Tom Cruise e Jenna Ortega in attesa di Dune 3 per la seconda metà del 2026 Warner

Con Supergirl appena arrivato nelle nostre sale, in casa Warner Bros si guarda già al futuro e si imposta il secondo semestre 2026, con un listino di uscite che vanno dall'estate a Natale e promettono titoli di ogni tipo e per ogni pubblico. "Per costruire il futuro insieme", come detto alla Convention di Ciné. Film che porteranno al cinema grandi star come Tom Cruise e Jenna Ortega, la grande animazione de Il gatto col cappello, per chiudere l'anno con il terzo attesissimo capitolo di Dune di Denis Villeneuve.

Dinosauri, mostri e sci-fi per Warner Bros.

Se Supergirl ci ha presentato un'eroina che sarà l'ossatura del DC Universe orchestrato da James Gunn, Clayface in arrivo a ottobre ci porterà atmosfere molto diverse e cupe, per la storia di Matt Hagen, un attore il cui volto viene sfigurato da un gangster. Toni da body horror per un film che con le prime immagini ha colpito molto. Prima dell'autunno, però, c'è un'estate che promette sorprese grazie a La fine di Oak Street e una famiglia che inizia a notare cose strane nel proprio circondario... tra cui dinosauri. Produzione di J.J. Abrams che sembra aver indovinato un altro titolo capace di conquistare il pubblico.

Tante star nel listino Warner, da Tom Cruise in Digger di Alejandro González Iñárritu, definito "un film monumentale" a Jenna Ortega tra i protagonisti de Il grande oltre insieme a Glen Powell, mentre Amori e Incantesimi 2 riporta in scena la coppia formata da Sandra Bullock e Nicole Kidman e soprattutto un cult amatissimo dal pubblico. In attesa del ritorno di Timothée Chalamet e Zendaya per il terzo attesissimo volume di Dune che arriverà in sala per occupare le sale il prossimo Natale insieme agli Avengers di casa Disney. Attenzione però a Il gatto col cappello, che potrebbe essere una delle sorprese animate dell'anno.

I film Warner della seconda metà del 2026