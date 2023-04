I migliori giorni rivisto attraverso l'episodio con Max Tortora e Paolo Calabresi

I migliori giorni, dopo il passaggio in sala, è su Netflix (subito in top 10) e su Sky. Perché rivederlo? Per il secondo episodio, Capodanno, con Max Tortora e Paolo Calabresi. Un episodio in grado di tradurre nel miglior modo possibile il concetto di commedia amara all'italiana.

Rieccoci con un altro film abbastanza emblematico, ma che riassume il concetto: oggi si sceglie di andare al cinema solo quando il film merita l'attenzione dell'insindacabile giudizio del grande pubblico. Un'uscita non garantisce più successo, anche se ci sarebbero i presupposti per un buon botteghino: un buon cast, una buona promozione, un trailer ammiccante. Ma tant'è. I tempi sono questi, e la fortuna di una pellicola può arrivare anche e soprattutto attraverso lo streaming. Così, appena rilasciato in digitale, I migliori giorni, film corale diviso in quattro episodi, diretti e scritti da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, ha ben presto scalato le views di Sky e di Netflix (e infatti è stabilmente nella parte alta della top 10). Un esempio calzante, perché il film in questione, qualche anno indietro, sarebbe stato uno dei titoli delle Feste: l'uscita al primo gennaio, storie riconoscibili e un gruppo di interpreti particolarmente amati: dallo stesso Edoardo Leo fino a Claudia Gerini e Valentina Lodovini, da Stefano Fresi a Paolo Calabresi, fino ad Anna Foglietta, Luca Argentero, Greta Scarano, Max Tortora.

I migliori giorni: un'immagine dell'episodio Capodanno

Invece, I migliori giorni ha sfiorato il box office con due milioni scarsi. Ed è stata poi la nuova uscita in digitale a scombinare le sorti del film, sottolineando un pensiero sempre più comune: la vita di un film è infinita, e il successo potrebbe solo essere una questione di prospettive distributive. Tuttavia, e visto il sincero clamore che sta ottenendo, vogliamo tornare a parlare del film, non dal punto di vista critico (lo abbiamo già fatto nella recensione de I migliori giorni), ma dall'interessante angolazione offerta dal secondo episodio, ambientato durante la notte di Capodanno. Sì perché la prerogativa de I migliori giorni è proprio illuminare le storture umane all'interno delle ricorrenze: Natale, la Festa della Donna, San Valentino e, appunto, Capodanno.

I migliori giorni e un duello da far west

I migliori giorni: una sequenza dell'episodio Capodanno

L'episodio in questione, ossia il secondo in ordine di tempo, è diretto da Massimiliano Bruno, e scritto insieme a Beatrice Campagna, Salvatore Fazio, Simone Herbert Paragnani. Protagonisti assoluti, in una sorta di duello western, Max Tortora e Paolo Calabresi. Ci soffermiamo sul Capodanno per due motivi: banalmente, è il migliore tra i quattro, per tempi e regia, ma è pure quello che meglio racchiude il forte contrasto umano sottinteso dalla totalità de I migliori giorni. E questo arriva dal dualismo sociale messo in moto dalla sceneggiatura.

I migliori giorni: un'inquadratura dell'episodio Capodanno

La storia? Quella dell'imprenditore Bruno (Max Tortora), borioso, ricco e privo di scrupoli che, per rifarsi un nome dopo una serie di scandali, decide di passare la notte del 31 in una mensa per i poveri, portando con sé sua moglie e sua figlia. La serata non inizia bene, in quanto la segretaria, per sbaglio, ha spedito i prodotti di qualità ai senzatetto, con i cesti del discount finiti sulla scrivania del Presidente di Confindustria. Bruno va su tutte le furie, ma il tracollo non è ancora arrivato: stringendo le mani, scattando riluttante le foto di rito, evitando le domande di una giornalista, ecco spuntare Alberto (Paolo Calabresi), il suo vecchio autista finito in disgrazia.

Quando la commedia diventa amara

I migliori giorni: un momento dell'episodio Capodanno

Dunque, l'episodio esplode e ci troviamo davanti ad un quesito: cosa vuole Alberto? Perché è tornato da Bruno? E perché Bruno appare turbato, quasi impaurito? Un incrocio che suscita subito la nostra attenzione, mettendo in scena una specie di lotta di classe pronta a sfoderare armi inaspettate, e molto affilate. E poi il tono cupo è funzionale, la presenza fisica di Paolo Calabresi e Max Tortora sorregge il segmento, interamente giocato sul contrasto e sulle regole visive tipiche dei film western. A riguardo, Max Tortora ci ha spiegato che la cosa più importante è la scrittura: "Tra amarezza e commedia. Tutto è molto naturale". Questo è un ulteriore spunto, i personaggi del Capodanno sono a metà: chi ha tutto da perdere, chi ha già perso tutto. Un netto contrasto, un cortocircuito coinvolgente e un paradossa visivo, che ci spinge a voler sapere di più, sia di Bruno che di Alberto.

Il secondo episodio de I migliori giorni diventa quindi un acquario in cui nuotano due squali, pronti ad azzannarsi e a mostrare il peggio. Ma, nascosto e sottinteso, c'è il suggerimento di quanto oggi, sia i ricchi che i poveri, siano trascinati in una sorta di squilibrata lotta sociale, consumati da un tempo schizofrenico e spietato in cui gli uomini di potere sono via via più isolati e sconnessi dalla realtà. Ecco, se I migliori giorni merita di essere (ri)visto, è proprio per il duello estremizzato tra uomini disperati. Un riflesso attuale, rivisto per mezzo dell'amarissima commedia italiana. Commedia che, quando vuole e a fasi alterne, riesce a funzionare. Sì, anche e soprattutto in streaming. Del resto, i tempi sono cambiati.