlett Johansson e Channing Tatum che in Fly me to the moon di Greg Berlanti raccontano l'altro lato della Corsa allo Spazio. Toni action invece per Borderlands con Cate Blanchett, Kevin Hart e Jamie Lee Curtis per un lungometraggio tratto dall'omonimo videogioco.

Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna - Scarlett Johansson, Channing Tatum in una sequenza del film

Dal libro di Colleen Hoover, ecco invece il drama It Ends With Us, che racconta un'appassionate storia d'amore. Protagonisti Blake Lively, Justin Baldoni e Brandon Sklenar. Atteso, attesissimo, The Crow - Il Corvo, questa volta rivisto da Rupert Sanders che dirige Bill Skarsgard nel ruolo cult. Al cinema? Dal 28 agosto. Tonalità family per Zachary Levi, che con Alfred Molina e Zooey Deschanel interpreta Il magico mondo di Harold, diretto da Carlos Saldanha. Storia che esalta il valore dell'immaginazione. Promette scintille il gigionesco Wolfs di Jon Watts, che rimette insieme due delle più grandi star di Hollywood, molto amiche anche fuori dal set: George Clooney e Brad Pitt (senza scordare Amy Ryan). Parlavamo di animazione, ed ecco il capitolo animato che proviene dalla saga fracassona per eccellenza, Transformers. Il 26 settembre esce infatti Transformers One di Josh Cooley, doppiato in originale da Chris Hemsworth, Scarlett Johansson e John Hamm.

Venom, Coppola e i titoli del secondo semestre Eagle Pictures

Tom Hardy in Venom: The Last Dance

Dopo diverse esperienze nella serialità, Margherita Ferri debutta alla regia di un lungometraggio, Il ragazzo dai pantaloni rosa. Nel cast Claudia Pandolfi, Samuele Carrino, Sara Ciocca e Andrea Arru. Il tema è importante, si parla di bullismo e di istigazione al suicidio, raccontando la storia vera di Andrea Spezzacatena, suicida ad appena 15 anni. Restiamo in Italia, questa volta con una commedia: per Eagle uscirà Una famiglia sottosopra di Alessandro Genovesi, con Luca Argentero, Valentina Lodovini e Licia Maglietta. Ancora dall'Italia il nuovo film di Vincenzo Alfieri, il thriller Il corpo con Giuseppe Battiston, Claudia Gerini e Andrea Sartoretti.

E nell'offerta Eagle Pictures ecco anche la Marvel, con Tom Hardy che torna ad essere Eddy Brooke in Venom: The Last Dance di Kelly Marcel, facente parte del Sony's Spider-Man Universe. Un finale ricco d'azione e di umorismo, in arrivo in Italia il 24 ottobre. Dopo il successo del primo capitolo, ecco Naomi Scott in Smile 2 di Parker Finn, che prosegue la saga horror iniziata nel 2022. Non ha bisogno di presentazioni Francis Ford Coppola, che da Cannes porta l'ambizioso Megalopolis (qui la nostra recensione in anteprima) con Adam Driver, Nathalie Emmanuel e Giancarlo Esposito.

Grande attesa per Il Gladiatore II

Pedro Pascal in un first look de Il Gladiatore 2

Torniamo in territorio Marvel con Kraven - Il cacciatore con J.C. Chandor, anch'esso parte del Sony's Spider-Man Universe. Nel cast Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose e Christopher Abbott. In sala dal 13 dicembre. L'anno di Eagle Pictures si chiude con Edward Bergere e il suo thriller Conclave, con un cast che mixa Ralph Fiennes, Sergio Castellitto e Stanley Tucci. Ma, soprattutto, si chiude con Ridley Scott che torna a Roma Il Gladiatore II, riunendo un cast di grande appeal: Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen. Per vederlo al cinema dobbiamo aspettare il 14 novembre.

I film Eagle Pictures del secondo semestre 2024