I Robinson: Bill Cosby licenziò Lisa Bonet quando era incinta di Lenny Kravitz

Durante la prima stagione dello spinoff de I Robinson, Lisa Bonet fu licenziata da Bill Cosby, quando lui aveva scoperto che era rimasta incinta di Lenny Kravitz.

Lisa Bonet, attualmente sposata con Jason Momoa, ha avuto la prima figlia con Lenny Kravitz nel 1988, mentre recitava per la serie di Tutti al college, lo spinoff di I Robinson. Anche il suo ex marito, Kravitz, ha ricordato la vicenda avvenuta alla fine degli anni '80, descrivendola nel suo primo libro biografico uscito quest'anno, intitolato come il suo album, Let Love Rule.

Tutto è incominciato quando Bonet ha rivelato a Bill Cosby che era incinta, dopo la prima stagione dello spinoff.

Cosby si sarebbe arrabbiato così tanto quando Lisa Bonet gli ha detto che aspettava un bambino, che l'avrebbe cacciata via, anche se secondo Kravitz, Cosby era già a conoscenza della situazione, quando Bonet e la produttrice dello show, Debbie Allen, convocarono un incontro con lui per discuterne.

In questa occasione la stessa Allen avrebbe detto che le piaceva l'idea del personaggio di Bonet, Denise Huxtable, figlia del Dr. Cliff Huxtable interpretato da Cosby, che decide di crescere un figlio da sola con il sostegno dei suoi amici.

Bill Cosby non avrebbe invece detto nulla, se non che ci avrebbe pensato. Pochi giorni dopo avrebbe riconvocato il gruppo e deciso il licenziamento. Cosby, tuttavia, ha permesso a Bonet, dopo la nascita di sua figlia Zoë, di tornare a recitare ne I Robinson: "Ma da quel momento in poi, il suo rapporto con Bill è stato teso e alla fine insostenibile" ammette anche Kravitz.

Lisa Bonet alla fine lasciò I Robinson nel 1991 e non fu neppure invitata per il finale dello spettacolo. I rappresentanti di Cosby hanno al momento rifiutato di commentare.