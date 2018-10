Zoe Kravitz nuda su Rolling Stone come sua madre Lisa Bonet

Dopo aver incantato i fan con le sue performance, Zoe Kravitz si mostra senza veli in uno scatto bollente sulla copertina di Rolling Stone. L'attrice segue le orme della madre Lisa Bonet, comparsa anche lei nuda sulla cover della celebre rivista 30 anni fa.

Mettendo a confronto le foto della 29enne Zoë Kravitz, forte del recente successo della serie HBO Big Little Lies - Piccole grandi bugie e a breve nelle sale con Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, e della madre Lisa Bonet da giovane, si nota l'incredibile somiglianza.

Parlando della foto, Zoe Kraviz spiega: "Tecnicamente, questa è la mia seconda copertina. All'epoca della foto, mia madre era incinta di me da due mesi. Ho sempre amato quella copertina così tanto. Quando penso a Rolling Stone, quella è la prima immagine che mi viene in mente. E' una foto stupenda". Zoë Kravitz spiega di aver sempre cercato di evitare di seguire le orme dei famosi genitori troppo da vicino: "Ho cercato di evitare troppi riferimenti, perché volevo costruire una mia identità. Ma adesso credo che sia un buon momento. Mi sento bene nei miei panni, ed è bello omaggiare i miei genitori perché li adoro!"

Che cosa significa allora essere sexy per Zoë Kravitz? "Per me essere sexy significa essere vibrante e a suo agio con me stessa. Se penso a Mick Jagger da giovane o ad Aretha Franklin. Quando qualcuno riesce a essere se stesso senza limiti, ed è una brava persona, è davvero sexy."

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald è in uscita in Italia il 15 novembre, nel film troveremo Zoe Kravitz nel ruolo di Leta Lestrange. Nel 2019 la rivedremo nel ruolo di Bonnie nella seconda stagione di Big Little Lies.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!