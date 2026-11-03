Il gatto col cappello, la recensione: un inno colorato e autentico all'immaginazione

Il gatto col cappello è un film d'animazione divertente e genuino; un inno all'immaginazione e alla creatività in grado di parlare a grandi e piccini.

Il potere tipico dell'infanzia di trasformare ogni minimo dettaglio quotidiano in un'avventura straordinaria è senza dubbio uno dei tratti che più vorremmo conservare nell'età adulta: quella preziosa capacità di lasciare la fantasia a briglia sciolta, senza porle limiti precostituiti, così da cogliere gli aspetti più nascosti, poetici e stimolanti di qualsiasi situazione.

È proprio attorno a questo nucleo che ruota Il gatto col cappello, lungometraggio animato diretto a quattro mani da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja, nato come reinterpretazione contemporanea di uno dei capolavori più celebri della letteratura per l'infanzia firmata dal Dr. Seuss. Il film, in arrivo nelle nostre sale a partire dal 5 novembre, si presenta come un inno vivace, scanzonato e caloroso al potere della creatività, al diritto di sognare senza riserve e alla libertà di combinare, lungo la strada, anche qualche inevitabile pasticcio.

Tra magie e disastri: la missione speciale de Il gatto col cappello

Il gatto col cappello svolge un compito di fondamentale importanza: restituire la gioia pura e la spensieratezza a quei bambini che, per le ragioni più disparate, le hanno smarrite strada facendo. Nonostante la lunga esperienza sul campo, la sua missione si rivela ogni giorno più ardua, complice la crescente difficoltà nel catturare l'attenzione dei più piccoli. Nel tentativo di riuscirci, il bizzarro felino finisce puntualmente per esagerare con i suoi trucchi di magia, innescando una sequela di incidenti catastrofici. È così che all'I.I.I.I. (l'Istituto per l'Istituzione dell'Immaginazione e dell'Ispirazione Srl) il suo capo decide di metterlo alle strette con un vero e proprio ultimatum: dovrà risollevare l'animo di Gabby e Sebastian, due fratellini profondamente destabilizzati dal recente trasloco in una nuova casa e in una città a loro sconosciuta.

I personaggi del film

Soltanto conducendo a termine l'incarico senza far schizzare alle stelle l'indicatore del temuto disastrometro, il nostro eroe potrà salvare il proprio posto di lavoro. Prende il via da queste premesse un viaggio rocambolesco fatto di giochi, memorie e comprimari singolari, durante il quale il magico protagonista si troverà costretto a impiegare qualsiasi risorsa a sua disposizione, compresa una scorciatoia decisamente pericolosa.

Il valore dell'errore e il dialogo tra genitori e figli

Dal punto di vista concettuale l'opera di Carloni e Rivinoja si dimostra una produzione calibrata con notevole intelligenza, capace di cogliere lo spirito irriverente della fonte cartacea per poi rimodellarlo con fluidità non solo sul linguaggio cinematografico, ma anche sulle dinamiche del nostro presente. In un'epoca in cui l'infanzia appare spesso assorbita o anestetizzata dall'interazione continua con smartphone e tablet, lo spazio dedicato al gioco pratico si fa sempre più esiguo; parallelamente, viene concessa sempre meno tolleranza a quegli errori e a quei piccoli disastri domestici che, per quanto costituiscano il terrore di ogni genitore, rappresentano in realtà un passaggio formativo insostituibile attraverso cui misurare i propri limiti e scoprire i propri talenti.

I divertentissimi "cosi"

Questo tema viene rivendicato dal film con sincero orgoglio: pur parlando la lingua dell'infanzia, la pellicola lancia un messaggio profondo anche agli adulti, ricordando loro quanto sia essenziale preservare un momento libero per il gioco analogico, uno spazio in cui l'immaginazione possa esprimersi sia come divertimento che come primaria forma di apprendimento. Al netto di qualche lieve passaggio a vuoto nella parte centrale del racconto, la scrittura de Il gatto col cappello emerge come il pilastro solido dell'intera opera, grazie a una caratterizzazione empatica dei personaggi, a citazioni mai banali del genere d'animazione e a una sincerità di fondo che scalda il cuore.

Colori accesi e character design

Guardando al comparto puramente tecnico, Il gatto col cappello non punta a una perfezione formale impeccabile, ma compensa con un uso consapevole dello stile grafico e del character design. Facendo leva su una palette cromatica accesa e su invenzioni visive che enfatizzano il dinamismo, il lungometraggio riesce a costruire un universo visivo immersivo, calibrato per incantare lo sguardo dei più giovani attraverso immagini dal forte impatto.

Una scena de Il gatto col cappello

È presente qualche lieve incertezza nella fluidità dei movimenti in determinati passaggi concitati e in alcuni raccordi in computer grafica, ma si tratta di sbavature secondarie che non compromettono l'equilibrio complessivo della visione né l'obiettivo primario che il film persegue con tenacia: regalare a un pubblico di tutte le età una storia densa di calore, immaginazione e genuino affetto.