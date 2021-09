Space Jam 2, Khris Davis è il figlio di LeBron James: “Ho molto rispetto per LeBron, ma Batman è più fico!”

La video intervista a Khris Davis, interprete del figlio di LeBron James in Space Jam - New Legends, sequel di Space Jam, in cui la stella NBA gioca una partita con i Looney Tunes per salvarlo.

Space Jam - New Legends: Bugs Bunny in una scena del film

A 25 anni di distanza dallo Space Jam originale, che vedeva Michael Jordan impegnato in una partita di basket intergalattica per salvare i Looney Tunes, arriva in sala il 23 settembre Space Jam - New Legends di Malcom D. Lee, sequel con protagonista LeBron James.

Space Jam - New Legends: LeBron James e Cedric Joe in una scena del film

Bugs Bunny deve mettere di nuovo insieme un dream team di Looney Toones per una partita di basket, ma questa volta è proprio la star NBA a chiedere il suo aiuto: un malvagio algoritmo, Al-G Rhythm (interpretato da Don Cheadle), ha rapito suo figlio e l'unico modo per riaverlo è giocare. Le regole sono un po' diverse però da quelle per primo Space Jam.

A interpretare il figlio di LeBron James in Space Jam - New Legends è Khris Davis: al contrario di suo padre Malik non è per niente sportivo, preferendo progettare videogiochi al campo da basket. Per la nuova partita sfrutterà proprio questa sua passione per i videogame. Abbiamo incontrato il giovane attore su Zoom.

Space Jam 2: il poster del film

Quando è piccolo, il coach di LeBron gli dice che la partita comincia prima. Pensi sia vero? I film, le partite cominciano prima di iniziare a girare e giocare

Penso che tutto ciò che per te è importante debba avere la priorità. Non bisogna avere dubbi quando si tratta delle nostre passioni.

Fai una bella handshake con tua mamma, il personaggio di Sonequa Martin-Green. Quanto è importante fare una bella handshake con i nostri genitori?

Se hai quel tipo di legame con i tuoi genitori è una bella cosa. Non è una cosa necessaria, ma se c'è è bello.

Space Jam - New Legends: LeBron James con i Looney Tunes in una scena del film

Hai lavorato con lui quindi me lo puoi dire: che tipo di re è LeBron James?

È sicuramente un leader. Nel film all'inizio è un po' egoista. Penso sia un re che deve ancora lavorare su se stesso. E allo stesso tempo deve occuparsi degli altri. E chi gli sta attorno lo aiuta a sua volta perché è un leader generoso.

Per il personaggio di LeBron la cosa più importante è il lavoro, per il tuo invece il divertimento. Per te cos'è più importante? Fare un buon lavoro o divertirsi?

Personalmente penso che divertirsi sia meglio: qualsiasi cosa si scelga di fare penso ci si debba divertire a farla. Non bisogna stressarsi o mettersi sotto pressione. Penso che ci si debba divertire e allo stesso tempo impegnarsi al 100%.

Space Jam - New Legends: Warner Bros. Multiverse

Ci sono tanti titoli di finti film: uno è "Batman vs LeBron James". Secondo te chi vincerebbe tra Batman e LeBron?

Ho molto rispetto per LeBron, interpreta mio padre, ma punterei i miei soldi su Batman.

Space Jam - New Legends: LeBron James durante una scena del film

Adesso fai parte del Warner Bros. Multiverse: se potessi scegliere la tua squadra tra tutti i personaggi Warner, chi vorresti?

Sicuramente Superman e Flash. Poi King Kong, Il gigante di ferro e qualcuno della Tune Squad: scelgo Lola Bunny.