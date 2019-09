I Robinson: che fine hanno fatto i protagonisti?

Una scena dell\'episodio pilota della serie I Robinson

Il 20 settembre 1984 debuttò in America su NBC la sitcom The Cosby Show, nota in Italia come I Robinson. Creata, come suggerisce il titolo originale, da Bill Cosby, la serie tv dominò gli ascolti per cinque stagioni consecutive, e rimase nella Top 20 per altri tre anni prima di giungere al termine il 30 aprile 1992. Un successo fenomenale per un programma a suo modo rivoluzionario, ma oggi controverso a causa delle vicende giudiziarie di Cosby, che hanno fatto sì che sia molto difficile rivedere i vecchi episodi negli Stati Uniti. In occasione dell'anniversario, vediamo un po' che fine hanno fatto i protagonisti de I Robinson dopo la sua chiusura.

Bill Cosby

Bill Cosby, creatore e protagonista della serie è rimasto nel medesimo universo come autore dello spin-off Tutti al college, in onda dal 1987 al 1993. Ha poi continuato a recitare in altre serie con il suo nome nel titolo, come Cosby indaga (1994-1995) e Cosby (1996-2000). Nel 2004 ha scritto e prodotto Il mio grosso grasso amico Albert, basato su una serie animata di cui lui fu autore negli anni Settanta. Nell'autunno del 2014 è stato accusato di violenze sessuali multiple, con alcuni casi risalenti al 1965. Ai tempi delle accuse era in trattative con la NBC per una nuova sitcom, successivamente cancellata. A causa della controversia c'è stato un breve periodo in cui I Robinson non era replicato da nessun canale televisivo americano. Il 26 aprile 2018 è stato giudicato colpevole di uno dei casi e condannato a una pena che va dai tre ai dieci anni di carcere. Non potrà essere rilasciato prima del 25 settembre 2021.

Phylicia Rashad

Phylicia Rashad, Gabrielle Union e Beverly Johnson in Good Deeds

Phylicia Rashad, interprete di Clair Huxtable ne I Robinson, è tornata al fianco di Cosby dal 1996 al 2000, e poi come voce nella serie animata Little Bill (1999-2004). Sul piccolo schermo è apparsa in altri serial di successo come Empire e This Is Us (per quest'ultimo è stata candidata all'Emmy come migliore ospite femminile in una serie drammatica), mentre al cinema, oltre alle sue collaborazioni con Tyler Perry, è nota come la madre del protagonista in Creed - Nato per combattere e Creed II. Nel 2020 sarà la voce della madre di Joe in Soul della Pixar e avrà un ruolo in Jingle Jangle, musical natalizio prodotto da Netflix. A teatro è stata l'apprezzata interprete di testi di Tennessee Williams e Tracy Letts, e ha vinto un Tony Award nel 2004.

Lisa Bonet

The Red Road: Lisa Bonet in una scena della serie

L'interprete di Denise Huxtable, Lisa Bonet, ha alternato la serie madre e lo spin-off, e negli ultimi anni è apparsa come ospite in programmi di successo quali New Girl e Ray Donovan. Dal 2007 è sposata con Jason Momoa, e ha recitato al suo fianco nel film Road to Paloma e nella serie The Red Road, cancellata dopo due stagioni. Al cinema l'abbiamo vista anche in Nemico pubblico e Alta Fedeltà, e nel 1991 è apparsa nel video musicale del brano Stand By My Woman al fianco dell'allora marito Lenny Kravitz. Con lui ha avuto una figlia, Zoë Kravitz, anche lei attrice.

Malcolm-Jamal Warner

Malcolm-Jamal Warner e Donald Glover nell'episodio Asian Population Studies di Community

Dopo essere stato Theo Huxtable per otto stagioni de I Robinson, Malcolm-Jamal Warner ha continuato a recitare prevalentemente sul piccolo schermo, apparendo come ospite in serie come Willy, Il Principe di Bel Air, Dexter e Community. Dal 2013 al 2016 ha avuto un ruolo ricorrente in Major Crimes, ed è tuttora una presenza semi-fissa in Suits. Dal 2018 fa parte del cast del medical drama The Resident, ed è stato promosso a interprete fisso a partire dalla seconda stagione. Al cinema il suo ruolo più notevole è stato in Tutti pazzi per l'oro, al fianco di Kate Hudson e Matthew McConaughey.

