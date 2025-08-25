Jesse Williams risolve problemi nel trailer di Hotel Costiera, la serie italiana di Prime Video

La star di Grey's Anatomy e Only Murders in the Building è il protagonista della nuova serie originale italiana prodotta dalla piattaforma di Jeff Bezos

Prime Video ha diffuso in streaming il trailer e il poster ufficiali di Hotel Costiera, la nuova serie Original italiana con protagonista Jesse Williams.

Accanto al protagonista, qui anche nel ruolo di executive producer, nel ricco ensemble cast internazionale troviamo Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Pierpaolo Spollon, Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade.

Tutti i sei episodi di Hotel Costiera debutteranno il 24 settembre in esclusiva su Prime Video in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Turchia, Danimarca e Norvegia, e nei Paesi di lingua inglese - Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Locandina di Hotel Costiera

Di cosa parla Hotel Costiera, nuova serie italiana Prime Video

Si tratta di un action drama internazionale, pieno di ironia, leggero e coinvolgente, girato in inglese in Italia e diretta dal premio Emmy Adam Bernstein e da Giacomo Martelli. La serie, da un'idea di Luca Bernabei, è scritta da Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch e co-prodotta da Amazon MGM Studios e Luca Bernabei per Lux Vide, una società del gruppo Fremantle.

Hotel Costiera racconta la storia di Daniel De Luca (Jesse Williams), un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno dei più lussuosi hotel del mondo, sulla spettacolare costa di Positano.

Oltre a risolvere i problemi dei facoltosi ospiti dell'albergo, Daniel è anche sulle tracce di Alice, una delle figlie del proprietario, scomparsa un mese prima. Daniel deve fare tutto il possibile per riportarla a casa, ma affrontare coloro che hanno rapito la ragazza sarà una sfida più grande di qualsiasi problema Daniel abbia mai affrontato.