Tempestt Bledsoe

Una scena dell\'episodio Un brutto sogno della serie tv I Robinson

L'interprete di Vanessa Huxtable, Tempestt Bledsoe, è forse quella col percorso più particolare, essendo tornata nei panni del personaggio in una serie che non ha alcun nesso produttivo con Cosby: nel 2014 è stata infatti ospite di un episodio speciale di Instant Mom, al fianco di altre veterane del piccolo schermo come Marion Ross (Happy Days) e Florence Henderson (La famiglia Brady). L'attrice è apparsa anche in tre episodi della serie giudiziaria The Practice, e nel 2012 ha prestato la voce al sceriffo Hooper nel film d'animazione ParaNorman.

Keshia Knight Pulliam

Keshia Knight Pulliam e Ion Overman in una scena del film Madea Goes to Jail

Come gli altri protagonisti della serie Keshia Knight Pulliam, che aveva la parte di Rudy Huxtable, è apparsa nello spin-off e nello speciale andato in onda per la Giornata della Terra nel 1990. Dal 2007 al 2012 ha interpretato un altro ruolo maggiore sul piccolo schermo, ossia Miranda Payne nelle otto stagioni della sitcom Tyler Perry's House of Payne. Al di fuori da quel progetto, è nota soprattutto per aver partecipato a diversi reality televisivi dal 2002 al 2008, tra cui l'edizione VIP del Grande Fratello americano e la settima stagione di Celebrity Apprentice, l'ultima condotta da Donald Trump prima della sua ascesa alla Casa Bianca.

Sabrina Le Beauf

Sabrina Le Beauf

Dopo la chiusura de I Robinson, l'interprete di Sondra Huxtable, Sabrina Le Beauf, è apparsa in due episodi di Star Trek: The Next Generation, e ha ritrovato l'universo di Cosby per la serie animata Fatherhood, andata in onda dal 2004 al 2005. Manca all'appello sullo schermo dal 2009, ma continua a recitare a teatro, collaborando soprattutto con la Shakespeare Theatre Company a Washington D.C.

Geoffrey Owens

Una foto di Geoffrey Owens

Geoffrey Owens, l'interprete di Elvin Tibideaux, ha attirato una certa attenzione mediatica nel 2018, quando è emerso che, a causa della sospensione delle repliche della serie e della scarsità di ruoli regolari per poter vivere solo come attore, era costretto a lavorare in un negozio di alimentari. È noto anche come presenza occasionale in vari serial, tra cui Boston Legal, C'è sempre il sole a Philadelphia e, negli ultimi mesi, Billions e On Becoming a God in Central Florida.

Joseph C. Phillips

L'interprete di Martin Kendall, Joseph C. Phillips, ha trovato nuovamente il successo pochi anni dopo, affrontando però tutt'altro genere: dal 1995 al 1997 ha fatto parte del cast fisso della celebre soap opera General Hospital, ed è poi tornato come ospite per un singolo episodio nel 2004. Come altri colleghi della sitcom si è dato principalmente a una carriera come guest star, ritagliandosi ruoli occasionali soprattutto nelle serie crime, come Castle - Detective tra le righe, Bones e The Mentalist. Dal 2017 al 2019 ha avuto la parte ricorrente di Greg Davis, padre di Jessica, nella serie Netflix Tredici.

Raven-Symoné

Raven-Symoné e Eshaya Draper in una scena del film College Road Trip

Dopo la chiusura della sitcom I Robinson, Raven-Symoné, l'interprete di Olivia Kendall, ha continuato a crescere sullo schermo, con varie apparizioni cinematografiche e televisive. Dal 2003 al 2007 è stata la protagonista di Raven, popolare serie originale di Disney Channel, e ha fatto ospitate nei panni del medesimo personaggio in altri programmi dello stesso canale. Sempre per la Disney, tra il 2008 e il 2015, ha prestato la voce alla fata Iridessa in Trilli e i suoi vari seguiti, e come doppiatrice è stata apprezzata anche per il ruolo di Monique nella serie Kim Possible. Dal 2015 al 2016 è stata una delle conduttrici del talk show The View.

Erika Alexander

Una foto di Erika Alexander

Dopo essere stata Pam Tucker nelle ultime due stagioni, Erika Alexander è poi stata protagonista di un'altra sitcom di successo, Living Single, andata in onda dal 1993 al 1998. Successivamente ha avuto ruoli occasionali in varie serie, e parti ricorrenti in Bosch e Black Lightning. È nel cast fisso di Wu-Tang: An American Saga, disponibile in America su Hulu dal 4 settembre. Al cinema l'abbiamo vista in Full Frontal, Deja Vu - Corsa Contro Il Tempo e Scappa - Get Out.